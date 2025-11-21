¡Ú¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Û12/17¡Ê¿å¡ËMicrosoft 365¤Ï¥Çー¥¿¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤âÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Ê¤¤¡ª¡©¡Ö¤â¤·¤â¡×¤ËÈ÷¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¼êË¡
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¡ØMicrosoft 365¤Ï¥Çー¥¿¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤âÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Ê¤¤¡ª¡©¡Ö¤â¤·¤â¡×¤ËÈ÷¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¼êË¡¡Ù¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/3901321
Æü¡¡»þ¡§2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë15¡§00～15¡§30
²ñ¡¡¾ì¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¤ª¿½¹þ¼Ô¤Î¤ß¤Ø¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë
¼ç¡¡ºÅ¡§¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
Äê¡¡°÷¡§50Ì¾
ÂÐ¡¡¾Ý¡§¡¦Microsoft365¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ëÊý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÀäÂÐ¤ËÊ¶¼º¤Ç¤¤Ê¤¤¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤ä±Ä¶Èµ¡Ì©¤Î´ÉÍý¤¬É¬Í×¤ÊÊý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥Çー¥¿¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý
¡ãÆâÍÆ¡ä
¡ÖÀÕÇ¤¶¦Í¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ë¥Çー¥¿¤òÊÝÂ¸¤Ç¤ÊØÍø¤ÊMicrosoft365¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥Çー¥¿¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òMicrosoft¼Ò¤¬ÊÝ¾Ú¤¹¤ëÈÏ°Ï¤Ï¡¢¼Â¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¡£
Âç»ö¤Ê¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤ä±Ä¶Èµ¡Ì©¤¬¡¢¤â¤·¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¦¡¦¡¦¡ª¡©
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎMicrosoft365¥Çー¥¿¾Ã¼º¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡¢Åö¼Ò¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¼êË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÇº¤ß¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤´Ã´Åö¼Ô¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
