¤¤¤¤½Ð²ñ¤¤¤ÎÆü¡Ê11·î11Æü¡Ë¤Ëº§³è¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò³«ºÅ¡ª¤Ï¤Ê¤ïÉ×ºÊ¤â´¥ÇÕ¤Ç±þ±ç¡Ú·ëº§ÁêÃÌ½êZWEI¡Û
¹ñÆâºÇÂ¿¤ÎÀ®º§¿ô¤ò¸Ø¤ë³ô¼°²ñ¼ÒIBJ¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒZWEI¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶¶ÄÞ¤ß¤º¤Û¡¢°Ê²¼¡ÖZWEI¡Ê¥Ä¥ô¥¡¥¤¡Ë¡×¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¡ÊÍý»öÄ¹¡§È¬ÌÚ¸¶ ÊÝ¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¡Ø¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡Ù¤ò¤¹¤¹¤á¤ë²ñ¡×¤È¶¨»¿¤·¡¢2025Ç¯11·î11Æü(²Ð)¤Ë¡Ö¤¤¤¤½Ð²ñ¤¤¤ÎÆü¡×µÇ°º§³è¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿ ¡£
¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¤¤¤¤½Ð²ñ¤¤¤«¤é¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿¤³¤Î¥Ñー¥Æ¥£ー ¡£²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¸¶½ÉÅì¶¿µÇ°´Û¡Ö¶Ì¶Á¡Ê¤¿¤Þ¤æ¤é¡Ë¡×¤Ç¤¹ ¡£ÅöÆü¤Ï¡¢Åìµþ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ìó20Ì¾¤ÎÃË½÷¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤Î¤Ï¤Ê¤ïÉ×ºÊ¤¬´¥ÇÕ¤Ç±þ±ç¡ª
ÅöÆü¤Ï¡¢¡Ø¤¤¤¤É×ÉØ ¥Ñー¥È¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー 2025¡Ù¤Î·ÝÇ½ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤µ¤ì¤¿¡¢¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¡¦ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤´É×ºÊ¤¬¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ÆÍÁ³¤Î¥²¥¹¥È¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ï¶Ã¤¤È´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤¤¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È²¹¤«¤¤¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¤ªÆó¿Í¤Î´¥ÇÕ¤Î²»Æ¬¤È¤È¤â¤Ë¥Ñー¥Æ¥£ー¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¤òÊÒ¼ê¤Ë¸òÎ®¡ª¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤à
¥Ñー¥Æ¥£ー¤ÎÁ°È¾¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤Î¡Ö¥°¥ëー¥×¥Èー¥¯¡×¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£ÃËÀ¤¬¥Æー¥Ö¥ë¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó·Á¼°¤òºÎÍÑ¤·¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤ÈÉ¬¤º¸òÎ®¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§·Á¼°¤ÎÎÁÍý¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²ñ¾ì¤Ï½ª»Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿²º¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£ ¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ø¤Î°ÜÆ°Ãæ¤Ê¤É¤Ë¤â¡¢¥Æー¥Ö¥ë¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¼«Á³¤Ê¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2¼ïÎà¤Î¥ß¥Ë¥²ー¥à¤Ç²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë
¥°¥ëー¥×¥Èー¥¯¤ÎÃæÈ×¤È¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢°ìÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤ë2¼ïÎà¤Î¥ß¥Ë¥²ー¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Æー¥Ö¥ëÂÐ¹³¤Î¥Áー¥àÀï¡Ö¥·¥ó¥¯¥í¥²ー¥à¡×¤Ç¤¹¡£¥ëー¥ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¶ñºà¤È¤¤¤¨¤Ð¡©¡×¤ä¡Ö´¨¤¤Æü¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¤Î¤ªÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±¤¸¥Æー¥Ö¥ë¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È²óÅú¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÆâÍÆ¡£Ã±½ãÌÀ²÷¤Ê¤¬¤é¥Áー¥à¥ïー¥¯¤¬»î¤µ¤ì¤ë¥²ー¥à¤Ç¡¢¥Æー¥Ö¥ëÆâ¤Î¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñー¥Æ¥£¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Áー¥à¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ã¥¯¡×¤ò¼Â»Ü¡£¼õÉÕ¤ÇÇÛ¤é¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×¤ò»È¤¤¡¢ÃË½÷º®¹ç4¿Í°Ê¾å¤Ç¥«ー¥É¤Î¿ô»ú¤Î¹ç·×¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡Ö21¡×¤Ë¤Ê¤ë¥°¥ëー¥×¤òºî¤ë¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ø3¡Ù¤Î¿Í¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¹ç¤¤¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾å°Ì¤Î¥Áー¥à¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤ò¤¹¤¹¤á¤ë²ñ2025Ç¯ÅÙ»ö¶È³èÆ°¤Ë¶¨»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¾ì¶¨²ñ¡×¤Î¥Üー¥ê¥ó¥°ÌµÎÁ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î·ÊÉÊ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥êー¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤È¤ÎÏ¢ÍíÀè¸ò´¹¤â³èÈ¯¤Ë
