¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¢»³ÍüÃæ±û¶ä¹Ô¤Î¿·Å¹ÊÞ¡ÖwithKOFU¡×¤Ç¥Û¥í¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÄÌ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖPROTO¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿AI¥¢¥Ð¥¿ー¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï
¡¡TIS¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÉÙ»³¸©ÉÙ»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§É¥ÅÄ¡¡½¨»°¡¢°Ê²¼¡§¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò»³ÍüÃæ±û¶ä¹Ô¡ÊËÜÅ¹¡§»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòÆ¬¼è¡§¸Å²°¡¡²ì¾Ï¡¢°Ê²¼¡§»³ÍüÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤¬2025Ç¯11·î21Æü¤Ë³«Àß¤¹¤ë¿·Å¹ÊÞ¡ÖwithKOFU¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Û¥í¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÄÌ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖPROTO¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿AI¥¢¥Ð¥¿ー¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÆ±Æü¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¡¦¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©ー¥ì¹ÃÉÜ½êÂ°¤ÎÁª¼ê¤òAI¥¢¥Ð¥¿ー²½¤·¡¢ÍèÅ¹¼Ô¤¬ÂÐÏÃ¤ä¼Ì¿¿»£±Æ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³¥¹¥Úー¥¹¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¡È¿Í¤¬½¸¤¦¡¦È¯¿®¤¹¤ë¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¾ì½ê¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿»³ÍüÃæ±û¶ä¹Ô¤Î¿·Å¹ÊÞ¡ÖwithKOFU¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤È¶âÍ»¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤¿¤Ê¸òÎ®¤Î¾ì¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³èÀ²½¤äÃÏ°è¤ÎÆø¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¡ÖPROTO¡×¤ÈAI¥¢¥Ð¥¿ー³èÍÑ¤Î¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖPROTO¡×¤Î³èÍÑÉ÷·Ê
ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡¡¶áÇ¯¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤ä¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÅìµþ·÷¤äÂ¾¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ø¤ÎÎ®½Ð¤¬¿Ê¤ß¡¢ÃÏ°è¤Î³èÎÏ°Ý»ý¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤Ï¡¢¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ä»º¶È¤Î³èÀ²½¡¢¿·¤¿¤Ê¸òÎ®¡¦È¯¿®¤Î¾ì¤Å¤¯¤ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é»³ÍüÃæ±û¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤È¤Î¿·¤·¤¤ÀÜÅÀ¤Å¤¯¤ê¤äÃÏ°è³èÀ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·Å¹ÊÞ¡ÖwithKOFU¡×¤ò¡¢¡È¿Í¤¬½¸¤¦¡¦È¯¿®¤¹¤ë¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¾ì½ê¡É¤È¤·¤Æ¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖwithKOFU¡×¤Ç¤Ï¡¢Â¾¶È¼ï¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤¥¹¥Úー¥¹ÁÏ½Ð¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢À¤³¦½é¤Î¥Û¥í¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÄÌ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖPROTO¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼¡À¤Âå¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îã¤¨Áê¼ê¤¬AI¥¢¥Ð¥¿ー¤Ç¤â¡¢°Â¿´´¶¤ä¿®Íê´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ëÂÎ¸³¡¢¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤äË×Æþ´¶¤òÈ¼¤¦ÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡Àè¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢»³ÍüÃæ±û¶ä¹Ô¤È¡¢¿·Å¹ÊÞ¡ÖwithKOFU¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖPROTO¡×¤òÍÑ¤¤¤¿ÍèÅ¹¼Ô¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ëAI¥¢¥Ð¥¿ー¤ÎÍÍÑÀ¤È¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢Åù¿ÈÂç¥Û¥í¥°¥é¥àÉ÷¤ËÎ©ÂÎ»ë¤Ç¤¤ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËAI¥¢¥Ð¥¿ー¤ò±Ç¤·½Ð¤·¡¢¡ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ËËÜ¿Í¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ê¡ÖPROTO¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ä¼Ì¿¿»£±Æ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£AI¥¢¥Ð¥¿ー¤¬¼«Î§Åª¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢ÍèÅ¹¼Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿±þÅú¤ò¹Ô¤¦¡È¥×¥í¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¢¨1¤Ê¤Õ¤ë¤Þ¤¤¡É¤¬¡¢°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤ÎÍÍÑÀ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 