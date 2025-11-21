¡Ø¡È¤¦¤Ã¤«¤ê¡É¤â¡È°°Õ¡É¤â¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¨¡¨¡¥¯¥é¥¦¥É¡¿SaaS»þÂå¤ËÆâÉô¤«¤é¤Î¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¥ê¥¹¥¯¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/skygate-tech-20251001/M1D
¡¦ ¢¨ ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢IT»ö¶È¼Ô°Ê³°¤Î¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー´ë¶È¤ÎÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£³ºÅö´ë¶È°Ê³°¤ÎÊý¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤Î88¡ó¤ÏÆâÉôÍ×°ø¨¡¨¡Á±°Õ¤Î¼Ò°÷¤â¡È¥ê¥¹¥¯¤ÎÈ¯À¸¸»¡É¤Ë¤Ê¤ë¸½¼Â
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Ç¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤ä¥¯¥é¥¦¥ÉÍøÍÑ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ÒÆâ³°¤Ç¾ðÊó»ñ»º¤¬Ê¬»¶¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢½¾¶È°÷¤Î¥¢¥¯¥»¥¹·ÐÏ©¤ÏÊ£»¨²½¤·¡¢IT´ÉÍý¼Ô¤¬Á´ÂÎ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IPA¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤ÎÌó88¡ó¤¬ÆâÉôÍ×°ø¡¢¤Ä¤Þ¤êÆâÉôÉÔÀµ¤ä¸íÁàºî¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¿Í¤Î¹ÔÆ°¡É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÆâÉô¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î°°Õ¤¢¤ë¹Ô°Ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á±°Õ¤Î¼Ò°÷¤Î¡Ö¤¦¤Ã¤«¤ê¡×¤ä¡Ö»×¤¤¹þ¤ß¡×¤«¤é¤âÀ¸¤¸¤Þ¤¹¡£Ë¡²þÀµ¤Ë¤è¤êÊó¹ðµÁÌ³¤äÈ³Â§¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¸½ºß¡¢¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤Ï·Ð±Ä¥ê¥¹¥¯¤È¤·¤ÆÁ´¼ÒÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤½ÅÍ×²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¡¢¡Ö¼ÒÆâ¤ÎÃ¯¤¬¡¢¤É¤Î¥¯¥é¥¦¥É¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁàºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£À½ÉÊ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍøÍÑ¾õ¶·¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤·¡¢°Û¾ï¹ÔÆ°¤Î¸¡ÃÎ¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¡ÖSIEM¡ÊSecurity Information and Event Management¡Ë¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SIEM¤Ï³°Éô¤«¤é¤Î¹¶·â¤äÉÔ¿³¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¸¡ÃÎ¤Ë¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÄÂç¤Ê¥í¥°¤Î¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤äÃ»´ü´Ö¤Ç¾Ã¤¨¤ë´Æºº¥Çー¥¿¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬±¿ÍÑÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢³¤³°À½ÉÊ¤Ç¤Ï¥µ¥Ýー¥È¤äË¡ÅªÂÐ±þ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤â»Ä¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÍøÍÑ¼ÂÂÖ¤ò¡È¿Í¡ÉÃ±°Ì¤Ç¾ÜºÙÇÄ°®¡¢¹ÔÆ°¤Î²Ä»ë²½¤ÈÍ½Ãû¸¡ÃÎ¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡ÖCygiene¡×¤ò¾Ò²ð
¥¯¥é¥¦¥É¡¿SaaS¤ò³èÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ÎÍøÊØÀ¤È°ÂÁ´À¤ò¤¤¤«¤ËÎ¾Î©¤¹¤ë¤«¤¬¡¢º£¤äÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤Ç¤¹¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Î¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Ã´Åö¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Î²ÝÂê²ò·èºö¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥«¥¤¥²ー¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¥º¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¹ñ»º¥¼¥í¥È¥é¥¹¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖCygiene¡×¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¡ÖCASB¡ÊCloud Access Security Broker¡Ë¡×¤È°ÂÁ´¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¡ÖSWG¡ÊSecure Web Gateway¡Ë¡×¤¬Ì©¤ËÏ¢·È¤·¡¢½¾Íè¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡È¿Í¡ÉÃ±°Ì¤Ç¤Î¹ÔÆ°²Ä»ë²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÈWeb¥µ¥¤¥È¤ò¼«Æ°¼±ÊÌ¤·¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤ò²òÀÏ¤·¤ÆÉÔ¿³¤ÊÃû¸õ¤òÁá´ü¤Ë¸¡ÃÎ¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ï¥³¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¶È¤ò¼é¤êÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤Ç¤¹¡£¡Ö½¾¶È°÷¤Î¤¦¤Ã¤«¤ê¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤äÅ¾¿¦¼Ô¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤Ê¤É¤òËÉ»ß¤·¤¿¤¤¡×¡Ö½¾¶È°÷¤Î¥¯¥é¥¦¥ÉÍøÍÑ¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤¿¤¤¡×¤È¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
¥¹¥«¥¤¥²ー¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/skygate-tech-20251001/M1D
¥Þ¥¸¥»¥ß¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö»²²Ã¼Ô¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¥»¥ß¥Êー¤Î¸ø³«»ñÎÁ¡¢Â¾¤ÎÊç½¸Ãæ¥»¥ß¥Êー¤Ï▶¤³¤Á¤é(https://majisemi.com?el=M1D)¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2-20¡¡¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
¤ªÌä¹ç¤»¡§ https://majisemi.com/service/contact/
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]