¥Ñー¥Æ¥£ー¤ÎºÇ¸å¤Ï¡¢¥Æー¥Ö¥ë¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¡Ö¥Õ¥êー¥¿¥¤¥à¡×¡£ 2¼ïÎà¤Î¥²ー¥à¤ò·Ð¤Æ¤¹¤Ã¤«¤ê»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Îµ÷Î¥¤â½Ì¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥êー¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÏÏ¢ÍíÀè¸ò´¹¤Ê¤É¤¬³èÈ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¤È¤Î¤´±ï¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ç¤ÎÏ¢ÍíÀè¤Î¸ò´¹¤Ï¼«Í³¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¸òÎ®¤¹¤ë»Ñ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼
º£²ó¤Îº§³è¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡¹¤«¤é¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¹¥°ÕÅª¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¤¿¤À²ñÏÃ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥²ー¥à¤¬¤¢¤ê¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¡¦¤¹¤Æ¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç¤·¤¿¡£Ê·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¦¥·¥ó¥¯¥í¥²ー¥à¤Ç¥Áー¥à¤Î¿Í¤È²óÅú¤¬°ìÃ×¤·¤¿ºÝ¡¢¤È¤Æ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥Ó¥Ã¥Õ¥§·Á¼°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¥Æー¥Ö¥ë¤ÎÃËÀ¤¬¡Ö°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤È¤ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
ZWEI¡Ê¥Ä¥ô¥¡¥¤¡Ë¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Ñー¥Æ¥£ー°Ê³°¤Ë¤â¡¢ºÇÂç100¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ZWEI¡Ê¥Ä¥ô¥¡¥¤¡Ë¤Ï¡¢²ñ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤´±ï¤È½Ð²ñ¤¨¤ëµ¡²ñ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â´ë²è¡¦¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñー¥Æ¥£ー³µÍ×¡ÔºÇÂç100Ì¾¡úZWEI¡Ê¥Ä¥ô¥¡¥¤¡Ë²ñ°÷¸ÂÄê¡Õ
¢£Åìµþ
Æü»þ¡§12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë19:00～
²ñ¾ì¡§The Place of Tokyo¡¡4F¡ÖTHE TOWER ROOM¡×
Äê°÷¡§100Ì¾
ÆÃÄ§¡§Åìµþ¥¿¥ïー¤òË¾¤à¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µ¤Ê¬¤òËþµÊ
¢£Âçºå
Æü»þ¡§12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00～
²ñ¾ì¡§¥Õ¥ê¥¸¥§¥ê¥ª Âçºå ¡ÊÆîËÙ¹¾¡Ë¡¡
Äê°÷¡§32Ì¾
ÆÃÄ§¡§ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ÆîËÙ¹¾¤Î¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°²ñ¾ì¤Ç¡¢ÈóÆü¾ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò
¢£Ì¾¸Å²°
Æü»þ¡§12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë15:30～
²ñ¾ì¡§¥³ー¥È¥äー¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È Ì¾¸Å²°¡¡1F ¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖCRUST¡×
Äê°÷¡§50Ì¾
ÆÃÄ§¡§À¤³¦Åª¥Ö¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢ÃåÀÊ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤á¤ë
¤´Í½ÌóÊýË¡¡§ZWEI²ñ°÷ÀìÍÑ¥Þ¥¤¥Úー¥¸Æâ¤Î¡Ö¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¡× ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Ãí°Õ»ö¹à ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÏZWEI²ñ°÷¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¤ªÁá¤á¤Î¤´Í½Ìó¤ò¡ª
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒZWEI¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¡×¡¡https://www.zwei.com/contact/form/
¢£·ëº§ÁêÃÌ½ê ZWEI¡Ê¥Ä¥ô¥¡¥¤¡Ë¡Êhttps://www.zwei.com/¡Ë
¶È³¦ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ54Å¹ÊÞ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò»ý¤ÄÂç¼ê·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Î¥Ä¥ô¥¡¥¤¤Ç¤Ï¡¢Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬¤ªÁê¼ê¤Î¾Ò²ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¸«¹ç¤¤¤ä¸òºÝ¡¢¤´À®º§¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ´õË¾¾ò·ï¤¬Î¾ÁÛ¤¤¤Î¤ªÁê¼ê¤òËè·î¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤ÎÀ®º§¤ò°é¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º§³è¶È³¦¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ëIBJ¡Êhttps://www.ibjapan.jp/¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×Ä¾±Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç°ìÁÈ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¹¬¤»¤ò°é¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒZWEI¡Ê¥Ä¥ô¥¡¥¤¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¶¶ÄÞ¤ß¤º¤Û
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ5ÃúÌÜ9ÈÖ8¹æ¥¯¥í¥¹¶äºÂ4³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·ëº§Áê¼ê¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