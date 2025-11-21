IBM¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ø
IBM¤Ï¡¢AI¤È¼«Æ°²½¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¶¯²½¤È¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤à2025Ç¯¤Î¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢5¤Ä¤ÎÁÈ¿¥¤òIBM Impact Accelerator¡Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¡Ë(https://www.ibm.com/jp-ja/responsibility/programs/ibm-impact-accelerator)¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÁªÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
EY¤ÎÄ´ºº(https://www.ey.com/en_us/coo/move-to-an-autonomous-supply-chain-with-ai)¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯»þÅÀ¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¼«Î©²½¤ò¤Û¤Ü¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿·Ð±Ä´´Éô¤Ï¤ï¤º¤«3¡ó¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¼«Î§²½¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤à³ä¹ç¤Ï35¡ó¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£IBM¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê»²²èÁÈ¿¥¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÊªÎ®¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù±ç¤·¡¢¤è¤ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¶¯¿Ù¤ÊÀ®²Ì¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
2022Ç¯¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤¿IBM¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¯¥é¥¦¥É¡¢AI¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢ÀìÌç²È¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤¤¤Ã¤¿IBM¤Î¥ê¥½ー¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢Èó±ÄÍøÃÄÂÎ¤äÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¡¦³ÈÂç¤·¡¢·ÐºÑÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÁÏ½Ð¤ò²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¡¢¿å´ÉÍý¡¢¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥È¤ÊÅÔ»Ô¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æー¥Þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à5¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢IBM¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ー¤Î¤¿¤á¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
- ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¸øÎ©Èó±ÄÍøÂç³Ø¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¡á¥Ðー¥ÏÂç³Ø¤Ï¡¢IBM¤ÈÏ¢·È¤·¡¢²ßÊª¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¹ÁÏÑÀßÈ÷¤Ê¤É¤Î¼ÖÎ¾´ÉÍý¤ò¤Û¤Ü¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÄ´À°¤¹¤ëAI¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡ÖCH-MARL¡ÊÀ©ÌóÉÕ¤³¬ÁØ·¿¥Þ¥ë¥Á¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¶¯²½³Ø½¬¡Ë¡×¤Î³«È¯¤È»î¸³±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£»î¸³±¿ÍÑ¤Ç¤Ï¡¢IBM watsonx.ai¤ÈIBM Cloud¤ò³èÍÑ¤·¡¢IBM Maximo¤ª¤è¤ÓIBM Sustainability Software¤È¤ÎÅý¹ç¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CH-MARL¤Î»î¸³Æ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¼Â±¿ÍÑ¤Î´Ö¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë°Ü¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°»þ´Ö¤äÇ³ÎÁ¾ÃÈñ¤Îºï¸º¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼çÍ×ÊªÎ®µòÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëÇÓ½ÐÎÌ¤ÎÄã¸º¤È¶õµ¤¼Á¤Î²þÁ±¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¤Êµ¤¸õ¡¦¶õµ¤¼ÁÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¡Ë¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
- ÊÆ¹ñ¤ÎÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ëNRELºâÃÄ¤Ï¡¢¹ñÎ©ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¸¦µæ½ê¡ÊNREL¡Ë¤Ê¤É¤Î¸½Âå¥¨¥Í¥ë¥®ーµ»½Ñ¤Î²ÃÂ®¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¤Ç¡¢IBM¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¼¡À¤ÂåAIÂÐ±þ·¿¡Ö¥Çー¥¿¡¦¥ëー¥à¡×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖCAKE¡ÊCommunity Associated Knowledge Environment¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¿©ÎÁ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¿å¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CAKE¤Ï¡¢À¯ºöÎ©°Æ¼Ô¡¢NGO¡¢´ë¶È¤¬Áê¸ß¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÆ¶»¡¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò»Ù±ç¤¹¤ëAI¶îÆ°·¿¥Çー¥¿¶¦Í´Ä¶¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£NRELºâÃÄ¤ÈIBM¤Ï¡¢Â¾¤Î¶¨ÎÏÃÄÂÎ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê¬Ìî²£ÃÇÅª¤Ê¥Çー¥¿¡¦¥»¥Ã¥È¤È¶¦ÍÊ¬ÀÏ¤òÅý¹ç¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¡¦¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£»î¸³±¿ÍÑ¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ª¤è¤Ó¥Þー¥·¥ã¥ë½ôÅç¤Ø¤Î³ÈÄ¥¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥«¥Ê¥À¤Î¹©³Ø·ÏÌ¾ÌçÂç³Ø¤Ç¤¢¤ë¥â¥ó¥È¥ê¥ªー¥ë¹©²ÊÂç³Ø¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»º¶ÈÊÑ³×¤Ë¸þ¤±¤¿AI¤ª¤è¤Ó¥Çー¥¿¶îÆ°·¿¥Äー¥ë¤Î¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢IBM¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥«¥Ê¥À¤Î¿¹ÎÓ»ñ¸»¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¸þ¤±¤ÎAI¡¦ÎÌ»Òµ»½ÑÂÐ±þ·¿°Õ»×·èÄê»Ù±ç¥Äー¥ë¤ò³«È¯¤·¤Þ¤¹¡£Æ±Âç³Ø¤Ï¡¢IBM¤¬¶¦Æ±ÀßÎ©¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¼çÆ³¤Î¡ÖSustainability