AI¥¢¥Ð¥¿ー¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÆ°¤¤ä¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¼«È¯Åª¤«¤ÄÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¼¤«¤±¤äÂÐÏÃ¤ò¹Ô¤¦¡¢Ç½Æ°Åª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê¼«Á³¤ÇÎ×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë¸òÎ®ÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÆâÍÆ
ÀßÃÖ¾ì½ê¡§»³ÍüÃæ±û¶ä¹Ô ¿·Å¹ÊÞ¡ÖwithKOFU¡×¡Ê»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô¡Ë
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¢¨2
ÆâÍÆ¡§
- ¡ÖPROTO¡×¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÖLuma¡×¤Ë¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©ー¥ì¹ÃÉÜ½êÂ°¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤ÎAI¥¢¥Ð¥¿ー¤òÅê±Æ
- ÍèÅ¹¼Ô¤Ï¥¢¥Ð¥¿ー²½¤·¤¿Áª¼ê¤È¤ÎÂÐÏÃ¡¦¼Ì¿¿»£±Æ¤òÂÎ¸³
- ²èÁüÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍèÅ¹¼Ô¤ÎÂ°À¤äÂÚÎ±»þ´Ö¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿¤ò·×Â¬
- ¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤è¤ëÂÎ¸³¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤äSNS¤Î³È»¶¸ú²Ì¤òÊ¬ÀÏ
¢¨2 AI¥¢¥Ð¥¿ー²½¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ï2025Ç¯11·î27Æü¤Þ¤Ç¡ÊÅ¹ÊÞÄêµÙÆü¤ò½ü¤¯¡Ë¡£¡ÖPROTO¡×¤ÎÀßÃÖ¤Ï2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¡£
´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì
¡¡ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
- ÃÏ°è½»Ì±¡¦´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¿·Å¹ÊÞ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ÎÁÏ½Ð
- ÍèÅ¹¼Ô¿ô¤ÎÁý²Ã¤È¸ÜµÒÁØ¤Î³ÈÂç¡¢ÃÏ°è½»Ì±Æ±»Î¤Î¸òÎ®Â¥¿Ê
- AI¥¢¥Ð¥¿ーµ»½Ñ¤Î¼Ò²ñ¼õÍÆÀ¤Î¸¡¾Ú
- ÃÏ°è¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©ー¥ì»³Íü¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¡Ë¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÎÍ»¹ç¤Î¼Â¸½
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡º£²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ëÅö¼Ò¤È»³ÍüÃæ±û¶ä¹Ô¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©ー¥ì»³Íü¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Î3¼Ò¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¡¢ÃÏ°è¹×¸¥¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Ï»³ÍüÃæ±û¶ä¹Ô¤È·ÑÂ³Åª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢¿·¤·¤¤ÀÜÅÀ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼¡À¤Âå¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Îµ¡Ç½³È½¼¤äÉÕ²Ã²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê³èÍÑÊýË¡¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤ä¾¦¶È»ÜÀß¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥·ー¥ó¤Ê¤É¤Ç¤Î¡ÖPROTO¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼¡À¤Âå¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢º£²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤äµ»½Ñ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¡¦Ê£¿ôÌ¾ÂÐÏÃ¡¦¸ÜµÒÊ¬ÀÏÏ¢·È¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Êµ¡Ç½³ÈÄ¥¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ÍüÃæ±û¶ä¹Ô¤«¤é¤Î¥¨¥ó¥Éー¥¹¥á¥ó¥È
