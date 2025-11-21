¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¡¢´Ú¹ñ¤Ç¡ÖÆÉ½ñ·Ð±ÄÍ¥½¨¿¦¾ì¡×ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ
¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¤Ï¡¢´Ú¹ñÊ¸²½ÂÎ°é´Ñ¸÷Éô¤È´Ú¹ñ½ÐÈÇÊ¸²½»º¶È¿¶¶½±¡¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÂè12²óÂç´ÚÌ±¹ñÆÉ½ñ·Ð±ÄÍ¥½¨¿¦¾ìÇ§¾Ú¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñBPO¶È³¦¤Ç½é¤á¤ÆºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÉ½ñ·Ð±ÄÍ¥½¨¿¦¾ìÇ§¾Ú¤Ï¡¢ËÜ¤òÆÉ¤àÊ¸²½¤ò¾úÀ®¤·½¾¶È°÷¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¤ò¸þ¾å¡¦ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÉ½ñ¤¹¤ëÊ¸²½¤ò³È»¶¤µ¤»¤¿´ë¶È¤äµ¡´Ø¤ò¿³ºº¤·¡¢Ç§¾Ú¤òÉÕÍ¿¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ÆÉ½ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¸þ¾å¡¦³È»¶¤Î²ÄÇ½À¡¦»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ÁÈ¿¥¤È¸Ä¿Í¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢ÁÏÂ¤Åª¤Ê¿Íºà°éÀ®¤Ê¤ÉÆÉ½ñÊ¸²½¤ÎÁý¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿µ¡´Ø¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¤Ï2018Ç¯¤«¤éËèÇ¯¡ÖÆÉ½ñ·Ð±ÄÍ¥½¨¿¦¾ì¡×¤È¤·¤ÆÇ§¾Ú¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢2018Ç¯¤È2022Ç¯¤ËBPO¶È³¦¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÆÉ½ñ·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢Ê¸²½ÂÎ°é´Ñ¸÷ÉôÄ¹´±¾Þ¤Ë³ºÅö¤¹¤ëºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÁÈ¿¥Á´ÈÌ¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿ÆÉ½ñÊ¸²½¤ÎÀ®²Ì¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò²þ¤á¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¤Ï´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÆÉ½ñ¤Ë¤è¤êÀ®Ä¹¤¹¤ë¸Ä¿Í¡¢·Ò¤¬¤ëÁÈ¿¥¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢ÆÉ½ñ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÃÎ¼±¤ÈÃÎ·Ã¤ò´ð¤Ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¯ÁÈ¿¥Ê¸²½¤Î¾úÀ®¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷¤ÎÆÉ½ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥°¥ëー¥×¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¡ÖÍ¾²Ë¡¦Ìþ¤·¡×¡¢¡Ö¼«¸Ê·¼È¯¡¦¶µ°é¡×¡¢¡ÖÁÈ¿¥Ê¸²½¤Ø¤Î³èÍÑ¡×¤Î3¤Ä¤Î¿ä¿ÊÀïÎ¬¤òÀßÄê¤·¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀøºßÆÉ½ñ¥°¥ëー¥×¸þ¤±¤Î¡ÖÍ¾²Ë¡¦Ìþ¤·¡×ÀïÎ¬¤Ç¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤Ç¼«Á³¤ËËÜ¤¬ÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤ËÆÉ½ñ¤ò½¬´·²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¡¢·Ú¤¯Ìû²÷¤Ê¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãーÍ×ÁÇ¤òÁÈ¤ßÆþ¤ì¤ÆËÜ¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¤òÂ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«¸Ê·¼È¯¡¦¶µ°é¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¿Þ½ñ´Û¡¢Ãø¼Ô¹Ö±é¡¢Ç¯´ÖÆÉ½ñÌÜÉ¸»Ù±ç¡¢YouTubeÆÉ½ñÊüÁ÷¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿¦Ì³¥¹¥¥ë¶¯²½¤È¼«¸Ê¼çÆ³Åª¤Ê³Ø½¬Ê¸²½¤ò³È»¶¡¢¶µ°éÀ©ÅÙ¤ª¤è¤Ó¿Íºà°éÀ®À¯ºö¤ÈÏ¢·È¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÆÉ½ñÀ¸ÂÖ·Ï¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁÈ¿¥Ê¸²½¤Ø¤Î³èÍÑ¡×¤Ï¡¢ÆÉ½ñ¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿¦Ì³¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Ê¤¬¤é¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¤ÈÁê¸ßºîÍÑ¤¹¤ëÆÉ½ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¼«È¯Åª¤ÊÆÉ½ñ¥µー¥¯¥ë¤äÌò°÷¿äÁ¦¿Þ½ñ¡¢ÆÉ½ñÍ¥½¨¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ¯Ëö¼õ¾Þ¼°¤Ê¤É¤ÇÁÈ¿¥¤ÎÊý¸þÀ¤È²ÁÃÍ¤ò½¾¶È°÷¤È¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¶¯²½¤·¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¶¨ÎÏ¤¹¤ëÊ¸²½¤ò³È»¶¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÆÉ½ñ¤ÏÃ±½ã¤ËÃÎ¼±¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¾¶È°÷Æ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¶¨ÎÏ¡¢ÁÏ°ÕÅª»×¹Í¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤âÆÉ½ñ·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·Â³¤±¡¢½¾¶È°÷Á´°÷¤¬¤È¤â¤Ë³Ø¤Ó¡¢À®Ä¹¤¹¤ëÁÈ¿¥Ê¸²½¤ò³È»¶¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¤Ï´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌó10,000¿Í¤Î½¾¶È°÷¤Ç¡¢IT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¢EC¡ÊE¥³¥Þー¥¹¡Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢FS¡Ê¥Õ¥£ー¥ë¥É¥µー¥Ó¥¹¡Ë¡¢À¸³¶¶µ°éµ¡´Ø¤Î±¿±Ä¡¦¶µ°é¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤Î¹½ÃÛ¡¦±¿±Ä¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥áー¥ë¡ÊÍ¹ÊØÈ¯Á÷¡Ë¥µー¥Ó¥¹¡¢¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢E¥áー¥ë¡¢Í¹ÊØ¡Ë¤Î¹½ÃÛ¡¦¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ê¤É´ë¶È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¶ÈÌ³ÎÎ°è¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿BPO¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢350¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¤ªµÒÍÍ´ë¶È¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ´ë¶È¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¡¦¶È¼ï¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¤ªµÒÍÍ´ë¶È¤Î¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½¤äÇä¾å³ÈÂç¡¦À¸»ºÀ¡¦CS¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë
¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¤Ï1966Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Í¥¤ì¤¿¡Ö¿Í¡×¤ÈºÇ¿·¤Î¡Öµ»½ÑÎÏ¡×¤òÍ»¹ç¤·¡¢¤è¤ê²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤ËÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¤ò¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½¤ÈÇä¾å³ÈÂç¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦36¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¡¦184¤ÎµòÅÀ¤Ç¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¡¢Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¤ÎEC»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¤ªµÒÍÍ´ë¶È¤ÎÍ¥ÎÉ¤Ê¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÀ¤³¦46¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëEC¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¤Ï»ö¶È´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤Ç¤ªµÒÍÍ´ë¶È¤ÎÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖGlobal Digital Transformation Partner¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(URL¡§ https://www.trans-cosmos.co.jp)