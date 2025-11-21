¡Ö¥³¥¨¥Æ¥³¥¥ã¥ê¥¢ byGMO¡×¤¬¡¢2025Ç¯ÈÇ¡Ø¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥«¥ª¥¹¥Þ¥Ã¥×¡Ù¤ò¸ø³«¡ÚGMO¥á¥Ç¥£¥¢¡Û
GMOインターネットグループのGMOメディア株式会社(代表取締役社長:森 輝幸 以下、GMOメディア)が運営するフリーランス・転職・副業サービス検索サイト「コエテコキャリア byGMO」(URL:https://coeteco.jp/career)は、2025年11月21日(金)に、フリーランスエージェント市場の最新動向を可視化した2025年版『フリーランスエージェントカオスマップ』を公開しました。
¡¡ËÜ¥«¥ª¥¹¥Þ¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö¥³¥¨¥Æ¥³¥¥ã¥ê¥¢ byGMO¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¡Ê¢¨1¡Ë¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤ä¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¤Þ¤¿¥µー¥Ó¥¹´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤¬¡¢Ê£»¨²½¤¹¤ë»Ô¾ì¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë2025Ç¯11·î»þÅÀ
¡Ú¥«¥ª¥¹¥Þ¥Ã¥×ºîÀ®¤ÎÇØ·Ê¡Û
¡¡¡Ö¥³¥¨¥Æ¥³¥¥ã¥ê¥¢ byGMO¡×¤Ï¡¢½¢¿¦¡¦Å¾¿¦¡¦Éû¶È¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤ä¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤òË¾¤àÊý¤¬¡¢ÌÜÅª¤äÊÝÍ¥¹¥¥ë¡¢Æ¯¤Êý¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤äµá¿Í¥µ¥¤¥ÈÅù¤òÃµ¤»¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢IT¿ÍºàÉÔÂ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢DX¿ä¿Ê¤äAI³èÍÑ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬µÞ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Ç¤Ï¡Ö¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¡×¤ä¡Ö·Ð±Ä´ë²è¡×¤Ê¤É¡¢º¬´´¶ÈÌ³¤òÃ´¤¦¹âÅÙÀìÌç¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤¬µÞÌ³¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¸Ä¿Í¤Ï¡¢2024Ç¯11·î»Ü¹Ô¤Î¡Ö¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¿·Ë¡¡×¤Ë¤è¤êÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÈ¿ÌÌ¡¢Àì¶È¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î32.4%¤¬¡Ö¼ýÆþ0±ß¤Î·î¤ò·Ð¸³¡×¡Ê¢¨2¡Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Êó½·¸ò¾Ä¤ä¼ýÆþ¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¤Î²ÝÂê¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö´ë¶È¤Î¹âÅÙ¤Ê¼ûÍ×¡×¤È¡Ö¸Ä¿Í¤Î°ÂÄê²½¥Ëー¥º¡×¤¬¸òº¹¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»Ô¾ì¤Ï2024Ç¯¤ËÁ°Ç¯Èæ124.2%¤Î2,562²¯±ß¤Ø¤ÈµÞ³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨3¡Ë¡£À®Ä¹¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤¬°ÂÄê¤·¤¿°Æ·ï³ÍÆÀ¤ä¹âÃ±²Á¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÍøÍÑ¤òµÞÂ®¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»Ô¾ì¤ÎµÞ³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢ÆÃÄê¤Î¿¦¼ï¤äÆ¯¤Êý¤ËÆÃ²½¤¹¤ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬ÍðÎ©¤·¡¢¸Ä¿Í¡¦´ë¶ÈÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤É¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬ºÇÅ¬¤«¡×¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤"º®ÆÙ¤È¤·¤¿»Ô¾ì´Ä¶"¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢2023Ç¯¤Ë¸ø³«¤·¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡ØÂç¿Í¸þ¤±¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¥«¥ª¥¹¥Þ¥Ã¥×¡Ù¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢º£²ó¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»Ô¾ì¤Ç¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥«¥ª¥¹¥Þ¥Ã¥×¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨2¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡Ö¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î°Õ¼±¡¦½¢¶È¼ÂÂÖÄ´ºº2025Ç¯ÈÇ¡×¤è¤ê
https://www.mynavi.jp/news/2025/10/post_50638.html
¡Ê¢¨3¡ËINSTANTROOM³ô¼°²ñ¼Ò¡ÖIT¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹µÚ¤Ó¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»Ô¾ìÇò½ñ2025¡×¤è¤ê
https://freelance-board.com/journals/detail/661
¡Ú¡Ø2025Ç¯ºÇ¿·ÈÇ¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥«¥ª¥¹¥Þ¥Ã¥×¡Ù¤È¤Ï¡Û¡ÊURL¡§https://coeteco.jp/articles/14860/(https://coeteco.jp/articles/14860/)¡Ë
¡¡ËÜ¥«¥ª¥¹¥Þ¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö¥³¥¨¥Æ¥³¥¥ã¥ê¥¢ byGMO¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹/Å¾¿¦/Éû¶È¥µー¥Ó¥¹¤Î¤¦¤Á¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤òÈ´¿è¡¦À°Íý¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»Ô¾ì¤Î¡ÖÀìÌçÊ¬²½¡×¤Î¼ÂÂÖ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î¿¦¼ïÆÃÀ¤«¤é¡¢¡ÖIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡×¡Ö¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡×¡Ö¥Þー¥±¥¿ー¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡×¡ÖÁí¹ç¡×¤Î4Âç¥«¥Æ¥´¥êー¤ËÊ¬Îà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥«¥ª¥¹¥Þ¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ä¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«¼Ò¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤ä»Ô¾ì¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÇÄ°®¤¹¤ë»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥³¥¨¥Æ¥³¥¥ã¥ê¥¢ byGMO¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥æー¥¶ー¤¬µá¤á¤ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò¤è¤êÃµ¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Äー¥ëÄó¶¡¤ä¾ðÊó³È½¼¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¥µ¥¤¥Èºî¤ê¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡öËÜ¥«¥ª¥¹¥Þ¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥³¥¨¥Æ¥³¥¥ã¥ê¥¢ byGMO¡×¤¬ÆÈ¼«¤ËºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÖÍåÀ¤äÀµ³ÎÀ¤ò´°Á´¤ËÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢
