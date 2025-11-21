BtoBÀïÎ¬¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ªÀ®²Ì¤òÊÑ³×¤¹¤ë¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î¥¹¥¹¥á¡Ú12·î8Æü³«ºÅ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥º¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¡ÅçÈÏ¹¬¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡§5242¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëNo.1*¤Î¹¹ð¶È³¦¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¥ìー¥Àー¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ß¥Êー¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè20²ó¥á¥Ç¥£¥¢¥ìー¥ÀーWEEK 2025 Åß¡×¤Ë¤Æ¡¢NTT¥¿¥¦¥ó¥Úー¥¸³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤¬12/8(·î)¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¢§¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://media-radar.jp/seminar2997.html?a=pt(https://media-radar.jp/seminar2997.html?a=pt)
¥»¥ß¥Êー³µÍ×
¡Ö±Ä¶È¥ê¥¹¥È¤ÎÀºÅÙ¤¬¤¤¤Þ¤¤¤Á¡Ä¡×
¡Ö¥¿ー¥²¥Ã¥È´ë¶È¤òÃµ¤¹¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡Ä¡×
¡Ö¤â¤Ã¤È¸úÎ¨Åª¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¤ëÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡©¡×
¤½¤ó¤Ê²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢
NTT¥¿¥¦¥ó¥Úー¥¸¤¬¿·¤¿¤ËÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿´ë¶È¥ê¥¹¥È¸¡º÷¡¦ºîÀ®¥µー¥Ó¥¹¡Öi¥¿¥¦¥óDB¥µー¥Á¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¹âÀºÅÙ¤Ê´ë¶È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡Öi¥¿¥¦¥óDB¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ý¥¹¥È¥¯¥Ã¥ー»þÂå¤ÎBtoB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä±Ä¶È³èÆ°¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ë¶È¤Îº£¤É¤ó¤Ê¥Æー¥Þ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¿¥°¡×¤ä¡¢´ë¶È¤Î¥°¥ëー¥×¹½À®¤äÉô½ð¾ðÊó¤òÀ°Íý¤·¤¿¡Ö´ë¶È¥°¥ëー¥×¡¦Éô½ð¾ðÊó¡×¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÀ¤Ã¤¿´ë¶È¤Ø¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öi¥¿¥¦¥óDB¥µー¥Á¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
BtoB±Ä¶ÈÀïÎ¬¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤Êý¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÅÐÃÅ´ë¶È¤ÎÆ±¶ÈÂ¾¼ÒÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ
¢§³«ºÅÆü»þ
2025Ç¯12·î8Æü(·î)12:00～13:00
¢§²ñ¾ì
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó(Zoom)
¢¨»²²Ã¿½¹þ¸å¡¢³«ºÅ1½µÁ°～Á°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¦¥§¥Ó¥ÊーURL¤òZOOM¤«¤é¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÂÏÇ¥áー¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ
¢§¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à
¡¦¡ÖBtoBÀïÎ¬¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ªÀ®²Ì¤òÊÑ³×¤¹¤ë¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î¥¹¥¹¥á¡×
¡¦¼Áµ¿±þÅú
¢§¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Ôー¥«ー
NTT¥¿¥¦¥ó¥Úー¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô ¥Ó¥¸¥Í¥¹±Ä¶ÈÉô Âè°ì±Ä¶ÈÃ´Åö¡¡²£»³ Æü¸þ»Ò
LINE¥ä¥Õー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Æ¡¢°û¿©Å¹¤Î¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥óÎ¨¡ÊCVR¡Ë²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£
¥æー¥¶ー¹ÔÆ°Ê¬ÀÏ¤ä¥Çー¥¿³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Å¹ÊÞ¤Î½¸µÒ¡¦Çä¾å¸þ¾å¤ò»Ù±ç¡£
¸½ºß¤ÏNTT¥¿¥¦¥ó¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¡¢¡Öi¥¿¥¦¥óDB¥µー¥Á¡×¤Î³«È¯¶ÈÌ³¤ª¤è¤Ó³èÍÑÂ¥¿Ê¤òÃ´Åö¡£
´ë¶È¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÎÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¥ìー¥Àー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥á¥Ç¥£¥¢¥ìー¥Àー¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¡¦¹¹ðÂåÍýÅ¹(°Ê²¼¡¢²ñ°÷)¤ÈÇÞÂÎ¼Ò¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò(°Ê²¼¡¢·ÇºÜ¼Ò)¤ò·ë¤Ö¡¢¹¹ð¶È³¦¸þ¤±¤Î¸¡º÷¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢¹¹ð½Ð¹ÆÀè¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÈæ³Ó¡¦¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÇÞÂÎ»ñÎÁ¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ñÎÁ¤ò¡¢ÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢·ÇºÜ¼Ò¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¥ìー¥Àー¾å¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿»ñÎÁ¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤¿Êý¤Î²ñ°÷¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¸«¹þ¤ß¸ÜµÒ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://media-radar.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2007Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÆÈ¼«¥µー¥Ó¥¹¤òÊ£¿ôÅ¸³«¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥¯¥Á¥³¥ß¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¥È¥é¥ßー¡×¤ä¹ñÆâNo.1*¤Î¹¹ð¶È³¦¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¥ìー¥Àー¡×¡¢¹¹ð¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¿Íºà¤ÎÅ¾¿¦¡¦µá¿Í¥µ¥¤¥È¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¥ìー¥Àー¥¥ã¥ê¥¢¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶ÈÀ®Ä¹Î¨¥é¥ó¥¥ó¥° ¡ÖTechnology Fast 50 2022 Japan¡×¤ò¼õ¾Þ¡£2022Ç¯12·î21Æü¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¾å¾ì¡£¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§5242¡Ë
¡¦½êºßÃÏ¡§¢©150-0002¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-12-22¡¡½ÂÃ«¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸7³¬
¡¦ÀßÎ©Æü¡§2007Ç¯2·î14Æü
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ê¡Åç ÈÏ¹¬
¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.eyez.jp/
*Ä´ºº°ÑÂ÷Àè¡§³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¡¢Ä´ºº»þ´ü¡§2025Ç¯9·î