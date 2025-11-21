¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ï¥¨¥êー¥È¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃÎ¼±¤ò´ð¤Ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ïー¥¯¥Õ¥©ー¥¹¤ò³ÈÄ¥
¢¨¤³¤Î»ñÎÁ¤ÏÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¤Æ2025Ç¯11·î5Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://www.crowdstrike.com/en-us/press-releases/crowdstrike-expands-agentic-security-workforce-trained-on-knowledge-of-elite-analysts/)¤Î¾¶Ìõ¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÎCEO·óÁÏ¶È¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥çー¥¸¡¦¥«ー¥Ä¡ÊGeorge Kurtz¡Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¹Í¤·¡¢¿äÏÀ¤·¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢½¾Íè¤Î¥×¥ì¥¤¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÀÅÅª¤Ê¼«Æ°²½¤È¿¿¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥Ö¥Ã¥¯¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«Æ°²½¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎSOC¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤«¤é³Ø½¬¤·¡¢¼«Î§Åª¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ëÈ½ÃÇÎÏ¤È¡¢ËÉ¸æÂ¦¤Î»Ø´ø²¼¤Ç³Î¼Â¤ËÀ©¸æ¤µ¤ì¤ëµ¬Î§¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ïー¥¯¥Õ¥©ー¥¹¤Î³ÈÄ¥
Falcon¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥â¥¸¥åー¥ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ïー¥¯¥Õ¥©ー¥¹¤Ï¡¢ËÉ¸æ¡¢¸¡ÃÎ¡¢Ä´ºº¡¢ÂÐ±þ¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ôÉ´Ëü²ó¤ÎFalcon(R) Complete(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/services/falcon-complete-next-gen-mdr/) SOC¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì¤¿´ûÂ¸¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¡¢¼ÂºÝ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î»ÈÍÑ¾õ¶·¤ÈÀìÌçÃÎ¼±¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ°ìÈÌÅª¤Ê¥¿¥¹¥¯¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÅý¹ç¤·¤Þ¤¹¡£µ¡³£À¸À®¤Î¥×¥ì¥¤¥Ö¥Ã¥¯¥Çー¥¿¤Ç¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¼«Æ°²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÏÀìÌç²È¤Î¿Í´ÖÅªÈ½ÃÇ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ËÄÂç¤Ê¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¤ò¿äÏÀ¤·¡¢¥¨¥êー¥È¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¼«Î§Åª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¿·µ¬¤ª¤è¤Ó¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤Ï°Ê²¼¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
- Foundry¥¢¥×¥êºîÀ®¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFalcon Foundry¡Ë¡§¥Áー¥à¤¬¥³ー¥É¤òµ½Ò¤»¤º¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¡¢Å¸³«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¼«Á³¸À¸ì¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬·×²è¡¢Àß·×¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢ÃåÁÛ¤«¤é¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó´°À®¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤¬²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥Çー¥¿¥ª¥ó¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFalcon Next-Gen SIEM¡Ë¡§¥Çー¥¿¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤«¤éÀßÄê¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¸¡¾Ú¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥Çー¥¿¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤ÎºîÀ®¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Falcon(R) Next-Gen SIEM(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/platform/next-gen-siem/)¤Ø¤Î¥Çー¥¿¥ª¥ó¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
- ¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥¸¥ãーÍ¥Àè½ç°ÌÉÕ¤±¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFalcon Exposure Management¡Ë¡§Falcon(R) Exposure Management(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/platform/exposure-management/)¤«¤éÇ§¾ÚºÑ¤ß¥¹¥¥ã¥ó¤È·ÑÂ³Åª¤Ê²Ä»ëÀ¤¬¿·¤·¤¯ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ExPRT.AI(http://exprt.ai/)¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÍ¥Àè½ç°Ì¤òÉÕ¤±¡¢º£¤¹¤°½¤Àµ¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤ò¥Áー¥à¤Ë¼¨¤·¡¢Falcon(R) for IT(https://www.crowdstrike.com/en-us/platform/falcon-for-it/)¤òÄÌ¤¸¤¿¥ê¥¹¥¯¥Ùー¥¹¤Î¥Ñ¥Ã¥ÁÅ¬ÍÑ¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë½¤Éü¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿SOC¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó
Charlotte AI AgentWorks(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/press-releases/crowdstrike-unleashes-agentic-security-workforce-to-transform-security-operations/)¤ÈCharlotte Agentic SOAR(https://www.crowdstrike.com/en-us/press-releases/crowdstrike-unveils-charlotte-agentic-soar/)¤Ï¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ïー¥¯¥Õ¥©ー¥¹¤ÎÎÏ¤ò¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤ËµÚ¤Ö´°Á´¤ËÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿ËÉ¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤È³ÈÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£AgentWorks¤ÏÁÈ¿¥¤¬¥Îー¥³ー¥É¤Ç¥«¥¹¥¿¥à¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Charlotte Agentic SOAR¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥Ó¥ë¥É¡¢¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£À½¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÅý¹ç¡¢»Ø´ø¤·¡¢¶¦Í¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¿äÏÀ¤·¤ÆÏ¢·È¤·¤¿¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥óÁØ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î³×¿·¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿SOC¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÉ¸æ¼Ô¤ËAI¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÃÂ®¤¹¤ë¶¼°Ò¤ò½Ð¤·È´¤¡¢Àè²ó¤ê¤¹¤ëÎÏ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Î³ÈÄ¥¤µ¤ì¤¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ïー¥¯¥Õ¥©ー¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ö¥í¥°(https://www.crowdstrike.com/en-us/blog/crowdstrike-expands-agentic-security-workforce-with-new-agents/)¤È¤³¤Á¤é(https://www.crowdstrike.com/en-us/solutions/agentic-soc-transformation/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