¡¡¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Æ·ï¿ô¡¦Î®ÄÌÁí³Û¤È¤â¤ËºÇÂç¤ÎÃæ³Ë¤òÀ®¤¹¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¡¢Java¤äPHP¤È¤¤¤Ã¤¿´ð´´¡¦Web·Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯°Æ·ï¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤È¤·¤Æ¡¢2022Ç¯～2023Ç¯¤ËµÞÁý¤·¤¿¥ê¥âー¥È°Æ·ï¤¬¸º¾¯¤·¡¢½Ð¼ÒÁ°Äó¤Î°Æ·ï¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹ ¡£¤µ¤é¤Ë¼ûÍ×¤ÎÆó¶Ë²½¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ·øÁØ¤Î²Á³Ê¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ë°ìÊý¡¢PM¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ë¡¢AI¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢ÆÃÄêÎÎ°è¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¹â¥¹¥¥ëÁØ¤Ø¤Î¼ûÍ×½¸Ãæ¤¬¸²Ãø¤Ç¤¹¡£»þµë7,000±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÁØ¤È¡¢»þµë5,000±ß¤ÎÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÁØ¤Ø¤ÎÊ¬²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
¡¡´ë¶È¤Îº¬´´¶ÈÌ³¤òÃ´¤¦¡¢ºÇ¾å°Ì¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¡¢IT¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ¡¢PMO¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ë ¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à½Ð¿È¼Ô¡¢CTO/VPoE¡Ê¥Áー¥Õ¡¦¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µー/¥Ð¥¤¥¹¡¦¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡Ë·Ð¸³¼Ô¤Ê¤É¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ð±Ä²ÝÂê²ò·è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»þµë7,000±ß°Ê¾å¤äºÇ¹âÊó½··îÃ±²Á200Ëü±ß¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇ¹â¿å½à¤ÎÃ±²Á¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢µ¡Ì©À¤Î¹â¤¤·Ð±Ä²ÝÂê¤òÍý²ò¤·¡¢¸Ä¿Í¤Î¹âÅÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤òÀµ³Î¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¡¢¹âÅÙ¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Ç½ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥Þー¥±¥¿ー¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー
¡¡Web¥Þー¥±¥¿ー ¡¢Web¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢UI/UX¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ê¤É¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎIT¿Íºà¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Ï¿¦¼ïÆÃÀ¤¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È°Û¤Ê¤ê¡¢½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËWeb¥Þー¥±¥¿ー¡Ê¹¹ð±¿ÍÑ¡Ë¤Ç¤Ï¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È°Æ·ï¤¬²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á ¡¢¡Ö½µ2～3Æü¡×¤Î°Æ·ï¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Web¥Ç¥¶¥¤¥Êー¸þ¤±¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö½µ2～3Æü¡×¤Î²ÔÆ¯¤ä¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡×¤Î°Æ·ï¤Ê¤É¡¢ÆÃÄê¤ÎÆ¯¤Êý¤ä´ë¶È¥Õ¥§ー¥º¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¥µー¥Ó¥¹¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Áí¹ç
¡¡ÆÃÄê¤Î¿¦¼ï¤äÃ±²Á¤Ë¸ÂÄê¤»¤º¡¢Éý¹¤¤°Æ·ï¤ò°·¤¦¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¤¹¡£¡Ö½µ1Æü～3Æü¡×¤ä¡Ö¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤Î°Æ·ï¡ÊÉû¶È¡¦¥¹¥Ý¥Ã¥È·¿¡Ë¤«¤é¡¢¼ÂÌ³·Ð¸³¤¬Àõ¤¤ÁØ¡Ê¶î¤±½Ð¤·¡Ë¤ä¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ëÂ´¶ÈÄ¾¸å¤ÎÁØ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬¡Ö¼ÂÌ³·Ð¸³2～3Ç¯°Ê¾å¡×¤ò±þÊç¾ò·ï¤È¤¹¤ëÃæ¡¢¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢ÁêÃÌ¤äÍúÎò½ñ¡¦¿¦Ì³·ÐÎò½ñ¤ÎÅººï ¡¢°Æ·ï»²²è¸å¤Î¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¼«Áö¡×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖÈ¼Áö¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö¥³¥¨¥Æ¥³¥¥ã¥ê¥¢ byGMO¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û¡ÊURL¡§https://coeteco.jp/career(https://coeteco.jp/career)¡Ë
¡¡¡Ö¥³¥¨¥Æ¥³¥¥ã¥ê¥¢ byGMO¡×¤Ï¡¢¿·Â´¡¦¼Ò²ñ¿Í¸þ¤±¤Î½¢¿¦¡¦Å¾¿¦¡¦Éû¶È¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ý¥³¥ß¤È¤È¤â¤Ë·ÇºÜ¡¦¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¥µー¥Ó¥¹±¿±Ä¼Ô¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤¿µ»ö¤â¤¢¤ï¤»¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿³Æ¥µー¥Ó¥¹¤Îµá¿ÍÆâÍÆ¡¢¥µ¥Ýー¥ÈÆâÍÆ¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ê¤É¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
