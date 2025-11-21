¡ÚGlobalway¡ÛMuleSoft¤Çºî¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È´ðÈ×Æ³Æþ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡³«»Ï
¡Ö¡È¿Í¡É¤È¡Èµ»½Ñ¡É¤ò¿·¤·¤¤»þÂå¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢µÞ·ã¤ËÊÑ²½¤¹¤ë»þÂå¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¦¥§¥¤¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹CEO³ÆÌ³ Àµ¿Í¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3936¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢MuleSoft¤ÇAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È´ðÈ×¤òºî¤ëÆ³Æþ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
MuleSoft¡ÊSalesforce¼Ò¤ÎAPI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ë¤òÅÚÂæ¤Ë¿ø¤¨¡¢¼ÒÆâ¤ÎSaaS¡¿´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¡¿RPA¤òAction¡Ê¹ÔÆ°¡Ë¤È¤·¤ÆÀ°Íý¡£AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬¤½¤ì¤é¤ò°ÂÁ´¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢¼õÃí～¸«ÀÑ～ÀÁµá¤äÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤Ê¤É¤ò¼«Î§¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÃ»´ü´Ö¤Ç¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê
À¸À®AI¤¬¡ÖPoC»ß¤Þ¤ê¡×¤Ç½ª¤ï¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢AI¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È°ÂÁ´¤ËÆ°¤«¤¹´ðÈ×¡É¤ÎÉÔÂ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢MuleSoft¤Ë¤è¤ëAPI´ðÈ×¹½ÃÛ¤ÈAI³èÍÑ»Ù±ç¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡ÈMuleSoft¤Çºî¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È´ðÈ×¡É¤òÄê·¿²½¤·¡¢ËÜÈÖ±¿ÍÑ¤ÈÆâÀ½²½¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¶Ú¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡üAction¥«¥¿¥í¥°
´ûÂ¸¤ÎAPI¡¿RPA¡¿SaaS½èÍý¤ò¡Ö¸«ÀÑºîÀ®¡×¡Öºß¸Ë¾È²ñ¡×¡ÖÀÁµá½ñÁ÷ÉÕ¡×Åù¤ÎAction¤È¤·¤ÆºÆÊÔ¡£¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬ºÆÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤·Á¤ËÀ°Íý¡£
¡ü¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£
RBAC¡¦´Æºº¥í¥°¡¦Human-in-the-Loop¡Ê¿Í¤ÎºÇ½ª¾µÇ§¡Ë¤òÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢°ÂÁ´¤Ê¼«Î§¼Â¹Ô¤òÃ´ÊÝ¡£
¡üRAG¡¦¥Þ¥ë¥Á¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È
RAG¤Ç¼ÒÆâÃÎ¼±¤ò·ÑÂ³¼è¤ê¹þ¤ß¡£Ìò³ä¤Î°Û¤Ê¤ëÊ£¿ô¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÄ´Ää¤¹¤ë¥á¥¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÀß·×¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È
¡üMuleSoft¤Ç¡Èºî¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È´ðÈ×¡É¤¬¼çÌò ¡§´ûÂ¸»ñ»º¤ò³è¤«¤·¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¹ÔÆ°¤òAPI¤ÇÅýÀ©
¡üPoC¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤Æ³Æþ¥¹¥Æ¥Ã¥× ¡§¾®¤µ¤¯³«»Ï¢ªËÜÈÖ¢ªÁ´¼ÒÅ¸³«¢ªÆâÀ½²½¤Þ¤ÇÈ¼Áö
¡ü°ì´Ó»Ù±çÂÎÀ©¡§ Í×·ïÄêµÁ～±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×
¡ü°Â¿´¤Î¼ÂÁõÂÎÀ©¡§ »ö¶ÈÉôÁ´°÷¤¬SalesforceÇ§Äê»ñ³ÊÊÝ»ý¡£MuleSoft¤ÎÆ³Æþ～³èÍÑ¤ò¹â¿å½à¤Ë¿ä¿Ê ¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ https://www.globalway.co.jp/business/ai-agent/ (https://www.globalway.co.jp/business/ai-agent/)
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡È¿Í¡É¤È¡Èµ»½Ñ¡É¤ò¼´¤Ë¡¢MuleSoft¤ò³Ë¤È¤·¤¿°ÂÁ´¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È´ðÈ×¤ÎÉáµÚ¤ò¿Ê¤á¡¢¿Í¤ÈAI¤Î¶¨Ä´¤òÄÌ¤¸¤ÆÁÈ¿¥¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥¦¥§¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
AWS¤äSalesforce¡¢MuleSoft¤Ê¤É³Æ¼ï¥¯¥é¥¦¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤äAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦Æ³Æþ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎDX¿ä¿Ê¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¾¿¦¡¦½¢¿¦¤Î¤¿¤á¤Î¸ý¥³¥ß¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥¥ã¥ê¥³¥Í¡×¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤Î±¿±Ä¤ä¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¸þ¤±¿Íºà¾Ò²ð¡¢¥¹¥¥ë¥·¥§¥¢¥µー¥Ó¥¹¡ÖTimeTicket¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¡È¿Í¡É¤È¡Èµ»½Ñ¡É¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤ä´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¦¥§¥¤
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶6ÃúÌÜ19ÈÖ13¹æ¡¡¥¨¥ó¥¹¥¤¥Æ¸æÀ®Ìç£µ³¬
Àß¡¡Î©¡§2004Ç¯10·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹CEO ³ÆÌ³Àµ¿Í
Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.globalway.co.jp/
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¦¥§¥¤¡¡MuleSoft»ö¶ÈÉô
Email¡§ba-sales@globalway.co.jp¡¡