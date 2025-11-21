ÆüËÜ¥Þ¥ó¥Ñ¥ïー¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈÍÜÀ®¹ÖºÂ¤¬¡Ø»ñ³Ê¡õ¥¹¥¯ー¥ë´°Á´¥¬¥¤¥É2026¡Ù¤Ë¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¥¹¥¯ー¥ëÉôÌçÂè1°Ì¡¦BestBuy¤ÎW¼õ¾Þ
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¥Þ¥ó¥Ñ¥ïー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÆïÌÚ¸¼£¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈÍÜÀ®¹ÖºÂ¡ÊCDA»ñ³ÊÂÐ±þ¡Ë¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¿¸Í·¼ËÈ¯¹Ô¤Î¡Ø»ñ³Ê¡õ¥¹¥¯ー¥ë´°Á´¥¬¥¤¥É2026¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¥¹¥¯ー¥ëÉôÌç¤ÇÂè1°Ì¤ª¤è¤ÓBestBuy¤òW¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¹ÖºÂ¤Î¼Á¤Î¹â¤µ¤¬²þ¤á¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ»ï¤Ï¡¢»ñ³Ê¥¹¥¯ー¥ë¡¦ÄÌ¿®¹ÖºÂ¤òÊÔ½¸Éô¤ÈÀìÌç²È¡Ê¤â¤·¤¯¤Ï¥×¥í¡Ë¤¬ÆÈ¼«¤ËÈæ³Ó¸¡¾Ú¤·¡¢²Á³Ê¡¢¹ÖµÁ¤Î¼Á¡¢³Ø½¬¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¡¢¿®ÍêÀ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î»ØÉ¸¤«¤éÁí¹çÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¦ÀìÌç¾ðÊó»ï¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¤Ã¤Æ¤è¤¤»ñ³Ê¼èÆÀ¥¹¥¯ー¥ë¤ò×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤·¡¢»ñ³Ê¤Î¥×¥í¤ÈÊÔ½¸Éô¤¬³Æ»ñ³Ê¤Î¼èÆÀ¤ËºÇÅ¬¤Ê³Ø¹»¤òËÜ²»¤ÇÉ¾²Á¡¢ÀµÄ¾¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎW¼õ¾Þ¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¹ÖºÂ¤¬³Æ¸¡¾Ú¹àÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¿å½à¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¥Þ¥ó¥Ñ¥ïー¤Ï1999Ç¯¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¼Ô°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Æ±¹ÖºÂ¤ÎÎß·×¼õ¹Ö¼Ô¿ô¤Ï5Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤ÎÀìÌç²È°éÀ®¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤¬¡¢º£²ó¤Î¹âÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ò²ñ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ëº£¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤ÎÀìÌç²È¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¸½¾ì¤Ç¿®Íê¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î°éÀ®¤Ë°ìÁØÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¥Þ¥ó¥Ñ¥ïー¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈÍÜÀ®¹ÖºÂ¡ÊCDA»ñ³ÊÂÐ±þ¡Ë¡×
- ÆüËÜ¥Þ¥ó¥Ñ¥ïー¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈÍÜÀ®¹ÖºÂ¤Ï¡¢1999Ç¯¤Î³«¹Ö°ÊÍè¡¢Îß·×50,000¿Í°Ê¾å¤¬¼õ¹Ö¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿ÃÇ§Äê¹Ö½¬¤Ç¤¢¤ê¡¢½¤Î»¸å¤Ï¹ñ²È»ñ³Ê¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡×¤Î¼õ¸³»ñ³Ê¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
- »ñ³Ê¼èÆÀ¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¥ã¥ê¥¢¥«¥¦¥ó¥»¥éー»ñ³ÊCDA¡ÊÆüËÜ¥¥ã¥ê¥¢³«È¯¶¨²ñÇ§Äê¡Ë¤Î¼èÆÀ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤È¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼ÂÌ³²È¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¼±¡¢¥¹¥¥ë¡¢¤¢¤êÊý¤ò½¤ÆÀ¤¹¤ë¡¢¼ÂÌ³²È¸þ¤±¤Î»ñ³Ê¤Ç¤¹¡£
- Á´¹ñ¤ÇÌµÎÁÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡¢ÁÈ¿¥¤Î²ÝÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Æー¥ÞÊÌ¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»²²Ã¼ÔÆÃÅµ¡Ê1Ëü±ß°ú¤¡Ë¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¹ÖºÂ³µÍ×
- ¼õ¹Ö´ü´Ö¡§5¥ö·î´Ö
- ³Ø½¬ÆâÍÆ¡§ÄÌ¿®¶µ°é68»þ´Ö¡Ê¡Ü±ÇÁü¶µºà18»þ´Ö¡Ë¡Ü¡¡¥¹¥¯ー¥ê¥ó¥°12Æü´Ö¡Ê96»þ´Ö¡Ë
- ¼õ¹ÖÎÁ¡§396,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¶µºàÈñ¹þ¡¢Æþ³Ø¶âÌµ¤·¡Ë¡¡
¹ÖºÂ¤Î¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.nipponmanpower.co.jp/cc/
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¥Þ¥ó¥Ñ¥ïー¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÆïÌÚ¡¡¸¼£¡Ê¤¯¤¹¤¡¡¤±¤ó¤¸¡Ë
ÀßÎ©¡§ 1967Ç¯9·î
»ñËÜ¶â¡§ 1²¯±ß
½¾¶È°÷¿ô¡§ Ìó240Ì¾
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÅì¾¾²¼Ä®47-1¡ÊËÜ¼Ò¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¶µ°é¸¦½¤»ö¶È¡¢¿Íºà¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢¹ÔÀ¯»ö¶È¤Ê¤É
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¥Þ¥ó¥Ñ¥ïー¡¡CDA»öÌ³¶É
¥áー¥ë¡§cda_staff@nmp-g.jp¡¡¡¡
TEL¡§03-5294-5030¡ÊÊ¿Æü¡¦ÅÚÆü¡¡10:30～17:30¡¡¢¨ÌÚÍË¡¦½ËÆü½ü¤¯¡Ë