¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¡¢¼Ò°÷4Ì¾¤¬ Google Cloud Partner All-stars 2025 ¤ò¼õ¾Þ
¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦UI/UX ¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´ä±Ê½¼Àµ¡¢°Ê²¼ ¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢Google Cloud ¤Î¡ÖGoogle Cloud Partner All-stars 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Ò°÷4Ì¾¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë AI ¤ä±Ä¶È¡¢¿Íºà³«È¯¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Î¼Ò°÷¤¬ Google Cloud ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÊÑ³×¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹³ÈÂç¤ËÀïÎ¬Åª¤Ë¹×¸¥¤·¤¿À®²Ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Google Cloud Partner All-stars ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Google Cloud Partner All-stars ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¸¥¿È¤ÈÂî±ÛÀ¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¾Î¤¨¡¢Í¥¤ì¤¿¿Íºà¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯¼õ¾Þ¥«¥Æ¥´¥êー¡Û
- AI ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó
- ¥»ー¥ë¥¹
- ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
- ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°
- ¥Ç¥ê¥Ð¥êー ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹
¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Ï±üÀ¾¤¬ AI ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÉôÌç¡¢Ãæ»³¡¦ÀÐÅÄ¤¬¥»ー¥ë¥¹ÉôÌç¡¢·¬¸¶¤¬¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤Î¹×¸¥¼Ô¤È¤·¤ÆÉ½¾´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ»³¡¦ÀÐÅÄ¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤ÆóÇ¯Ï¢Â³¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÃæ»³¤Ï¡ÖGoogle Cloud Partner Top Engineer 2026¡×¤â¼õ¾Þ¤¹¤ë²÷µó¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Google Cloud Partner All-Stars 2025 ¤Ï¡¢ Google Cloud Japan ¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°(https://cloud.google.com/blog/ja/topics/partners/2025-google-cloud-partner-all-stars/?e=48754805&hl=ja)¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ 11·î20Æü³«ºÅ¤Î Partner Forum 2025 Tokyo(https://cloudonair.withgoogle.com/events/partnerforum2025-tokyo)¡¢¤ª¤è¤Ó11·î27Æü³«ºÅ¤Î Partner Forum 2025 Osaka(https://cloudonair.withgoogle.com/events/partnerforum2025-osaka) ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ø¾Þ¼°¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È ¼õ¾Þ¼Ô¤È¼õ¾ÞÍýÍ³
¡ÚAI ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÉôÌç¡Û
±Ä¶ÈÉô ±üÀ¾ ÃÎ´õ
Gemini Enterprise ¤Î¾¦ÃÌ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢¸ÜµÒ¤Î AI Æ³Æþ¤ò¥êー¥É¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢Âç¼ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤ÎÊ£»¨¤Ê¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÈ¼¤¦´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âçµ¬ÌÏ¤«¤ÄÀïÎ¬Åª¤ÊÄó°Æ¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¤½¤Î¹×¸¥¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¥»ー¥ë¥¹ÉôÌç¡Û
±Ä¶ÈÉô Ãæ»³ ¿Ìï
Âç·¿¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤¹¤ë·ÑÂ³Åª¤Ê±Ä¶È³èÆ°¤ä¡¢Gemini Enterprise¡¦Google Workspace ¤Ê¤É¤Î¿·µ¬¾¦ºà¤ÎÆ³Æþ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¸ÜµÒ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÑ³×¤Ë¹×¸¥¡£¤Þ¤¿¡¢¥æー¥¶ー²ñ¤Î³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¡£
±Ä¶ÈÉô ÀÐÅÄ Íµ¾ë
Google Cloud ¤Î±Ä¶È¥Áー¥à¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¿×Â®¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¿ô¤Î¿·µ¬¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¡£¤Þ¤¿¡¢Âç¼ê EC ´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë Google Workspace Æ³Æþ¤Ê¤É¡¢Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤°Æ·ï¤Î¼õÃí¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿ÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥æー¥¶ー²ñ¤Î³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²è¤·¤¿¡£
¡Ú¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¡Û
¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈÅý³çËÜÉô ·¬¸¶ Î¤Æà
