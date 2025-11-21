¡Ú¿·Ï¢ºÜ¹ðÃÎ Âè1ÃÆ¡Û¡ØÄçÁàµÕÅ¾À¤³¦¤ÇÍê¤á¤Ð¥ä¤ì¤ë¤È±½¤Î²¶¡Ù¡Ø¤à¤Ä»Ò¡¢Àº¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡ØÄçÁàµÕÅ¾À¤³¦¤Ê¤é¥â¥Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ù3ºîÉÊ¤¬¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯Newtype¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¥¹¥¿ー¥È¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢WEB¥Þ¥ó¥¬¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯Newtype¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡ØÄçÁàµÕÅ¾À¤³¦¤ÇÍê¤á¤Ð¥ä¤ì¤ë¤È±½¤Î²¶¡Ù¡Ê¸¶ºî¡§aaa168¡Ê¥¹¥êー¥¨ー¡Ë¡¿Ì¡²è¡§À¡ÅÄÍ¤µ®¡Ë¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡Ø¤à¤Ä»Ò¡¢Àº¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡ÊÌ¡²è¡§¤¹¤¦¤¢¤ó¤³¡Ë¡¢¡ØÄçÁàµÕÅ¾À¤³¦¤Ê¤é¥â¥Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ù¡Ê¸¶ºî¡§ÍÛÇÈ¤æ¤¦¤¤¡¿Ì¡²è¡§¤Ï¤¯¤È¡Ë¤Î3ºîÉÊ¤Î¿·Ï¢ºÜ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÄçÁàµÕÅ¾À¤³¦¤ÇÍê¤á¤Ð¥ä¤ì¤ë¤È±½¤Î²¶¡Ù2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡ËÏ¢ºÜ³«»Ï¡ª
¥«¥¯¥è¥àÏ¢ºÜºîÉÊ¤Î¡ØÄçÁàµÕÅ¾¡¢½÷»Ò¹â¹»Á°¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥Ð¥¤¥È¡£(https://kakuyomu.jp/works/16818093081624854077)¡Ù¤¬¥³¥ß¥Ã¥¯Newtype¤Ç¡Ø¤ê¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¿ø¤¨Á·¤·¤¿¤¤(https://comic-walker.com/detail/KC_003474_S/episodes/KC_0034740000100011_E?episodeType=first)¡Ù¤òÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿À¡ÅÄÍ¤µ®ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ê¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡ª
Èþ½÷¤Î¡ÖÍê¤ß¡×¤ÏÃÇ¤ë¤Ù¤«¤é¤º¡£
¥³¥³¥í¤È¥«¥é¥À¤Ç·Ò¤¬¤ë¡¢¶õÁ°¤ÎÀÄ½Õ¥é¥Ö¥³¥á!!
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
²¶¡¦º´Æ£¶õ¤ÏÌÜ³Ð¤á¤¿¤é½ê°â¡ÖÄçÁàµÕÅ¾À¤³¦¡×¤ËÅ¾°Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º¤ÏÇ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¿·¤·¤¤À¤³¦¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë½ù¡¹¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿²¶¤Ï¡¢½÷»Ò¹»Á°¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÆ¯¤¯»ö¤Ë¡£
Í¥¤·¤¯Èþ¿Í¤ÊÅ¹Ä¹¤Î¸µ¤Ç¤Î¥Ð¥¤¥ÈÀ¸³è¤Ë¤â´·¤ì¤¿º¢¡¢¤¢¤ë±½¤¬¼ª¤ËÆþ¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ÎÃË»ÒÅ¹°÷¤Ï¡¢Íê¤ó¤À¤é¥ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡Ä¡Ä¡×
¤½¤ó¤Ê±½¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤¿Èþ¾¯½÷Ã£¤¬²¶¤Î¸µ¤Ë½¸¤Þ¤ê»Ï¤á――!?
¡Ø¤à¤Ä»Ò¡¢Àº¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡ª¡Ù2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡ËÏ¢ºÜ³«»ÏÍ½Äê¡ª
´üÂÔ¤Î¿·À±¡¢¤¹¤¦¤¢¤ó¤³ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ëÌÑÁÛ¡ß¥°¥ë¥á¡ß¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¥³¥á¤¬ÅÐ¾ìÍ½Äê¡ª
ºÐ¤Îº¹¤Ê¤ó¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¤¡ª¡¡ÀºÎÏ¥á¥·¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤ÆËä¤á¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡¢2¿Í¤Îµ÷Î¥¤ò!!
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¥ª¥Õ¥£¥¹¤òºÌ¤ë°ìÎØ¤Î²Ö¡¢»³¿¹¤à¤Ä»Ò¡£
¼Â¤Ï¾å»Ê¤Ë¿ÍÃÎ¤ì¤ºÎø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Á¤ç¤Ã¤È¶ËÃ¼¤¹¤®¤Þ¤»¤ó!?
ºÐ¤Îº¹¤ÏÀºÎÏ¥á¥·¤Ç²ò·è¡ª
Á´¤Æ¤Î¤ªÈè¤ì¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤ËÂ£¤ë¡¢ÌÑÁÛÇúÈ¯¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¥³¥á³«Ëë¡ª
¡ØÄçÁàµÕÅ¾À¤³¦¤Ê¤é¥â¥Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ù2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡ËÏ¢ºÜ³«»ÏÍ½Äê¡ª
Âç¿Íµ¤¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡ØÄçÁàµÕÅ¾À¤³¦¤Ê¤é¥â¥Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é(https://sneakerbunko.jp/product/teisou/322401001459.html)¡Ù¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤¬¤¤¤è¤¤¤è¥¹¥¿ー¥È¡ªºî²è¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯Newtype Âè1²ó¡Ò¿ä¤·¥Þ¥ó¡Ó·îÎã¾Þ¤Ë¤Æ²Âºî¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢¤Ï¤¯¤ÈÀèÀ¸¡£
²¶¤Î¼ûÍ×¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡¢¾ï¤Ë¥â¥Æ´ü¤Î¥Ïー¥ì¥à¥é¥Ö¥³¥á¤¬³«Ëë¡ª
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
ÄçÁàµÕÅ¾À¤³¦――ÃË½÷Èæ1:20¤Ç½÷À¤ÎÊý¤¬ÀÍß¤¬¶¯¤¯¡¢µ®½Å¤ÊÃËÀ¤¿¤Á¤Ï¸î±Ò´±¤Ë¼é¤é¤ì½çÉ÷ËþÈÁ¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÌ´¤ÎÀ¤³¦¡£
¥Ïー¥ì¥à´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤ÎÀ¤³¦¤Ë»ÔÀ¥°ê¿Í¤¬Å¾À¸¤·¤Æ15Ç¯·Ð¤Ä¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¥â¥Æ¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤ï¤ê¤Î¸î±Ò´±¤¿¤Á¤Ï¥¤¥±¥á¥ó¤Ð¤«¤ê¤À¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¿ÆÍ§¤Î±óºäÎ±°á¤¬ÆÃ¤Ë¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤¬¸¶°ø¤À¤ÈÃ²¤¯°ê¿Í¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¼Â¤Ï¸î±Ò´±¤ÏÃËÁõ¤·¤¿Èþ¾¯½÷¤¿¤Á¤Ê¤Î¤À¡ª
Ìµ¼«³Ð¥Ïー¥ì¥à¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯°ê¿Í¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤¿¤¤Î±°á¤«¤éÁ´¤Æ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤µ¤ì――!?
·ã¥¢¥Ä¤Î¿·Ï¢ºÜ¾ðÊó¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Âè2ÃÆ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
