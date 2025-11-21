¡Ø±äÌ¿¤·¤¿VMware¤Î°Ü¹Ô¡§Nutanix or AWS¡¢¼«¼Ò¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¯¥é¥¦¥É°Ü¹ÔÀïÎ¬¤È¤Ï¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
https://majisemi.com/e/c/clara-20251209/M1D
¢£VMware¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÊÑÆ°´ü¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¥¤¥ó¥Õ¥éºÆÀß·×
Broadcom¤Ë¤è¤ëÇã¼ý¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢VMware¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÂÎ·Ï¤äÄó¶¡¥â¥Ç¥ë¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç±äÌ¿¤·¤Æ¤¤¿²¾ÁÛ²½´Ä¶¤â¡¢º£¸å¤Ï°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë¥³¥¹¥È¤ä¼ê´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢2027Ç¯3·î¤Ë¥µ¥Ýー¥È´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯Ãæ¤Ë°Ü¹Ô·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÈñÍÑ¤Î¾å¾º¡¢OEM·ÀÌó¤ÎÇÑ»ß¡¢¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤ÎÊÑ²½――¡£
¤³¤¦¤·¤¿Í×ÁÇ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢º£¤ä¡Ö¸«Ä¾¤µ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£´ûÂ¸»ñ»º¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤Î10Ç¯¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤ò¤É¤¦Àß·×¤¹¤ë¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¶°Ü¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Öº£¤¹¤°ÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ÏÉÝ¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤¬Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÎËÜ²»¤Ç¤¹¡£¸½¹Ô¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤»ö¾ð¡¢¥¯¥é¥¦¥É±¿ÍÑ¤Î·Ð¸³ÉÔÂ¡¢¥³¥¹¥È¤ÎÆÉ¤ß¤Å¤é¤µ¡¢¤½¤Î¤É¤ì¤â¤¬¸½¼ÂÅª¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ï·µà²½¤¬¿Ê¤ó¤À¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ä¥µ¥Ýー¥ÈÀÚ¤ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð¡¢¾ã³²»þ¤ÎÉüµìÉéÃ´¤ä±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤Ï³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É°Ü¹Ô¤ÏÃ±¤Ê¤ëÃÖ¤´¹¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö±¿ÍÑ¤ò¸«Ä¾¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬·ë²ÌÅª¤ËºÇ¤â·ø¼Â¤ÊÁªÂò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£°ÂÄê¤«¡¢³ÈÄ¥¤«¨¡¨¡Æó¼ÔÂò°ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°Ü¹ÔÀß·×
VMware´Ä¶¤ò¤É¤¦°Ü¹Ô¤¹¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡È¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ö¤«¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¤É¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤«¡É¤Ç¤¹¡£°ÂÄê²ÔÆ¯¤òºÇÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¯¥é¥¦¥É¤ò¡¢½ÀÆð¤Ê³ÈÄ¥¤ä¿·µ¬³«È¯¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÎÎ°è¤Ë¤Ï¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¯¥é¥¦¥É¤ò¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Nutanix¤ÏVMware¸ß´¹¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é´ÉÍý¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ç¤¤ë·øÏ´¤Ê´ðÈ×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ê°Ü¹Ô¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£ÂÐ¤·¤ÆAWS¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ä¾ÍèÅª¤Ê¥ê¥½ー¥¹³ÈÄ¥¤Ë¶¯¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ô¤ÎÆÃÀ¤ò¤É¤¦³è¤«¤¹¤«¤¬¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éºþ¿·¤ÎÀ®ÈÝ¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÀìÌç²È¤¬¸ì¤ë¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê°Ü¹Ô¤Î¿Ê¤áÊý
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢VMware°ÍÂ¸¤«¤é¤ÎÅ¾´¹¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Nutanix¤ÈAWS¤ÎÆÃÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿°Ü¹Ô¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖNutanix¤Ë¤è¤ë°ÂÄê¤·¤¿´ðÈ×±¿ÍÑ¡×¡¢¡ÖAWS¤¬¤â¤¿¤é¤¹½ÀÆð¤Ê¥¹¥±ー¥ê¥ó¥°¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤òÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¼Ò¤Î´Ä¶¤ËÅ¬¤·¤¿¹½À®¤ò¤É¤¦ÉÁ¤¯¤«¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
500¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë°Ü¹Ô»Ù±ç¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥¯¥é¥é³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀìÌç¥Áー¥à¤¬¡¢°Ü¹Ô¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÊ³¬Åª¤«¤Ä³Î¼Â¤Ë°Ü¹Ô¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
¥¯¥é¥é³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