Quantum Working Group¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ê¡¢IVADO Canada¤ÈÏ¢·È¤·¡¢PINQ2¤¬´ÉÍý¤¹¤ëIBM Quantum System One¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ±Ê¬Ìî¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢±¿ÍÑ¥Çー¥¿¤Èµ¡³£³Ø½¬¤òÅý¹ç¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¤äÂ¿ÌÜÅªºÇÅ¬²½¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ý³Ï·×²è¡¢¼ýÎÌÍ½Â¬¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î°Õ»×·èÄê¤ò²þÁ±¤·¡¢¥³¥¹¥È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー»ÈÍÑÎÌ¡¢ÇÓ½ÐÎÌ¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¹ñÏ¢¤ÎÀìÌçµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¹ñÏ¢¹©¶È³«È¯µ¡´Ø¡ÊUNIDO¡Ë¤Ï¡¢ÊñÀÝÅª¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»º¶È³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢IBM¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢³Æ¹ñ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ª¤è¤ÓAI·ÐºÑ¤Ø¤Î½àÈ÷¾õ¶·¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Äー¥ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ø¶¦ºâ¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦AIÀ®½ÏÅÙ¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¹¥¥ë¤ÈAI¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»î¸³±¿ÍÑ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¥á¥¥·¥³¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«Á´°è¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾ÃÏ°è¤Ø¤Î³ÈÄ¥¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤ÎÆÃÄê¤äÀ¯ºö¡¦Åê»ñ¡¦¥¹¥¥ë°éÀ®¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢IBM¤ÎAI¤ä¥Çー¥¿¤Î¥Äー¥ë¤ª¤è¤ÓIBM SkillsBuild¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤È¥¹¥¥ë¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
- WRI Polsky Center for the Global Energy Transition¤Ï¡¢¥¯¥êー¥ó¤ÇËÉÙ¡¢¼êº¢¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÌ¤Íè¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼ÂÍÑÅª¤«¤Ä³ÈÄ¥²ÄÇ½¤Ç¶ÛµÞÀ¤Î¹â¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¥»¥ó¥¿ー¤ÏIBM¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢Ä¶¹â²òÁüÅÙ¤Î±ÒÀ±²èÁü¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢²°¾å¤ª¤è¤ÓÃÏ¾åÀßÃÖ·¿¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¡ÊPV¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¸¡½Ð¡¦Ê¬Îà¤¹¤ëAIÂÐ±þ·¿¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°µ¡Ç½¤ò³«È¯¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¥¤¥ó¥É¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¡¢¥±¥Ë¥¢¤Ê¤É¤Ø¤Î³ÈÄ¥¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤Î¥Çー¥¿¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖEnergy Access Explorer¡×¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÊñÀÝÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー·×²è¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
³ÆÁÈ¿¥¤Ë¤Ï¡¢2ÃÊ³¬¤Ë¤ï¤¿¤ëÂÎ·ÏÅª¤Ê»Ù±ç¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§ー¥º1¡Ê¶¦ÁÏ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢IBM¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë²ÃÂ®¼êË¡¡ÖIBM Garage¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢°ÕµÁ¤¢¤ëÂ¬Äê²ÄÇ½¤ÊÀ®²Ì¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§ー¥º2¡Ê³«È¯¡¦¼ÂÁõ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¹½ÃÛ¡¢»î¸³±¿ÍÑ¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÉ¾²Á¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Þ¤¹¡£Î¾¥Õ¥§ー¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢watsonx.ai¡¢IBM Cloud¡¢ÃÏÍý¶õ´Ö¥Äー¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿AI¤È¥Çー¥¿¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢EY¼Ò¤ª¤è¤ÓServiceNow¼Ò¤Î»Ù±ç¤â¼õ¤±¤Þ¤¹¡£EY¼Ò¤ÏÇ½ÎÏ³«È¯¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥³ー¥Á¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¡¢ServiceNow¼Ò¤Ïµ»½ÑÅªÀìÌçÃÎ¼±¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤ÓDX»Ù±ç¤Îµ¡²ñ¤òÂÐ¾Ý¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
IBM¤Ï2024Ç¯¡¢´Ä¶Åª¡¦·ÐºÑÅª¶¼°Ò¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½õÀ®¶â¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¿¥µー¥Ó¥¹¤ò¹ç¤ï¤»º£¸å5Ç¯´Ö¤ÇºÇÂç4,500Ëü¥É¥ëÁêÅö¤Î´óÉÕ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½(https://jp.newsroom.ibm.com/2024-03-08-IBM-Commits-Up-To-45M-to-Climate-Adaptation-Starting-With-New-RFP-for-Resilient-Cities)¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¡¦¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò´Þ¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë25¤ÎÁÈ¿¥¤¬»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¡¢¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢¿å´ÉÍý¡¢¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥È¤ÊÅÔ»Ô¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ìó250Ëü¿Í¤¬Ä¾ÀÜÅª¤Ê²¸·Ã¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÊóÆ»»ñÎÁ¤Ï¡¢2025Ç¯11·î3Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËIBM Corporation¤¬È¯É½¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Î¾¶Ìõ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://newsroom.ibm.com/blog-ibm-impact-accelerator-bings-ai-to-the-frontlines-of-supply-chains)¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
