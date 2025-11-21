¥¸ー¥ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒprimeNumber¼çºÅ ¡ÖprimeNumber DATA SUMMIT 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸
¥¢¥Ð¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ê°Ê²¼¡ÖDX¡×¡Ë¿ä¿Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾ÂÅÄ Á±Ç·¡¢°Ê²¼¡Ö¥¸ー¥ë¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËTAKANAWA GATEWAY Convention Center¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë³ô¼°²ñ¼ÒprimeNumber¼çºÅ¤Î¡ÖprimeNumber DATA SUMMIT 2025¡×¤ËPLATINUM¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¶¨»¿¤·¤Þ¤¹¡£AIÂÐ±þ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥á¥¿¥Çー¥¿´ÉÍý¤ä¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Çー¥¿´ðÈ×¤Ø°Ü¹Ô¤·¤¿¼ÂÁ©»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£primeNumber DATA SUMMIT 2025¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖprimeNumber DATA SUMMIT¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒprimeNumber¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Çー¥¿³èÍÑ¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£Âè£µ²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï ¡ÖHumans trust, AI learns¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¡Ö¥Ò¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢AI¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²ÁÃÍ¤¢¤ë¥Çー¥¿¡×¤òÇ¡²¿¤Ë¼Â¸½¤·¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ØÆ³¤¯¤«¡¢¤òÃµµá¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ã¥¸ー¥ë¤Î¹Ö±é¡ä
11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë12:20～12:50¡¡²ñ¾ì¡§Data Discovery Track
¡ÖAI³èÍÑ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥Çー¥¿´ðÈ×ºþ¿·¨¡¨¡À®¸ù¤Î¥«¥®¤È¤Ï¡×
ÆüËÜÅÅ»Ò³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ITËÜÉô¡¡¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯Éô¡¡ÉôÄ¹·óÂè1³«È¯¥°¥ëー¥×Ä¹¡¡»³¸ý ÌÀÉ§»á
³ô¼°²ñ¼ÒprimeNumber¡¡¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹ËÜÉô¡¡Head of Sales¡¡À¸ÅÄÌÜ ÍµÂÀ»á
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ë¡¡¥Çー¥¿¥¢¥Ê¥ê¥·¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¡Âè°ìÉô¡¡¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¡»³ºê Ã£Ìé
¥¹¥Ý¥ó¥µー¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÁªÂò»è¤«¤éµ»½Ñ¤ò¤É¤¦Áª¤Ó¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¤É¤¦²óÈò¤·¡¢AI³èÍÑ¤ò¤É¤¦Æ§¤ß½Ð¤·¤¿¤«¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼ÂÂÎ¸³¤òÆüËÜÅÅ»Ò»³¸ýÍÍ¤È¶¦¤Ë¥Ñ¥Í¥ë·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë13:55 - 14:10¡¡²ñ¾ì¡§Theater Session
¡Ö¥â¥À¥ó¥Çー¥¿¥¹¥¿¥Ã¥¯¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ë¡¡¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ËÜÉô¡¡¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¿ä¿ÊÉô¡¡¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¡Ê¿´Ö ÂçÊå
¥·¥¢¥¿ー¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥â¥À¥ó¥Çー¥¿¥¹¥¿¥Ã¥¯¤Î¹Í¤¨Êý¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Çー¥¿¼ý½¸µ¡Ç½¤È¤·¤ÆTROCCO¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¸ー¥ë¤Î¥Öー¥¹Å¸¼¨¡ä
¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¥ªー¥×¥ó¥Çー¥¿Äó¶¡¥µー¥Ó¥¹¡Ö£Ã£Ï-£Ï£Ä£Å¡×¤ÈCOMETA¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¥Çー¥¿¥«¥¿¥í¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
AI³èÍÑ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¼ÂÀÓ¤ä¡¢¥â¥À¥ó¥Çー¥¿¥¹¥¿¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ³Æþ»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¸ー¥ë¤Î¥Öー¥¹¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢´Ø·¸¼Ô°ìÆ± ¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Öー¥¹¤Ø¤Î¤´Íè¾ì¡¢´Ø·¸¼Ô°ìÆ± ¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/16467/table/509_1_089c19174704077d006e08707ee04df8.jpg?v=202511230255 ]
º£¸å¤â¥¸ー¥ë¤Ï¡¢¥Çー¥¿³èÍÑÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë30Ç¯°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤ÈÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¡¢´ë¶È¤ÎDX¼Â¸½¤òÈ¼Áö¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤¬¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤Ç¤¡¢¤½¤Î¥Çー¥¿¤«¤é²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ë¤Ï¡¢DX¹½ÁÛºöÄê¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥Çー¥¿´ðÈ×¹½ÃÛ¡¢AI¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿¥Çー¥¿¹âÅÙÍøÍÑ»Ù±ç¤äÆâÀ½²½¤ÎÈ¼Áö·¿»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÁ´¹©Äø¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÈÀìÌçÀ¤Ë¤è¤ë°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ä¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ´ðÈ×¡ÖZEUSCloud¡×¡¢DX¿Íºà°éÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖZEAL DX-Learning Room¡×¡¢¥ªー¥×¥ó¥Çー¥¿³èÍÑ¥µー¥Ó¥¹¡Ö£Ã£Ï-£Ï£Ä£Å¡×¡¢AI·ÏSaaS¡ÖSTORYAI¡×¤Ê¤É¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤Î 100%»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¼Ò Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ë
Àß Î©¡§2012 Ç¯ 7 ·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾ÂÅÄ Á±Ç·
URL¡§https://www.zdh.co.jp/
¼çÍ×¶ÈÌ³¡§¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î³«È¯¡¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÈÎÇä¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡¦¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹ ¤Ê¤É
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¾åÂçºê 2 ÃúÌÜ 13 ÈÖ 17 ¹æ ÌÜ¹õÅìµÞ¥Ó¥ë 6 ³¬
Âçºå»Ù¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÉú¸«Ä®ÆóÃúÌÜ 1 ÈÖ 1 ¹æ »°°æ½»Í§¶ä¹Ô¹âÎï¶¶¥Ó¥ë 7F
»¥ËÚ¥ª¥Õ¥£¥¹¡§»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌ5¾òÀ¾11ÃúÌÜ15-4
¡Ú¥¢¥Ð¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥ó¥È¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹Àî Å°¼£¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3836¡Ë¤ò»ý³ô²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¥¢¥Ð¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ºâÌ³¾ðÊó¡¦ÈóºâÌ³¾ðÊó¤òÌä¤ï¤ºÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬Å¬»þ¡¦Å¬ÀÚ¤Ê·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤¤¡¢·Ð±Ä²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦ÊÝ¼é¤ä¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¥Ùー¥¹¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦BPO¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¡¢¡Ö·Ð±Ä¤ÎDX¡×¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.avantgroup.com/
¼çÍ×¤Ê¥°¥ëー¥×»ö¶È»Ò²ñ¼Ò¡Ê¤¤¤º¤ì¤â100¡ó½êÍ¡Ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ã¥¢¥Ð¥ó¥È¥°¥ëー¥×¡ä
¡û³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥ó¥È¡§https://www.avantcorp.com/
¡û³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Ç¥£¥¹¥¯¥íー¥¸¥ãー ¡§https://internet-disclosure.com/
¡û³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ë¡§https://www.zdh.co.jp/
¡û³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¥Ð¡§https://www.diva.co.jp/
¡»³ô¼°²ñ¼ÒVISTA¡§https://vista.avantgroup.com/
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë¼ÒÌ¾¤Þ¤¿¤ÏÀ½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
