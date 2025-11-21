¤¤¤ÞÏÃÂê¤ÎG¥«¥Ã¥×¡Ê96¥»¥ó¥Á¡Ë·Ú¥È¥é½÷»Ò¡ª¡¡»°ÅÄÍªµ®¡¢Åù¿ÈÂçÊú¤Ëí¥«¥ÐーÈ¯ÇäÃæ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾°æ¸¬²ð¡Ë¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë»ï¡Ø¥Ü¥à¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò°·¤¦¥Ü¥à¥¢¥¤¥É¥ë¹©Ë¼¡Ôhttps://bombidol.official.ec/(https://bombidol.official.ec/)¡Õ¤Ï¡¢¡Ö»°ÅÄÍªµ®Åù¿ÈÂçÊú¤Ëí¥«¥Ðー¡×¡ÊÄê²Á¡§14,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ë¤ò2025Ç¯£±£±·î£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°ÅÄÍªµ®Åù¿ÈÂçÊú¤Ëí¥«¥ÐーÈ¯Çä¡ª¡¡¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¤â¤Ã¤Á¤êÁÇºà¤ÎÊú¤Ëí¥«¥Ðー¤ÇÅù¿ÈÂç¤Î»°ÅÄ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÙ¤Ë¡ª¡¡12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤ÏÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ·èÄê¡ª
»°ÅÄ¤Á¤ã¤ó¤Î¼ÂºÝ¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤ò´Ö¶á¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÅù¿ÈÂçÊú¤Ëí¥«¥Ðー¤¬¥Ü¥à¥¢¥¤¥É¥ë¹©Ë¼¡Ôhttps://bombidol.official.ec/¡Õ¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡ª¡¡¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿È©¿¨¤ê¤Î¹ñÆâºÇ¹âµé¤ÎÀ¸ÃÏ¡Ê£²way¥È¥ê¥³¥Ã¥È¡Ë¤ò»ÈÍÑ¡¢»×¤ï¤ºÊú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ëÊú¤Ëí¥«¥Ðー¤Ë¡£¿åÃå°áÁõÊÌ3¥¿¥¤¥×¤ÎÅ¸³«¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¥¤¤Ê»°ÅÄ¤Á¤ã¤ó¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¾¦ÉÊ¤ÏÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡ª¡¡¤Þ¤¿¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥»£±Æ¤äÆ°²è»£±Æ¡¢¤ªÉô²°¥Çー¥È¤Ê¤É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÆÃÅµÉÕ¤¤Î¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â12·î13Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ·èÄê¡ª
¡ú¥ê¥¢¥ë»°ÅÄ¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¨¤Á¤ã¤¦È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡ª
£±£²·î£±£³Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅÔÆâ¤Ë¤ÆÅù¿ÈÂçÊú¤Ëí¥«¥ÐーÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡ª¡¡ÅöÆü¤Ï¤Ê¤ó¤È»°ÅÄ¤Á¤ã¤ó¤¬¿åÃå¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î¤Ò¤ÈÂÁá¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡¡»£±Æ¥¿¥¤¥à¤Ê¤ÉÆÃÅµ¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¾ÜºÙ¤Ï¡ØBOMBweb¡Ù¡Ôhttps://bombweb.jp/¡Õ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ú»°ÅÄÍªµ®¥³¥á¥ó¥È
――Åù¿ÈÂç¥°¥Ã¥º¤Ã¤Æ½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Åù¿ÈÂç¤Î¤â¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£»ä¡¢Êú¤Ëí¤Ã¤Æ¤ª¤¦¤Á¤Ë¤Ê¤¯¤ÆÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤âÃË¤Î¿Í¤«¤é¤·¤¿¤é»ä¤ÈÅº¤¤¿²¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤â¤¦¶Ë³ÚÅ·¹ñ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
――¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤«¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Á´Éô¥³¥ó¥×¥êー¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Îµ¤Ê¬¤Ç»ä¤Î¥«¥Ðー¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÅº¤¤¿²¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÉ¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡£Å·°æ¤È¤«¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¿²¤ë¤È¤¤â¾å¤Ë¤¤¤ë¤·¡¢µ¯¤¤ë¤È¤¤â»ä¤¬¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç(¾Ð)¡£
――12·î13Æü¤ËÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¼Ì¿¿½¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î1Ç¯¸å¤ËÅù¿ÈÂç¤ÎÊú¤Ëí¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤ª»Å»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼Ì¿¿½¸¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ü»°ÅÄÍªµ®PRFILE
1998Ç¯5·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´ôÉì¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹156cm¡£B96¡¦W59¡¦H88¡£·ì±Õ·¿A·¿¡£1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤ß¡¦¤¿¡¦¤¤¡©¡ÙÀä»¿È¯ÇäÃæ¡ª¡¡ÅÅ»ÒÈÇ¼Ì¿¿½¸¡Øside-B¡§Ãë¤«¤é¤ß¡¦¤¿¡¦¤¤¡©¡Ù¡Øside-B¡§Ìë¤â¤ß¡¦¤¿¡¦¤¤¡©¡Ù¤âÈ¯ÇäÃæ¡£¡ØÊâÆ»¡¦¼ÖÆ»¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¡Æ»¤È¤ÎÁø¶ø¡Ù¡ÊCBC¥Æ¥ì¥Ó ²ÐÍË23»þ56Ê¬～¤Û¤«¡Ë¤Ç·Ú¥È¥é½÷»Ò»°ÅÄ¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥éー½Ð±éÃæ¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ÏX¡Ô@mitachan_y¡Õ¡¢Instagram¡Ômitachan_y¡Õ¤Ê¤É¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡¡¥ê¥Ã¥×½êÂ°¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
»°ÅÄÍªµ®Êú¤Ëí¥«¥ÐーA
»°ÅÄÍªµ®Êú¤Ëí¥«¥ÐーB
»°ÅÄÍªµ®Êú¤Ëí¥«¥ÐーC
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
»°ÅÄÍªµ®Åù¿ÈÂçÊú¤Ëí¥«¥Ðー¡ÊA¡¦B¡¦C£³¼ïÎà¡Ë
Äê²Á¡§³Æ14,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡¡¤¿¤ÆÌó160¥»¥ó¥Á¡ß¤è¤³50¥»¥ó¥Á
ÈÎÇä¡§¥Ü¥àÊÔ½¸Éô¡¡¡ØBOMBweb¡Ù¡Ôhttps://bombweb.jp/¡Õ
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§¡Ø¥Ü¥à¥¢¥¤¥É¥ë¹©Ë¼Z¡Ù¡Ôhttps://bombidol.official.ec/¡Õ
