¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¤Î¿·»þÂå¤òÀÚ¤êÂó¤¯¥Æ¥ë¥â¥ó¡¡¥»¥éー¥Þ¥¹¥¿ー¤Ë¥Ö¥ê¥¹¡¦¥Ö¥¶¥ó¤¬½¢Ç¤¡ÖÊì¤Ê¤ë¼«Á³¤ÎÌ¾¤Î¤â¤È¤Ë¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê
¥ì¥ßー¥³¥¢¥ó¥È¥íー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー ¥¶¥Ó¥¨¡¦¥¿¥í¡Ë¤¬¼è¤ê°·¤¦¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¤Î¥á¥¾¥ó ¥Æ¥ë¥â¥ó¤Ï¡¢¥Ö¥ê¥¹¡¦¥Ö¥¶¥ó¤ò¥»¥éー¥Þ¥¹¥¿ー·ó¥Ö¥É¥¦Ä´Ã£ÀÕÇ¤¼Ô¤ËÇ¤Ì¿¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ù¥ë¥È¥é¥ó¡¦¥í¥Ô¥¿¥ë¤ÎÊäº´¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¸åÇ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿Í»ö¤Ï¡¢·ÑÂ³À¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Å°Äì¤·¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Î·Ñ¾µ¡¢ÆÈ¼«¤Î¾úÂ¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤ÎÃéÀ¿¡¢¤½¤·¤Æ´Ä¶¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ¹´üÅª¤Ê¸¥¿È¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾°¡¢¥Ù¥ë¥È¥é¥ó¡¦¥í¥Ô¥¿¥ë¤Ï°ú¤Â³¤¥á¥¾¥ó¤Î³ô¼ç¤È¤·¤ÆºßÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥åÃÏÊý½Ð¿È¤Î¥Ö¥ê¥¹¡¦¥Ö¥¶¥ó¤Ï¡¢¹ñ²È¾úÂ¤³Ø¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¤ò¼èÆÀ¸å¡¢2015Ç¯¤Ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤ÎÌÃ¾úÃÏ¥Ê¥Ñ¥ô¥¡¥ìー¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥¤¥ó¾úÂ¤¤Î³Ë¿´¤ò³Ø¤Ó¡¢ÃÏÃæ³¤À¤Î´¥Áç¤·¤¿µ¤¸õ¤ÎÅÚÃÏ¤Çµ¤¸õÊÑÆ°¤Î½é´üÃÊ³¬¤Ç¸½¤ì¤¿±Æ¶Á¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¥Ö¥ê¥¹¤Ï¡¢Íµ¡ºÏÇÝ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¿å´ÉÍý¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ö¥É¥¦ºÏÇÝ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ï¥¤¥óÀ¸»º¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀè¶îÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶½Ì£¿¼¤¯´Ñ»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ê¥À¤Ç¤ÎÂÚºßÃæ¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥¹¥ï¥¤¥ó¤ÎÆÃÀ¤â³Ø¤Ó¡¢¤µ¤é¤ËÀìÌçÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¥Ê¥Ñ¥ô¥¡¥ìー¤ËÌá¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Øµ¢¹ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥Í¥ë¥ô¥©¥ï¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ2018Ç¯¤«¤é¤Ï¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥åÃÏÊý¤Ç¡¢¾úÂ¤µ»»Õ¡¢¤½¤·¤Æ¾úÂ¤ÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¼¡¡¹¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¡¢¥á¥¾¥ó¡¦¥Æ¥ë¥â¥ó¤Î¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤È¥Æ¥í¥ïー¥ëÊÝ¸î¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¥Ö¥ê¥¹¤Ï¡¢¥Æ¥ë¥â¥ó¤ËÉû¾úÂ¤ÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥åÃÏÊý¤Ë¤ª¤±¤ëÍµ¡ÇÀË¡¤Î»Ù»ý¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥ë¥È¥é¥ó¡¦¥í¥Ô¥¿¥ë¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢¥á¥¾¥ó¤Ç¼ÂÁ©¤µ¤ì¤ëåÌÌ©¤Ê¾úÂ¤µ»½Ñ¤ÎÈë·í¤ò³Ø¤Ó¡¢½ÀÆð¤ÇÂçÃÀ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î²ÄÇ½À¤òÌµ¸Â¤ËÄÉµá¤¹¤ë¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤ÎÅ¯³Ø¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¿·¤¿¤Ê¥»¥éー¥Þ¥¹¥¿ー¤Ï¥Æ¥ë¥â¥ó¤Î¥ï¥¤¥ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¡¢¹ü³Ê¤¬¤¢¤ê¡¢Á¡ºÙ¤ÇÍ¥²í¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ò´°Á´¤ËÍý²ò