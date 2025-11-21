¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¡Ú¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦°ÙÂØ¡¦¥Çー¥¿¼ç¸¢¥ê¥¹¥¯¡Ûº£¤Ê¤¼¡È¹ñ»º¥¯¥é¥¦¥É¡É¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/itmanage-20251209/M1D
¢£ ¤Ê¤¼º£¡¢¡Ö¹ñ»º¥¯¥é¥¦¥É¡×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¥¯¥é¥¦¥É°Ü¹Ô¤Ï¡¢Æ³Æþ¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°Ü¹Ô¸å¤Î±¿ÍÑ¡¦´ÉÍý¤ò¤É¤¦Àß·×¤¹¤ë¤«¤¬À®¸ù¤Î¸°¤ò°®¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢
¡Ö¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È¼Ô¤ËÇ¤¤»¤ì¤Ð¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤âËüÁ´¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¼«¼ÒÂ¦¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹À©¸æ¤äÀÈ¼åÀ´ÉÍý¤È¤¤¤Ã¤¿±¿ÍÑÉé²Ù¤äÀÕÇ¤ÈÏ°Ï¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Î½ÅÍ×¥Çー¥¿¤¬¡¢°Õ¿Þ¤»¤º³¤³°¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Çー¥¿¼ç¸¢¤äË¡µ¬À©ÂÐ±þ¡Ê¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îË¡¤Ê¤É¡Ë¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¼ÒÆâ¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿¡×
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë´ë¶È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤Ãæ¡¢¥Çー¥¿¤ÎÊÝÂ¸¾ì½ê¤¬ÌÀ³Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎË¡µ¬À©¤Ë½àµò¤·¤ä¤¹¤¤¡Ö¹ñ»º¥¯¥é¥¦¥É¡×¤¬²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ö¤µ¤¯¤é¤Î¥¯¥é¥¦¥É¡×Æ³Æþ¡¦°Ü¹Ô¤È°ÂÄê¤·¤¿±¿ÍÑ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É°Ü¹Ô¤ò¸¡Æ¤¡¦¿ä¿Ê¤¹¤ë´ë¶È¤Î¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¸þ¤±¤Ë¡¢¹ñ»º¥¯¥é¥¦¥É¤Ç½é¤á¤Æ¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¥¯¥é¥¦¥ÉÇ§Äê¢¨1¤ò¼õ¤±¤¿¡Ö¤µ¤¯¤é¤Î¥¯¥é¥¦¥É¡×¤ÎÆÃÄ¹¤ä³èÍÑ»öÎã¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Æ³Æþ¡¦°Ü¹Ô¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¿Ê¤áÊý¤È¡¢°Ü¹Ô¸å¤Î°ÂÄê¤·¤¿±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤µ¤¯¤é¤Î¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¤µ¤¯¤é¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ò³èÍÑ¤·¡¢À¯ÉÜ¤Î¥¯¥é¥¦¥ÉÊý¿Ë¤Ë¤â½àµò¡£¥Çー¥¿¼ç¸¢¡¦Ë¡µ¬À©ÂÐ±þ¡¦½¼¼Â¤·¤¿¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Ê¤É¡¢¹ñ»º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°Â¿´´¶¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤¥Æ¥£ー¥¨¥à¤Ï¡¢¤µ¤¯¤é¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤«¤Ä¸ø¼°¥»ー¥ë¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ê¡¢IT²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ´ÉÍý¤ò27Ç¯´ÖÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢°Ü¹Ô¸å¤Ë"°Â¿´¤·¤Æ±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë"´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 2025Ç¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤Ëµ»½ÑÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¾ò·ïÉÕ¤Ç§Äê
¢£ ¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦¥¯¥é¥¦¥É°Ü¹Ô¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÁª¤Ù¤Ð¤è¤¤¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý
¡¦°Ü¹Ô¸å¤Î±¿ÍÑ¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤ÎÊý
¡¦¥Çー¥¿¼ç¸¢¤ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É³èÍÑ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦¡Ö¤µ¤¯¤é¤Î¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆ³Æþ»öÎã¤ä°Ü¹Ô¤Î¿Ê¤áÊý¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
¥¢¥¤¥Æ¥£ー¥¨¥à³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/itmanage-20251209/M1D
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2-20¡¡¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/itmanage-20251209/M1D
¥Þ¥¸¥»¥ß¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö»²²Ã¼Ô¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¥»¥ß¥Êー¤Î¸ø³«»ñÎÁ¡¢Â¾¤ÎÊç½¸Ãæ¥»¥ß¥Êー¤Ï▶¤³¤Á¤é(https://majisemi.com?el=M1D)¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
