i-nest capital¤¬¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹ERP¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖTailor Technologies, Inc.¡×¤ØÅê»ñ
i-nest capital³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¢¥¤¡¦¥Í¥¹¥È¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¡§»³Ãæ Âî¡¢°Ê²¼i-nest capital¡Ë¤Ï2025Ç¯11·î¡¢Æ±¼Ò2¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Öi-nest2¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡×¤òÄÌ¤¸¡¢Tailor Technologies, Inc.¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Æ¥¤¥éー ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡¢ËÜ¼Ò¡§ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¼ÆÅÄÍÛ¡¢°Ê²¼¡ÖTailor¡×¡Ë¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¼Â¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Tailor¤Ï¡¢AI»þÂå¤Î¡Ö¥³¥ó¥Ýー¥¶¥Ö¥ëERP¡×¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹ERP¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
Tailor Technologies, Inc.¤ÏÂç´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡¢¸Ä¼Ò¤´¤È¤Ë¥Æ¥¤¥éー¥á¥¤¥É¤µ¤ì¤¿¶ÈÌ³¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò10ÇÜÂ®¤Ç³«È¯¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTailor Platform¡×¤È¡¢¡ÖTailor Platform¡×¾å¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹ERP¡ÊAPI¥Ùー¥¹¤ÎERPÀ½ÉÊ¡Ë¤ò¡¢ÊÑ²½¤Ë¶¯¤¯¡¢¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¶ÈÌ³¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º´ë¶È¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Tailor¤Ï¡¢¥â¥Î¥ê¥·¥Ã¥¯¡ÊÃ±°ì¹½Â¤¡Ë¤Ê½¾Íè·¿ERP¤ËÂå¤ï¤ë½ÀÆð¤Ê¥â¥¸¥åー¥ë·¿¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤¬¼«¼Ò¤ËºÇÅ¬¤Ê¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤òAPI¤Ç¼«Í³¤Ë¹½À®¤Ç¤¤ë¡Ö¥³¥ó¥Ýー¥¶¥Ö¥ëERP¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Tailor¤Î¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ï¡¢API¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤ÎÀß·×¤Ë¤è¤ê¥Çー¥¿¤È¥í¥¸¥Ã¥¯ÁØ¤òUI¤«¤éÊ¬Î¥¤·¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ä¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤Î½ÀÆð¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤òÃ»´ü´Ö¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢É¸½àµ¡Ç½¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºµ¡Ç½Ìä¤ï¤º¤Ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ËMCP¡ÊModel Context Protocol¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¡¢TailorÂ¦¤ÎÄÉ²Ã¹©¿ô¤Ê¤·¤ÇÂ¾¼ÒÀ½AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤ÎÏ¢·È¤¬ÍÆ°×¤È¤Ê¤ê¡¢AI¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¶ÈÌ³¼«Æ°²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£Tailor¤Î¥³¥ó¥Ýー¥¶¥Ö¥ë¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë¤è¤ê¡¢ºß¸Ë¡¢¹ØÇã¡¢½Ð²Ù¡¢²ñ·×¡¢¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë´ÉÍý¤È¤¤¤Ã¤¿¶ÈÌ³¥â¥¸¥åー¥ë¤ò½ÀÆð¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢½¾Íè¤ÎERP¤ÎÀ©Ìó¤òÇÓ½ü¤·¡¢¥¹¥ー¥Þ¶îÆ°¡¦API¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤ÊÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¼ÒÆÈ¼«¤ÎUI¹½ÃÛ¤ä´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤è¤ê¡¢Tailor¤Ï½ÀÆð¤Ç¥â¥¸¥åー¥ë²½¤µ¤ì¤¿ERP¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º´ë¶È¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤ò°ìÁØ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£i-nest capital¤ÏËÉÙ¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¡õ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç
ERP¤ä´ð´´¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÎÎ°è¤Ï¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¡¦¶È³¦ÆÃÀ¤æ¤¨¤Ë»²Æþ¾ãÊÉ¤¬¹â¤¯¡¢¤«¤Ä°ìÅÙ¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ëÂç¤¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÎÎ°è¤Ç¤¹¡£i-nest capital¤Ç¤Ï¡¢AI¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Öµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢»º¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ³×¤ä¿·¤¿¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥ì¥¤¥äー¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò½ÅÅÀÎÎ°è¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Tailor¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Tailor¤Ï¡¢ÆüÊÆ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º°Æ·ï¤Î³«Âó¼ÂÀÓ¡¢¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¡ß¥³¥ó¥Ýー¥¶¥Ö¥ë¤È¤¤¤¦Àè¿ÊÅª¤Ê¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡¢¤½¤·¤ÆÏ¢Â³µ¯¶È²È¤Ç¤¢¤ë¼ÆÅÄ»áÎ¨¤¤¤ë·Ð±Ä¥Áー¥à¤Î¼Â¹ÔÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£i-nest capital¤Ï¡¢º£²ó¤Î½Ð»ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ñー¥È¥Êー¿Ø¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤äÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤ª¤è¤Ó¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤ÎTailor¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤È´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Tailor Technologies, Inc.¡Ê¥Æ¥¤¥éー ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡Ë
¡¦Web¥µ¥¤¥È¡§ https://www.tailor.tech/
¡¦Ï¢ÍíÀè ¡§ press@tailor.tech
¡¦ÀßÎ© ¡§2022Ç¯7·î
¡¦ÂåÉ½¼Ô ¡§CEO¡¡¼ÆÅÄÍÛ¡Ê¤·¤Ð¤¿ ¤è¤¦¡Ë
¢£i-nest capital³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥¢¥¤¡¦¥Í¥¹¥È¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡Ë
¡¦Web¥µ¥¤¥È ¡§https://www.i-nestcapital.com
¡¦Ï¢ÍíÀè ¡§info@i-nestcapital.com
¡¦ÀßÎ© ¡§2019Ç¯5·î
¡¦ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¥Ñー¥È¥Êー¡¡»³Ãæ Âî¡Ê¤ä¤Þ¤Ê¤« ¤¿¤«¤·¡Ë