¥¯¥é¥¦¥ÉETL¡ÖTROCCO¡×¡¢´ë¶È¤Î´ð´´¶ÈÌ³¥Çー¥¿³èÍÑ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÜÂ³¥µー¥Ó¥¹¤òÂçÉý³ÈÄ¥
³ô¼°²ñ¼ÒprimeNumber¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÅÄî´ Íº¼ù¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉETL¡ÖTROCCO¡Ê¥È¥í¥Ã¥³¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ë¶È¤Î´ð´´¶ÈÌ³¤äÆÃÄê¶È³¦¤ÎÎÎ°è¤òÃæ¿´¤ËÀÜÂ³¥µー¥Ó¥¹¤òÂçÉý³ÈÄ¥¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤æ¤ë¶ÈÌ³¡¦¶È³¦¤ÇAI¤ÎÍø³èÍÑ¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤àÃæ¡¢¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯AI¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë´ë¶È¤Î¥Çー¥¿¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢´ë¶È¥Çー¥¿¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åý¹çÅª¤Ê¥Çー¥¿³èÍÑ¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢primeNumber¤Ï¥¯¥é¥¦¥ÉETL¡ÖTROCCO¡×¤Ç¡¢³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤«¤é¥Çー¥¿¤òÏ¢·È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥Í¥¯¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£TROCCO¤Ç¤ÏGUI¤«¤é¥µー¥Ó¥¹¤òÁªÂò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥Çー¥¿¤Î¼èÆÀ¤äÅ¾Á÷¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¤·¤Æ°ì¸µ´ÉÍý¤·¡¢Éô½ð¤ò²£ÃÇ¤·¤¿Ê¬ÀÏ¤ä·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¡¢Á´¼Ò¤ÎºÇÅ¬¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¡Ê2024Ç¯11·î～2025Ç¯10·î¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë100°Ê¾å¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ØÂÐ±þ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖCONNECT 100+¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¶ÈÌ³¡¦¶È³¦¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤òµÞÂ®¤Ë³È½¼¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥Í¥¯¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âAPI¥Ùー¥¹¤Ç³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤Ë½ÀÆð¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¡ÖConnector Builder¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤¬¼«¤é¥³¥Í¥¯¥¿¤ò³«È¯¤·TROCCO¾å¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹´Ä¶¤Ë¤¢¤ë´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à·Ï¤Î¥Çー¥¿¤ä¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¼«¿È¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¥»¥¥å¥¢¤Ê´Ä¶¤Ç¤Î¥Çー¥¿Å¾Á÷¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¡¦¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¯¥é¥¦¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é´Ä¶Æâ¤Ç¥Çー¥¿Å¾Á÷½èÍý¤¬´°Î»¤¹¤ë¡ÖSelf-Hosted Runner¡×¤òÄó¶¡¡¢¤è¤ê¹¤¤¶ÈÌ³ÎÎ°è¤ØÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿µ¡Ç½·²¤Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏRevOps¡Ê±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¡Ë¡¢FP&A¡ÊºâÌ³·×²è¡¦Ê¬ÀÏ¡Ë¡¢HROps¡Ê¿Í»ö¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÎ°è¤Î¤Û¤«¡¢¾®Çä¡¦EC¤äÀ½Â¤¤Ê¤ÉÆÃÄê¶È³¦¤Î¥µー¥Ó¥¹ÎÎ°è¡¢ERP¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨²½ÎÎ°è¡¢DevOps¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ËÂÐ±þ¡£ÂÐ±þ¥³¥Í¥¯¥¿¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ2ÇÜ¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·¡¢´ë¶È¤Î´ð´´¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤ï¤ë¼çÍ×¥Çー¥¿¥½ー¥¹¤È¤Î¥Çー¥¿Åý¹ç¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î³È½¼¤Ë¤è¤ê¡¢TROCCO¤ÏAI»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡×µ¡Ç½¤¬ÂçÉý¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¡¢¤è¤ê°ìÁØ¹¤¤ÎÎ°è¤Ç¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¥Çー¥¿¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
primeNumber¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ¤â°ú¤Â³¤TROCCO¤Î¥³¥¢²ÁÃÍ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡×¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¡¢¤è¤ê¹¤¯³ÈÂç¡¦³ÈÄ¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à³«È¯¤ò·ÑÂ³¤·¡¢´ë¶È¤Î¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê°Õ»×·èÄê¤ÈAI³èÍÑ¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