¡¡Åö¹Ô¤ÏÂ¾¶È¼ï¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Úー¥¹¡ÖwithKOFU¡×¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¸³è¤ò°ìÃÊ¤ÈË¤«¤Ë¤¹¤ë¿ô¡¹¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¼Ò¤È¤Î¶¨ÁÏ¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÀèÃ¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖLuma¡×¤òÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¡¢¶Ã¤¤È¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¥í¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÄÌ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖPROTO¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Ãé¼ÂÅÙ¤Î¹â¤¤¥¹¥Ôー¥«ー¡¢4K¥Ó¥Ç¥ª¡¢¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆ±¤¸Éô²°¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËAI¥¢¥Ð¥¿ー¤ÈÂÐÏÃ¤¬¤Ç¤¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¼¡À¤Âå±ó³Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡½Ä190¥»¥ó¥Á¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÍ¤¹¤ë¡ÖLuma¡×¡¢¾®·¿Âî¾å¥µ¥¤¥º¤Î¡ÖM2¡×¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â¥´ー¥°¥ë¤ä¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ê¤·¤Ç¡¢±ÇÁü¤ò¥Û¥í¥°¥é¥àÉ÷¤ËÎ©ÂÎ»ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢±ó³ÖÂÐÏÃ¤äË×Æþ·¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¶µ°é¡¢¾®Çä¤Ê¤É¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.intec.co.jp/column/proto-01.html#anc_02
³ô¼°²ñ¼Ò»³ÍüÃæ±û¶ä¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡»³ÍüÃæ±û¶ä¹Ô¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤Î¹âÅÙ²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤äDX¿ä¿Ê¡¢¼«Á³´Ä¶¤ÎÊÝÁ´¤ò½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»³Íü¸©¤ÏÉÙ»Î»³¤äÆî¥¢¥ë¥×¥¹¤Ê¤ÉË¤«¤Ê¼«Á³¤ÈÃÏ°è»ñ¸»¤òÍ¤·¡¢¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ³«¶ÈÅù¤Ë¤è¤ê¾Íè¤ÎÈ¯Å¸¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÃÏ¶è¤ÇÃÛ¤¤¤¿±Ä¶È´ðÈ×¤ä¿ÍÅª¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢ÃÏ°è¤ÈÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢Ë¤«¤Ç¹¬Ê¡´¶¤ËËþ¤Á¤¿¡ÖWell-being¤Ê¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.yamanashibank.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://www.intec.co.jp/(https://www.intec.co.jp/)¡Ë
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¤Ë±è¤Ã¤¿¾ðÊó²½ÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤«¤é¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡¢¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¡¢±¿ÍÑÊÝ¼é¤Þ¤Ç¡¢ITÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉý¹¤¯»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢1964Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍèÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½ÑÎÏ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢AI¡¢RPAÅù¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë¥ªー¥×¥ó¤Ê»ÑÀª¤Ç¡¢¿Í¡¢´ë¶È¡¢¼Ò²ñ¤òµ»½Ñ¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢¼«¤é¤âÊÑ³×¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖË¤«¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¦¡×´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
TIS¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
TIS¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¥°¥ëー¥×2Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¼Ò°÷¤¬¡ØIT¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Î´ê¤¤³ð¤¨¤è¤¦¡£¡Ù¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¡Ö¶âÍ»ÊñÀÝ¡×¡ÖÅÔ»Ô¤Ø¤Î½¸Ãæ¡¦ÃÏÊý¤Î¿êÂà¡×¡ÖÄã¡¦Ã¦ÃºÁÇ²½¡×¡Ö·ò¹¯ÌäÂê¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆIT¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¥àー¥Ðー¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¡¥Ð¥ó¥¥ó¥°¥Ó¥¸¥Í¥¹»ö¶ÈËÜÉô¡¡»ö¶È´ë²èÉô¡¡¾¾ÅÄ
¡¡E-Mail¡§fcube_pr@intec.co.jp
¢¡¥Û¥í¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÄÌ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô¡¡¥¯¥í¥¹¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー´ë²èÉô¡¡Çò¿À¡¢ÈÓÅç
¡¡E-Mail¡§bizcol_aiimage_info@intec.co.jp