¿·Â´°éÀ®Ã´Åö¤Î¥°¥ëー¥×¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢¿·Â´¼Ò°÷Á´°÷¤ÎÇ§Äê»ñ³Ê¼èÆÀ¤ÎÃ£À®¤ò¿ä¿Ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á´´§¼èÆÀ¼Ô¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¡¢Á´¼ÒÅª¤ÊÇ§Äê»ñ³Ê¼Ô¿ô¤ÈÀìÌçÀ¤Î¸þ¾å¤ò¡¢¿Íºà°éÀ®¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤éÂç¤¤¯¿ä¿Ê¤·¤¿ÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¤Î Google Cloud ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÀÓ
¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢2010Ç¯¤è¤ê¡Öcloudpack¡×¤ÎÄó¶¡¤ò»Ï¤á¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥ÉÆÃ²½·¿¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¼ÂÀÓ¤Èµ»½ÑÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢°Ê²¼¤ÎÇ§Äê¡¦¼õ¾Þ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- 2019Ç¯¡§Google Cloud Partner Advantage ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ Google Cloud ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢ ¥Ñー¥È¥Êー - Sell ¤ª¤è¤Ó Service ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È ¥â¥Ç¥ë¤ÎÇ§Äê¤ò¼èÆÀ
- 2021Ç¯¡§¥Þ¥Íー¥¸¥É ¥µー¥Ó¥¹ ¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡ÊMSP¡ËÇ§Äê¤ò¼èÆÀ
- 2023Ç¯¡§Google Cloud MSP ¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£ ¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È ¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó4.0¤Ë¤ª¤±¤ëÇ§Äê¤òÆüËÜ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç½é¤á¤Æ¼èÆÀ
- 2024Ç¯¡§Æ±¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó4.1¤ò¹¹¿·
- 2025Ç¯4·î¡§¡Ö2025 Google Cloud Partner Award of the Year¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖArtificial Intelligence - Japan¡×¤È¡ÖTalent Development - Japan¡×¤Î2ÉôÌç¤òÆ±»þ¼õ¾Þ
2025Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢¿·Àß¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖGoogle Cloud Partner All Certification Holders 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼Ò°÷57Ì¾¤¬ Google Cloud Á´Ç§Äê»ñ³ÊÊÝÍ¼Ô¤È¤·¤Æ¼õ¾Þ(https://www.iret.co.jp/news/20251111.html)¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Google Cloud À¸À® AI ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¡¢Ã»Ç¼´ü¡¦Äã²Á³Ê¤Ç Google Cloud ¤ÎÀ¸À® AI Æ³Æþ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¤«¤ó¤¿¤ó AI ¥Ñ¥Ã¥¯(https://cloudpack.jp/service/gcp/gen-ai/kantan-ai-pack.html)¡×¤ä Vertex AI Search for commerce ¤Î³èÍÑ¤Ç¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖEC ¥µ¥¤¥È¸þ¤± AI ¸¡º÷¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó(https://cloudpack.jp/service/gcp/gen-ai/ai-search.html)¡×¡¢AI ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦³«È¯¤«¤é±¿ÍÑ¡¦²þÁ±¡¢¶µ°é¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡ÖAI ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÆ³Æþ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹(https://cloudpack.jp/service/gcp/gen-ai/ai-agent.html)¡×¤Ê¤É¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¡¢À¸À® AI ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Google Cloud À¸À® AI Æ³Æþ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡§https://cloudpack.jp/service/gcp/vertex-ai.html
¡Ú¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò https://www.iret.co.jp/
ÀßÎ©¡¡¡§2003Ç¯10·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç1-23-1 ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー7³¬¡¦24³¬¡Ê7³¬¼õÉÕ¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡´ä±Ê½¼Àµ
»ñËÜ¶â¡§7,000Ëü±ß
¼çÍ×³ô¼ç¡§KDDI Digital Divergence Holdings³ô¼°²ñ¼Ò
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥¯¥é¥¦¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ
¡¦UI/UX ¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî
¡¦¥¯¥é¥¦¥ÉÀß·×¡¦¹½ÃÛ¡¢±¿ÍÑÊÝ¼é¤«¤é¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Þ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¡Öcloudpack¡×
¤ÎÄó¶¡
¡¦KDDI¥°¥ëー¥×¤ÈÏ¢·È¤·¤¿DX¡¦¥¯¥é¥¦¥É³«È¯¿ä¿Ê
¢¨ cloudpack ¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ Google Cloud¡¢Gemini Enterprise ¤ª¤è¤Ó Google Workspace ¤Ï¡¢Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£