BEverse¡¢¿·ºî¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¶²ÉÝ¤Î¿¹ -Liar In The Dark-¡Ù¤òËÜÆü¸ø³«¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒBrave group¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ìî¸ý ·½ÅÐ¡¢ÆÉ¤ß¡§¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥°¥ëー¥×¡¢°Ê²¼¡ÖBrave group¡×¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥á¥¿¥Ðー¥¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥ìー¥Ù¥ë¡ÖBEverse¡Ê¥Óー¥ô¥¡ー¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢LiTMUS³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§·¬Â¼ ¿ò°ìÏº¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·ºî¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¶²ÉÝ¤Î¿¹ -Liar In The Dark-¡Ù¤òËÜÆü¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¶²ÉÝ¤Î¿¹ ¿¹Ê¥¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¿·²ò¼á¤·¤¿Fortnite¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£Fortnite¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊË×Æþ´¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ç÷¤ê¤¯¤ë¶²ÉÝ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¶²ÉÝ¤Î¿¹ -Liar In The Dark-¡Ù³µÍ×¡¡
2014Ç¯¡¢¶¯Îõ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡ØDeathForest～¿¹¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð～¡ÊÄÌ¾Î¡§¶²ÉÝ¤Î¿¹¡Ë¡Ù¤¬¡¢Fortnite¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¶²ÉÝ¤Î¿¹ ¿¹Ê¥¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÆ¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢Fortnite¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ·¤ÓÊý¤ÈË×Æþ´¶¤ò¤µ¤é¤ËÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¥è¥·¥¨¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê¡Ø²ø°Û¡Ù¤¿¤Á¤¬Â³¡¹¤È¸½¤ì¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ò¶²ÉÝ¤Î¿¹¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.fortnite.com/@beverse_games/6916-2149-0426
¡Ú¥Þ¥Ã¥×Ì¾¡ÛÆüËÜ¸ì¡§¶²ÉÝ¤Î¿¹ -Liar In The Dark-
¡Ú¥Þ¥Ã¥×¡Ûhttps://www.fortnite.com/@beverse_games/6916-2149-0426
¡Ú¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡Û1～10Ì¾
¡Ú´ë²è¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡ÛBEverse
¡ÚÀ©ºî¥Ñー¥È¥Êー¡ÛLiTMUS³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú³«È¯¥Ñー¥È¥Êー¡Û³ô¼°²ñ¼ÒD1-Lab
¡Ú´Æ½¤¡ÛAMG GAMES
¢¨¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏEpic Games¤Ë¤è¤ê¥¹¥Ý¥ó¥µー¡¢»Ù±ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï±¿±Ä¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ãÀ©ºî¿Ø¤è¤ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ä
Âç¿Íµ¤¥Û¥éーIP¡Ø¶²ÉÝ¤Î¿¹¡Ù¤¬¡¢Fortnite¤ÎÀ¤³¦¤ËÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Fortnite ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥×¡Ø¶²ÉÝ¤Î¿¹ -Liar In The Dark-¡Ù¤Ï¡¢¼Â¶·Æ°²è¡¦À¸ÇÛ¿®¤È¤â¤ËÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡ª
¢£¿·¥ëー¥ë¤Î³Ú¤·¤ßÊý
¡Ø¶²ÉÝ¤Î¿¹ -Liar In The Dark-¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¶²ÉÝ¤Î¿¹ ¿¹Ê¥¡Ù¤Î¥¹¥Èー¥êーÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¡Ø¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¡Ù¡Ø¥¥éー¡Ù¡Ø·Ù´±¡Ù¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÃ´Åö¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥²ー¥à¥ëー¥ë¤òºÎÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ÆÌò³ä¤ÎÆÃÄ§¤È³Ú¤·¤ßÊý¡¢¤½¤·¤Æ½±¤¤Íè¤ë¡Ø²ø°Û¡Ù¤¿¤Á¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥µ¥Ð¥¤¥Ðー
¿¹¤ò×Ñ×Ë¤¹¤ë¡Ø²ø°Û¡Ù¤È¡Ø¥¥éー¡Ù¤Î½±·â¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø·Ù´±¡Ù¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥Ñー¥Ä¤ò½¸¤á¡¢¼Ö¤ò½¤Íý¤·¤Æ¶²ÉÝ¤Î¿¹¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¾¡Íø¾ò·ï¡§½±¤¤Íè¤ë¡Ø²ø°Û¡Ù¤È¡Ø¥¥éー¡Ù¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢¼Ö¤ò½¤Íý¤·¤Æ»þ´ÖÆâ¤ËÃ¦½Ð¤¹¤ë¤³¤È
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=Mx7ZepOx3NQ ]
¢§¥¥éー
¿¹¤ò×Ñ×Ë¤¹¤ë¡Ø²ø°Û¡Ù¤Î¶¼°Ò¤òÈò¤±¤Ä¤Ä¡¢¡Ø¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¡Ù¤È¡Ø·Ù´±¡Ù¤ò½±¤¤¡¢¶²ÉÝ¤Î¿¹¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¤òË¸³²¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ø·Ù´±¡Ù¤Ï¡Ø¥¥éー¡Ù¤ò¹¶·â¤Ç¤¤ë½Æ¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¡Íø¾ò·ï¡§¡Ø¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¡Ù¡Ø·Ù´±¡Ù¤ÎÁ´ÌÇ¡¢¤Þ¤¿¤Ï»þ´ÖÀÚ¤ì¤Ë¤è¤ë¼Ö¤Î½¤Íý¼ºÇÔ
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=t30Aknov-k8 ]
¢§·Ù´±