TROCCO¤¬¿·¤¿¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÎÎ°è¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¢£ RevOps¡Ê±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¡ËÎÎ°è
- ÂÐ¾Ý¥µー¥Ó¥¹
- - Sansan¡¢Microsoft Dynamics 365 CRM¡¢Zendesk Sell¡¢Zendesk Chat¡¢Channel Talk
- - TikTok Ads¡¢LINE¹¹ð¡¢Yahoo¹¹ð¡¢Google¹¹ð ¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹Å¾Á÷Àè¤Î³È½¼¤Ê¤É
- ¥æー¥¹¥±ー¥¹Îã
- - ¥êー¥É³ÍÆÀ¤«¤é¸ÜµÒ¥µ¥Ýー¥È¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÅý¹ç¤·¤ÆÊ¬ÀÏ
¢£ FP&A¡ÊºâÌ³·×²è¡¦Ê¬ÀÏ¡ËÎÎ°è
- ÂÐ¾Ý¥µー¥Ó¥¹
- - ¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É ¥¯¥é¥¦¥ÉÏ¢·ë²ñ·×¡¢¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É ¥¯¥é¥¦¥É²ñ·×Plus¡¢freee²ñ·×¡¢PayPal¡¢Stripe¡¢Square¡¢Bill One¡¢freeeÀÁµá½ñ¡¢¥Ð¥¯¥é¥¯¤Ê¤É
- ¥æー¥¹¥±ー¥¹Îã
- - ²ñ·×¡¦·èºÑ¡¦ÀÁµá¥Çー¥¿¤«¤é¡¢ºâÌ³¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤òºîÀ®¤·¡¢·Ð±Ä´ÉÍý»ØÉ¸´ÑÂ¬¤ËÍøÍÑ
¢£ HROps¡Ê¿Í»ö¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡ËÎÎ°è
- ÂÐ¾Ý¥µー¥Ó¥¹
- - SmartHR¡¢freee¿Í»öÏ«Ì³¡¢¥«¥ª¥Ê¥Ó¡¢Talentio¡¢¥é¥¯¥íー¡¢KING OF TIME¤Ê¤É
- ¥æー¥¹¥±ー¥¹Îã
- - ¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Çー¥¿´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ
¢£ ¾®Çä¡¦EC¤äÀ½Â¤¤Ê¤ÉÆÃÄê¶È³¦¤Î¥µー¥Ó¥¹ÎÎ°è
- ÂÐ¾Ý¥µー¥Ó¥¹
- - Shopify GraphQL¡¢¥¹¥Þ¥ì¥¸¡¢zaico¡¢¥í¥¸¥ì¥¹¡¢makeshop¤Ê¤É
- ¥æー¥¹¥±ー¥¹Îã
- - Á´¥Á¥ã¥Í¥ë¤Îºß¸Ë²Ä»ë²½¤ä¡¢Çä¾å¥Çー¥¿¤Î²ñ·×¥·¥¹¥Æ¥àÅý¹ç
¢£ ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨²½ÎÎ°è
- ÂÐ¾Ý¥µー¥Ó¥¹
- - Notion¡¢Confluence¡¢Airtable¡¢JUST.DB¡¢SurveyMonkey¤Ê¤É
- ¥æー¥¹¥±ー¥¹Îã
- - ¼ÒÆâ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤Î½¸Ìó¤ä¸ÜµÒ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Î¼«Æ°½¸·×
¢£ DevOps¡¦³«È¯»Ù±ç
- ÂÐ¾Ý¥µー¥Ó¥¹
- - Backlog¡¢GitLab¡¢Vercel¡¢dbt Cloud¡¢PagerDuty¡¢Rollbar¤Ê¤É
- ¥æー¥¹¥±ー¥¹Îã
- - ³«È¯KPI¤Î²Ä»ë²½¤ä¾ã³²·¹¸þÊ¬ÀÏ´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ
¢£ ¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈIT¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹
- ÂÐ¾Ý¥µー¥Ó¥¹
- - Okta¡¢HENNGE Access Control¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µ¥¤¥ó¡¢¥¸¥çー¥·¥¹¡¢yamory¤Ê¤É
- ¥æー¥¹¥±ー¥¹Îã
- - Åý¹çÅª¤Ê¶¼°ÒÊ¬ÀÏ¤Ø¤Î³èÍÑ¡¢¥¢¥¯¥»¥¹´ÉÍý¤ä´Æºº¥í¥°¤òÅý¹ç¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ
¢£ ERP
- ÂÐ¾Ý¥µー¥Ó¥¹
- - SAP S/4HANA OData
- ¥æー¥¹¥±ー¥¹Îã
- - ¼ý±×Í½¼Â¤Î²Ä»ë²½¤äÍ½»»Ã£À®¾õ¶·¤Î¼«Æ°½¸·×
º£¸å¤ÎÍ½Äê
TROCCO¤òÍÑ¤¤¤¿¿ô¡¹¤Î»öÎã¤ò¡¢Âç·¿¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖprimeNumber DATA SUMMIT¡×¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖprimeNumber DATA SUMMIT¡×¤ÏÇ¯¼¡³«ºÅ¤Î¡¢¥Çー¥¿¤ÈAI¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Âç·¿¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤Ï¡ÖHumans trust, AI learns¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢¡Ö¿Í¤ÈAI¤Î¶¨Æ¯¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Ì¤Íè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÁÃÍ¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤ë¥Çー¥¿¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ë²ò¤ò¡¢¿ô¡¹¤ÎÀè¿Ê»öÎã¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¢£ Ì¾¡¡¾Î¡§¡¡primeNumber DATA SUMMIT 2025¡ÃHumans trust, AI learns
¢£ ¼ç¡¡ºÅ¡§¡¡³ô¼°²ñ¼ÒprimeNumber
¢£ Æü¡¡»þ¡§¡¡2025Ç¯11·î26Æü(¿å) 10:00～20:00
¢£ »²²ÃÈñ¡§¡¡ÌµÎÁ
¢£ ¾ì¡¡½ê¡§¡¡TAKANAWA GATEWAY Convention Center
¢£ ¿½¡¡¹þ¡§¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥µ¥¤¥È ( https://primenumber.com/data-summit/2025 ) ¤Ë¤Æ¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´ÅÐÃÅ¼Ô¡¢ÅöÆü¤Î¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¤â¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