¤·¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Ç¤¼Ô¤ÈÆ±¤¸ÂçÃÀ¤µ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥ê¥¹¤Ï¥á¥¾¥ó¤ÎÉ¾È½¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤ËÃé¼Â¤Ë¡Ö¼«¿È¤Î¡×¥ï¥¤¥ó¤òÂ¤¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥í¥ïー¥ë¤È¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê·ë¤Ó¤Ä¤¤È¡¢µ±¤¡¢³èÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤¸ÄÀ¤È¤¤¤Ã¤¿¾úÂ¤³ØÅªÉÊ¼Á¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢½üÁðºÞ¡¢»¦ÃîºÞ¡¢ËÉ¥«¥ÓºÞ¡¢²½³ØÈîÎÁ¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤Íµ¡ºÏÇÝ¤Î²¸·Ã¤ò¤µ¤é¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ê¥¹¡¦¥Ö¥¶¥ó¤Ï¡¢¼«¤é¤òåÌÌ©¤Ç°Õ»Ö¤Î¶¯¤¤¾úÂ¤²È¤ÈÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¿·À¤Âå¤Î¾úÂ¤²È¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÁÅý¤Ë¿¼¤¯º¬¤¶¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤è¤ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤Î¼ÂÁ©¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥á¥¾¥ó ¥Æ¥ë¥â¥ó¤Î¥»¥éー¥Þ¥¹¥¿ー¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤±ÉÍÀ¤Ç¤¹¡£Ç®°Õ¤È¸¬µõ¤µ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥ë¥È¥é¥ó¡¦¥í¥Ô¥¿¥ë¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Þ¤¹¡£¥á¥¾¥óÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢´Ä¶¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
- ¥á¥¾¥ó ¥Æ¥ë¥â¥ó ¥»¥éー¥Þ¥¹¥¿ー·ó¥Ö¥É¥¦Ä´Ã£ÀÕÇ¤¼Ô ¥Ö¥ê¥¹¡¦¥Ö¥¶¥ó
¡Ö2024Ç¯¤è¤ê¡¢¤³¤Î°ú·Ñ¤®¤Ë¤à¤±¤Æ¥Ö¥ê¥¹¤ò»ØÆ³¤¹¤ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÎåÌÌ©¤µ¡¢Á¡ºÙ¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¥Æ¥ë¥â¥ó¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ø¤Î·É°Õ¤Ï¡¢¥á¥¾¥ó¤Îµ±¤«¤·¤¤Ì¤Íè¤òÌóÂ«¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÌò³ä¤Ç¤ÎÈà¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®¸ù¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
- ¥Ù¥ë¥È¥é¥ó¡¦¥í¥Ô¥¿¥ë¡Ê¸µ¥»¥éー¥Þ¥¹¥¿ー·ó¥Ö¥É¥¦Ä´Ã£ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë
¡Ö¥Ö¥ê¥¹¤Î½¢Ç¤¤Ï¡¢·ÑÂ³ÅªÊÑ²½¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¡¢¥ï¥¤¥ó¤Ø¤Î¾ðÇ®¡¢¤½¤·¤Æ´Ä¶ÌäÂê¤Ø¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¥Ö¥É¥¦Èª¤«¤é¥°¥é¥¹¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÉÊ¼Á¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ëÀè¶îÅª¤Ê¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¥á¥¾¥ó¤Î¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤Ë´°àú¤Ë¹çÃ×¤·¤Þ¤¹¡×
- ¥á¥¾¥ó ¥Æ¥ë¥â¥ó¼ÒÄ¹ ¥ë¥É¥ô¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥å¡¦¥×¥ì¥·
¢¡¥á¥¾¥ó ¥Æ¥ë¥â¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¡¦¥Æ¥ë¥â¥ó¤Ï¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥åË½Æ°¤ÎÄ¾¸å¤Ë¥¢¥ó¥ê¡¦¥í¥Ô¥¿¥ë¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¨¥Ú¥ë¥Í¶á¹Ù¤Ë¤¢¤ë¥À¥à¥êー¤Ç1912Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éÉ´Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥á¥¾¥ó¤Ï¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¶È³¦¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤·¤¿¡£³×¿·À¤È¡¢¥á¥¾¥ó¤¬¸Ø¤ëÂî±ÛÀ¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¤ÎÆ§½±¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¥ë¥â¥ó¤Ïº£¡¢ÃÏµå¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤Ë¿·¤¿¤Ê³×Ì¿¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯ÈæÎà¤Ê¤¤¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¤òÂ¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ÖÊì¤Ê¤ë¼«Á³¤ÎÌ¾¤Î¤â¤È¤Ë(In