¿¹¤ò×Ñ×Ë¤¹¤ë¡Ø²ø°Û¡Ù¤È¡Ø¥¥éー¡Ù¤Î½±·â¤ò²óÈò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¡Ù¤È¤È¤â¤Ë¥Ñー¥Ä¤ò½¸¤á¡¢¼Ö¤Î½¤Íý¤È¶²ÉÝ¤Î¿¹¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Ã¦½Ð¤òË¸³²¤¹¤ë¡Ø¥¥éー¡Ù¤ò¹¶·â¤Ç¤¤ë½Æ¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¡Íø¾ò·ï¡§½±¤¤Íè¤ë¡Ø²ø°Û¡Ù¤È¡Ø¥¥éー¡Ù¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢¼Ö¤ò½¤Íý¤·»þ´ÖÆâ¤ËÃ¦½Ð¤¹¤ë¤³¤È
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=n4c1AHIUg1Q ]
¢§½±¤¤Íè¤ë¡Ø²ø°Û¡Ù¤¿¤Á
¥è¥·¥¨
¥¹¥Èー¥«ー
¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー
¥Ï¥¤¥É¥Ï¥ó¥É
¢£¡Ø¶²ÉÝ¤Î¿¹¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2014Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡ØDeathForest～¿¹¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð～¡ÊÄÌ¾Î¡§¶²ÉÝ¤Î¿¹¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¸Ä¿Í¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎKazz»á¤Ë¤è¤ë¥Õ¥êー¥Û¥éー¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤ÏÌë¤Î¿¹¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¾õÂÖ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¡È²¿¼Ô¤«¡É¤¬×Ñ×Ë¤¹¤ë¿¹¤òÈ´¤±½Ð¤·¤ÆÃ¦½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¶¯Îõ¤Ê¶²ÉÝÂÎ¸³¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢ºîÉÊ¤ÏÆ±Ç¯¤«¤é¼Â¼Ì±Ç²è¤È¤·¤Æ¥·¥êー¥º²½¤µ¤ì¡¢Âè5ºî¤Þ¤ÇÀ©ºî¡¦¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥²ー¥à¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿±ÇÁüÅ¸³«¤ØÈ¯Å¸¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Åö»þ¤Î¥Í¥Ã¥È¼Â¶·¥Öー¥à¤Ë¾è¤¸¤Æ°ìÌö¤½¤ÎÌ¾¤ò¹¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖBEverse¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
BEverse¤Ï¡¢Roblox¤äFortnite¡¢VRChat¤Ê¤É¼¡À¤Âå¤¬Ç®¶¸¤¹¤ëË×Æþ·¿¤ÎUGC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢IP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³«È¯¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥í¥Ç¥åー¥¹Åù¤ò¹Ô¤¦Brave group¤Î¥á¥¿¥Ðー¥¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
Brave group¤¬»ý¤Ä¥°¥íー¥Ð¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃÎ¸«¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎIPµÚ¤Ó¥Ö¥é¥ó¥É¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥ëー¥×Æâ¤ÎÀ©ºîµ¡Ç½¤â³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢UGCÀß·×¤«¤é³«È¯¡¢¥¢¥¤¥Æ¥àÀ©ºî¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î³«ºÅ¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤ÊÅ¸³«¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Roblox¤äFortnite¡¢VRChat¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼¡À¤ÂåµÚ¤Ó¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ø¤ÎÅ¸³«¤Ë¤´´Ø¿´¤Î¤¢¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
【BEverseに関するお問い合わせ】
beverse@bravegroup.co.jp¡ÊBEverseÀÕÇ¤¼Ô¡§»°±º¡Ë
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
LiTMUS³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦ÀßÎ©¡§2021Ç¯12·î
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§·¬Â¼ ¿ò°ìÏº
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-7-1¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¿¥ïー 28³¬
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡ØÀÄµ´¡Ù¥·¥êー¥º¤ä¡ØÃ¦¹ö¤´¤Ã¤³PRO¡ÙÅù¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë²è¡¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°
¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://litmus-ent.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒBrave group
¡¦ÀßÎ©¡§2017Ç¯10·î11Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§38.2²¯±ß¡Ê»ñËÜ¾êÍ¾¶â´Þ¤à¡Ë¢¨2024Ç¯9·î»þÅÀ
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ìî¸ý ·½ÅÐ
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç4-1-28 PMOÅÄÄ®III8³¬
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§IP Production/IP Platform/IP Solution/Incubation
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://bravegroup.co.jp/
¡¦ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡§https://recruit.bravegroup.co.jp/
¡¦¸ø¼°¥á¥Ç¥£¥¢¡§https://media.bravegroup.co.jp/
¡¦¸ø¼°X¡§https://x.com/bravegroup_vt/
¡¦¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò°ìÍ÷¡§https://bravegroup.co.jp/company/#group-company
³ô¼°²ñ¼ÒD1-Lab
¡¦ÀßÎ©¡§2001Ç¯8·î
¡¦»ñËÜ¶â¡§1,000Ëü±ß
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÌ Í´°ì
¡¦¼èÄùÌò¡§¸Å²ì Í´¼¡¡¢ÅÄµ×ÊÝ ·òÂÀ
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç4-1-28 PMOÅÄÄ®III8³¬
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§IP Solution¡ÊCGÀ©ºî»ö¶È¡¦¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯»ö¶È¡¦XR»ö¶È¡Ë/IP Platform¡ÊFanTech¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡Ë
¡¦URL¡§https://d1-lab.com/