¡ÚLYZON¡Û´ë¶È¤ÎEC¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÁªÄê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥ß¥Ë¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«
³ô¼°²ñ¼ÒLYZON¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£ÅÄ ·ò¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤à¸½Âå¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢´ë¶È¤ÎEC¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÁªÄê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥ß¥Ë¥µ¥¤¥È¤ò¡¢2025Ç¯11·î21Æü¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ëEC¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÎÈæ³Ó¡¦²òÀâ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼«¼Ò¤ËºÇÅ¬¤ÊEC¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÁªÄê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñ¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢µÞÂ®¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥Õ¥È¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÉáµÚ¤Î²ÃÂ®¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¾ÃÈñ¹ÔÆ°¡¦¹ØÇãÂÎ¸³¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¹½ÃÛ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±Û¶EC¤äD2C¡ÊDirect to Consumer¡Ë¥â¥Ç¥ë¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¶¥Áè¤â·ã²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Ë¤Ï¿×Â®¤Ê»Ô¾ìÂÐ±þÎÏ¤È¡¢½ÀÆð¤«¤Ä³ÈÄ¥À¤Î¹â¤¤EC¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢DX¤Î¿ä¿Ê¤ä»ö¶È·ÑÂ³·×²è¡ÊBCP¡Ë¶¯²½¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ë¥µ¥¤¥È¤Î³µÍ×
°Ê²¼¤Î»ëÅÀ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢EC¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÁªÄê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥ß¥Ë¥µ¥¤¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¸þ¤±EC¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤È¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤ÎÉ¾²Á
- µ¬ÌÏ¤Ç¹Í¤¨¤ëºÇÅ¬¤ÊEC¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤È¤Ï¡¢ÁªÄê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
- ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºEC¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³
- ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¸þ¤±EC¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÎÊÑ²½
- ¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥³¥Þー¥¹¤Î½ÅÍ×À
¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µURL¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.lyzon.co.jp/LP/ec_package/
º£¸å¤ÎÅ¸³«
¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ºÇ¿·¤ÎEC¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£³«È¯¹©¿ô¤äÇ¼´ü¡¢¤´ÁêÃÌ¤ÎÃÊ³¬¤«¤é½ÀÆð¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£