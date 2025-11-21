½÷»Ò¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÆüËÜÂåÉ½¡Ö¤ª¤ê¤Ò¤á¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤¬À¤³¦¤ËÄ©¤àÃíÌÜ¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡ÖÂè27²óIHF½÷»Ò¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡×¤òCSÊüÁ÷Æü¥Æ¥ì¥¸ー¥¿¥¹/¥¹¥«¥Ñー¡ªÈÖÁÈÇÛ¿®¤Ç¡¢VTRÊüÁ÷/¥é¥¤¥ÖÇÛ¿® ¶ÛµÞ·èÄê¡ª¡ª
½÷»Ò¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÆüËÜÂåÉ½¡Ö¤ª¤ê¤Ò¤á¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤¬2Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇÀ¤³¦¤ËÄ©¤à¡ª
2013Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤òÀ¤³¦°ì¤ØÆ³¤¤¤¿Ì¾¾¡¢¥âー¥Æ¥ó¡¦¥½¥¦¥Ð¥¯»á¤¬º£Ç¯7·î¤Ë´ÆÆÄ½¢Ç¤¡£¿·À¸¡¦¤ª¤ê¤Ò¤á¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¹ñºÝÂç²ñ½é¿Ø¤È¤Ê¤ëº£Âç²ñ¡¢¤½¤Î½éÀï¤ÎÁê¼ê¤Ï¥½¥¦¥Ð¥¯´ÆÆÄ¤ÎÊì¹ñ¥Ç¥ó¥Þー¥¯¡£¤½¤Î¥Ç¥ó¥Þー¥¯¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤È¤â¤ËÍ¥¾¡·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¹ñ¡£
¤Û¤«Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡¢¥ëー¥Þ¥Ë¥¢¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¤Î¶¯¹ë¤¬¤Ò¤·¤á¤¹ç¤¦¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¼ÂÎÏ¹ñ¡£
»à¤ÎÁÈ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡È¥°¥ëー¥×A¡É
Î©¤Á¸þ¤«¤¦¡¢¤ª¤ê¤Ò¤á¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¹ñÆâºÇ¹âÊö¤Î¥êー¥°H¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë²Ã¤¨¡¢Áêß·ºÚ·îÁª¼ê¤äº´¡¹ÌÚ½ÕÇµÁª¼ê¤Ê¤É¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë³¤³°¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ëÁª¼ê¤ò7Ì¾Áª½Ð¡£ÆüËÜ¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ëÂ®¤µ¤Ë¡¢¹ñºÝ·Ð¸³¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢¡Ö¥èー¥í¥Ã¥Ñ¶¯¹ñ¡× vs ¡Ö¤ª¤ê¤Ò¤á¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡£
¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢2028Ç¯³«ºÅ¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤Ø·Ò¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡ª¡©
CSÊüÁ÷Æü¥Æ¥ì¥¸ー¥¿¥¹¤È¥¹¥«¥Ñー¡ªÈÖÁÈÇÛ¿®¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜÀïÁ´»î¹ç¡¢½à·è¾¡¡¢3°Ì·èÄêÀï¡¢·è¾¡Àï¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂç²ñÆüÄø/³«ºÅÃÏ¡Û
2025Ç¯11·î26Æü～12·î14Æü¢¨¸½ÃÏ»þ´Ö /¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥É¥¤¥Ä
¡ÚÂç²ñ³µÍ×¡Û
32¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì 4¥Áー¥à¤¬8ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤òÀï¤¤¡¢³ÆÁÈ¾å°Ì3°Ì¤Þ¤Ç¤¬¥á¥¤¥ó¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¿Ê½Ð¡¡4°Ì¤Ï¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥«¥Ã¥×¡Ê½ç°Ì·èÄêÀï¡Ë¤Ø
¡Ú¤ª¤ê¤Ò¤á¥¸¥ã¥Ñ¥ó¾ðÊó¡Û
½÷»Ò¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÆüËÜÂåÉ½¡Ö¤ª¤ê¤Ò¤á¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://handball.or.jp/nationalteam/women.html
(½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ö¤ª¤ê¤Ò¤á¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡× | ¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¶¨²ñ)
¡ãÊüÁ÷ÆüÄø¡ä
Âè27²óIHF½÷»Ò¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢
ÆüËÜÀïÁ´»î¹ç¡¢½à·è¾¡¡¢3°Ì·èÄêÀï¡¢·è¾¡Àï¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡ãÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É/¥°¥ëー¥×A¡ä¥ª¥é¥ó¥À³«ºÅ
¢£¥Ç¥ó¥Þー¥¯vsÆüËÜ
11·î28Æü(¶â)¡¡4¡§20～¡¡¥¹¥«¥Ñー¡ªÈÖÁÈÇÛ¿®(LIVE)*
12·î9Æü(²Ð)¡¡23¡§00～¡¡CSÊüÁ÷Æü¥Æ¥ì¥¸ー¥¿¥¹(VTR)
¢£¥ëー¥Þ¥Ë¥¢vsÆüËÜ
11·î30Æü(Æü)¡¡1¡§50(ÅÚÍË¿¼Ìë)～¡¡¥¹¥«¥Ñー¡ªÈÖÁÈÇÛ¿®(LIVE)*
12·î10Æü(¿å)¡¡23¡§00～¡¡CSÊüÁ÷Æü¥Æ¥ì¥¸ー¥¿¥¹(VTR)
¢£ÆüËÜvs¥¯¥í¥¢¥Á¥¢
12·î2Æü(²Ð)¡¡1¡§50(·îÍË¿¼Ìë)～¡¡¥¹¥«¥Ñー¡ªÈÖÁÈÇÛ¿®(LIVE)*
12·î11Æü(ÌÚ)¡¡23¡§00～¡¡CSÊüÁ÷Æü¥Æ¥ì¥¸ー¥¿¥¹(VTR)
¡ö¡Ä¥¹¥«¥Ñー¡ª¥µー¥Ó¥¹¤ÇÊüÁ÷·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦ÈÖÁÈ¤òÄÉ²ÃÎÁ¶âÌµ¤·¤Ç
¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦£Ð£Ã¤Ç¤´»ëÄ°Äº¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥«¥Ñー¡ªÈÖÁÈÇÛ¿®¡×¤ËÂÐ±þ
¢¨ÊüÁ÷Æü»þÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê
°Ê¹ß¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ¾ÜºÙ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬·èÄê¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢²¼µµºÜ¤ÎÆü¥Æ¥ì¥¸ー¥¿¥¹¸ø¼°ÈÖÁÈ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢¡¡ÖÂè27²óIHF½÷»Ò¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡×ÈÖÁÈ¥Úー¥¸
https://www.gtasu.com/handball/womenshandballwch/
¡ÊÆü¥Æ¥ì¥¸ー¥¿¥¹¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡Ë
