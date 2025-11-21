AI¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¶õ´Ö¤¬ÀÚ¤êÂó¤¯¡ÖÌ¤Íè¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¿··¼È¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÈ¯É½
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢Ê©¥ô¥§¥ê¥¸ー¡á¥ô¥£¥é¥¯¥Ö¥ìー¤Ë¤Æ¸½ÃÏ»þ´Ö2025Ç¯11·î15Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¥¢¥éー¥È(https://www.3ds.com/newsroom/media-alerts/latest-dassault-systemes-awareness-campaign-unveils-future-manufacturing-ai-powered-virtual-worlds)¤ÎÆüËÜ¸ì»²¹ÍÌõ¤Ç¤¹¡£
¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º(https://www.3ds.com/ja/)¡ÊEuronext Paris: FR0014003TT8¡¢DSY.PA ¡¢°Ê²¼¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢³Æ¹ñ¤Î»º¶È´ðÈ×¤È¤Ê¤êµ»½ÑÅª¤Ê¼«Î©¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ½Â¤¶È¤ò¥Ðー¥Á¥ã¥ë¶õ´Ö¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¤ë¤«(https://www.3ds.com/ja/virtual-twin/manufacturing-industries)¤òÅÁ¤¨¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê·¼È¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¤¢¤ë¹¾ÆîÃÏ¶è¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç·¿¤Î3D±ÇÁüÂÐ±þLED¥¹¥¯¥êー¥ó¡ÖCOEX¡×¤Ç¤¹¡£11·î1Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢Æ±¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê²á¤®¤ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÌó750Ëü¿Í¤ÎÄÌ¹Ô¼Ô¤¬¡¢À¤³¦¤Ç¾ÝÄ§Åª¤Ê¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¼«Æ°¼Ö¤ÎÀ©ºî²áÄø¤òAI¶îÆ°·¿¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Ä¥¤¥ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ³×¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¡¢5¼ïÎà¤Î±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤ÆË×ÆþÂÎ¸³¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
30ÉÃ¤Î±ÇÁü¤¬30Ê¬Ëè¤ËºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¹½ÁÛÃÊ³¬¤«¤é»ÈÍÑÃÊ³¬¤Ë»ê¤ëÁ´¹©Äø¤ÇAI¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¶õ´Ö¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢À¸À®¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¶õ´Ö¤Ç¤Î¼ÖÎ¾¤Å¤¯¤ê¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î¸¡¾Ú¤ä²þÁ±¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ Â³¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢ー¥à¡¢À½Â¤µ¡³£¡¢¿Í´Ö¡¢¥»¥ó¥¹¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¥Ðー¥Á¥ã¥ë¶õ´Ö¤ÇÏ¢·È¤·¡¢½ÀÆð¤ÊÀ½Â¤¤äÁÈÎ©¤Î¹©Äø¤¬¿Ê¤àÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢´°À®¤·¤¿¼«Æ°¼Ö¤¬¼«Î§Áö¹Ô¤ÇÅÔ»Ô¤ò¶î¤±È´¤±¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿¥Çー¥¿¼ý½¸¤Î½ÅÍ×À¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
11·î14Æü¤È15Æü¤Ë¤Ï¡¢1,620Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÂç²èÌÌCOEX¥¹¥¯¥êー¥óÁ°¤Ç¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×·¿¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤¬¾ïÃó¤·¡¢¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ëÀ¤³¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÂÀ¸³è¤ò¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Æ±¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÍè¾ì¼Ô¤ËÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤ë¤Û¤«¡¢AI¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤ä±ÇÁüÅ¸¼¨¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¡¢¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤ä·ÊÉÊ¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£·îÃæ¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Î¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¡¢´Ú¹ñ¼çÍ×Áí¹ç»æ¡¦·ÐºÑ»æ3»æ¤È¤Î´ë²èµ»ö¡¢µ»½Ñ·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¤ÎÄó·È¡¢À½Â¤¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤ÎÀìÌç²È¤Ø¤ÎÆ°²è¼èºà¼Â»Ü¤Ê¤É¡¢»Ù±ç³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ê°Ê¾å¡Ë
¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§ https://www.3ds.com/ja/
¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ï¡¢¿ÍÎà¤Î¿ÊÊâ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦´ë¶È¤Ç¤¹¡£1981Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢Æ±¼Ò¤Ï¥Ðー¥Á¥ã¥ëÀ¤³¦¤ò³«Âó¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¡¢´µ¼Ô¡¢»ÔÌ±¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Î¸½¼ÂÀ¤³¦¤ò¤è¤êÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Î3DEXPERIENCE¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµ¬ÌÏ¡¢¶È³¦¤Î37Ëü¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢À½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÁÏ½Ð¡¢À½Â¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³×¿·¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¢https://www.3ds.com/ja/¡ÊÆüËÜ¸ì¡Ë¡¢https://www.3ds.com/¡Ê±Ñ¸ì¡Ë¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£