AI¡ßÀìÌç²È¡¡¥É¥­¥å¥á¥ó¥ÈºîÀ®¡¦¸¡¾Ú¥µー¥Ó¥¹¤òºþ¿·

³ô¼°²ñ¼ÒProVision¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀçÇÈ¸ü¹¬¡¢°Ê²¼¡§ProVision¡Ë¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¥µー¥Ó¥¹¤ËAIµ»½Ñ¤òËÜ³ÊÆ³Æþ¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÎIT³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
º£²ó¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡×¤È¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Î2¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó ¡ß AI
³«È¯»ñÎÁ¤ä¼Âµ¡¡Ê¼ÂºÝ¤Î¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤Ê¤É¡¢»¶ºß¤¹¤ë³«È¯»ñÎÁ¤ä¡¢Äó¶¡Ãæ¤Î¥µー¥Ó¥¹²èÌÌ¤«¤é¼èÆÀ¤·¤¿¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»ÅÍÍ½ñ¡¢²èÌÌ°ìÍ÷¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¸þ¤±»ñÎÁ¤Ê¤É¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢AI¤¬Ê£¿ô¤Î¾ðÊó¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ²òÀÏ¸å¡¢ÆâÍÆ¤òÍ×Ìó¡¦À°Íý¤·¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤ÎÁð°Æ¤ò¹âÀºÅÙ¤ÇÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ã´Åö¼Ô¤¬¼êºî¶È¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÄÂç¤Ê¾ðÊó¼ý½¸¡¦À°Íý¡¦ÆþÎÏºî¶È¤òÂçÉý¤Ë¸úÎ¨²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½¾ÍèÈæ80¡ó°Ê¾å¤Î¹©¿ôºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈºîÀ®¶ÈÌ³¤ÎÀ¸»ºÀ¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Á¥§¥Ã¥¯ ¡ß AI
»ÅÍÍ½ñ¤ä¥Æ¥¹¥È¹àÌÜ½ñ¤ò½é¤á¤È¤¹¤ë³«È¯´ØÏ¢¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤òÂè»°¼Ô¤Î´ÑÅÀ¤Ç¥ì¥Ó¥åー¤·¡¢»ÅÍÍ¤Î¸í¤ê¤ä´ÑÅÀÏ³¤ì¤ò»öÁ°¤ËÀö¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£AI¤ÎÌÖÍåÅª¤ÊÊ¬ÀÏÇ½ÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¡¢»ÅÍÍ½ñÆâ¤ÎÛ£Ëæ¤ÊÉ½¸½¤äÌ·½âÅÀ¤ò¼«Æ°¤ÇÃê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿Í´Ö¤Ç¤Ï¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤ÊÈóÀµ¾ï·Ï¤ä¶³¦ÃÍ¤Î´ÑÅÀ¤âAI¤¬¼«Æ°¤ÇÀö¤¤½Ð¤¹¤¿¤á¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤È¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈÉÊ¼Á¤Î¶Ñ°ì²½¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹ºþ¿·¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÇDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤¬¿Ê¤à°ìÊý¡¢IT¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö»ÅÍÍ½ñ¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤ºÂ°¿Í²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö»ÅÍÍ¤Î´ÑÅÀÏ³¤ì¤Ë¤è¤ë¼êÌá¤ê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÉÊ¼Á¸þ¾å¤¬¼Ò²ñÅª¤ÊÄ¬Î®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÈºÇÀèÃ¼¤ÎAIµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¥µー¥Ó¥¹¤òÂçÉý¤Ëºþ¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡¢AIµ»½Ñ¤Î³èÍÑÈÏ°Ï¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈºîÀ®¡¦¸¡¾Ú¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤ÎºÇÅ¬²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶È³¦ÆÃÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ä¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊIT²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