the Name of Mother Nature)¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ2021Ç¯¤«¤é¶ñÂÎ²½¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¥á¥¾¥ó¤È¥Ñー¥È¥ÊーÇÀ²È¤Î¥Ö¥É¥¦Èª¤ò100¡óÍµ¡ºÆÀ¸ÇÀ¶È¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¡Ê¸½ºß¡¢70%¤¬Íµ¡Ç§¾ÚºÑ¡Ë¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¡¢2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥Í¥Ã¥È¥¼¥íÃ£À®¤Ë¸þ¤±ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤äÉÔÍ×¤ÊÊñÁõ¤ÎÇÑ»ß¡¢Ä¹Ç¯¼è°ú¤¬¤¢¤ë¥¬¥é¥¹¥áー¥«ー¤ÈÄó·È¤·¤¿À¤³¦ºÇ·ÚÎÌ¥Ü¥È¥ë¡Ê800¥°¥é¥à¡Ë¤Î³«È¯¡¢Æ©ÌÀ¥Ü¥È¥ë¡Ê¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥¬¥é¥¹ÉÔ»ÈÍÑ¡Ë¤äÆÃÃí¥Ü¥È¥ë¡Ê900¥°¥é¥à°Ê¾å¡Ë¤Î»ÈÍÑÃæ»ß¡¢¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¥¬¥é¥¹¤ÎºÎÍÑ¡Ê¥¬¥é¥¹¤Î¿§Ä´¤ÏÃÊ³¬Åª¤ËÆ©ÌÀ¤Ø¤È¶á¤Å¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎºÝ¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤ë¥¬¥é¥¹¤ÎºÆÀ¸»ÈÍÑ¡Ë¡¢¹Ò¶õÍ¢Á÷¤ÎÁ´ÌÌ¶Ø»ß¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÍøÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ë¥â¥ó¤Ï¡¢´Ä¶ÊÝ¸î¤ò¤á¤°¤ê»ä¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¿®Ç°¤òÊú¤¯4¿Í¤Î½Ð»ñ¼Ô¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È¼Ô¥¢¥ó¥ê¤ÎÁ½Â¹¤Ë¤·¤Æ¾úÂ¤ÀÕÇ¤¼Ô·ó¥»¥éー¥Þ¥¹¥¿ー¤Î¥Ù¥ë¥È¥é¥ó¡¦¥í¥Ô¥¿¥ë¤Ï¡¢Áá¤¯¤â1999Ç¯¤Î»þÅÀ¤ÇÍµ¡ÇÀ¶È¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ËÃå¼ê¤·¡¢ÀèÁÄ¤Î¥ì¥¬¥·ー¤ÈÅÁÅý¤òº£¤â°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥ë¥É¥ô¥£¥Ã¥¯¡¦¥É¥¥¡¦¥×¥ì¥·¤Ï¡¢¥á¥¾¥ó ¥Æ¥ë¥â¥ó¤Î¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ë¥â¥ó¤ÎÂç³ô¼ç¤Ç¤¢¤ë¥ì¥ßー¥³¥¢¥ó¥È¥íー¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¥á¥¾¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤Ï¡¢½Ð»ñ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ç®¿´¤Ê´Ä¶³èÆ°²È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥¾¥ó¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç¹ü³Ê¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢Á¡ºÙ¤Ê¤¬¤é¶Ñ¹Õ¤Î¤È¤ì¤¿»ÀÌ£¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢°õ¾ÝÅª¤ÊÍ¾±¤¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤Þ¤¹¡£¹ü³Ê¤Î¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¤ÈºÝÎ©¤Ã¤¿·Ú¤µ¤È¤¤¤¦¡¢Áê¤¤¤ì¤Ê¤¤ÆÃÄ§¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤êÆÈ¼«¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥¾¥ó ¥Æ¥ë¥â¥ó¤ÏÍµ¡ºÏÇÝ¤Î¥Ö¥É¥¦¤Î¤ß¤«¤éÂ¤¤é¤ì¡¢½üÁðºÞ¡¢»¦ÃîºÞ¡¢ËÉ¥«¥ÓºÞ¡¢²½³ØÈîÎÁÉÔ»ÈÍÑ¤Î¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Æ¥ë¥â¥ó¤Î¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥¥å¥ô¥§¡Ö¥ì¥¼¥ë¥ô¡¦¥É¡¦¥é¡¦¥Æー¥ë¡Ê¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ò2023Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ËèÇ¯¤³¤Î¥¥å¥ô¥§¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»¸Á³¤Èµ±¤¯À¸Ì¿¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¤³¤Î¥¥å¥ô¥§¤Ï¡¢¥á¥¾¥ó ¥Æ¥ë¥â¥ó¤ÎÌ¤Íè¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¹¡£
