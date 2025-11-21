¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¡ÚºÆÊüÁ÷¡ÛÆ³ÆþºÑ¤ß¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Äー¥ë¡¢µ¡Ç½¤Ï½½Ê¬¤Ç¤âÀ®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤――ËÜÅö¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ï¤É¤³¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëº£¡¢´ë¶È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
DX¿ä¿Ê¤ä¥¼¥í¥È¥é¥¹¥È¤Î¿»Æ©¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¹ÈÏ¤«¤ÄÊ£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¿®¤Î90¡ó°Ê¾å¤¬°Å¹æ²½¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢É¸Åª·¿¹¶·â¤äÆâÉôÉÔÀµ¤Ê¤É¥µ¥¤¥Ðー¶¼°Ò¤Î¹ªÌ¯²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¡ÖIDS¡ÊIntrusion Detection System¡Ë¡×¡ÖIPS¡ÊIntrusion Prevention System¡Ë¡×¡ÖEDR¡ÊEndpoint Detection and Response¡Ë¡×¡ÖNDR¡ÊNetwork Detection and Response¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÅÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Äー¥ë¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¸¡ÃÎÀºÅÙ¤äËÉ¸æÎÏ¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ³Æþ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ëµ¡Ç½¤»¤º¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¸í¸¡ÃÎ¤ä¸«Æ¨¤·¡¢ÂçÎÌ¤Î¥¢¥éー¥È¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¶ì¤·¤à¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥í¥°¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥Äー¥ë¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦É½ÌÌÅª¤Ê°Â¿´´¶¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¡ÈËÜÅö¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡É¤È¤¤¤¦º¬ËÜÅª¤Êµ¿Ç°¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥ê¥½ー¥¹¤ÇÂÐ±þ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤SOC¤äITÉôÌç¤ÎÉéÃ´¤ÏÁýÂç¤·¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Åê»ñ¤ÎROI¤äÁ´ÂÎºÇÅ¬²½¤Î¼Â¸½¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡È¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¡É¤¬´í¸±¡¢¥Äー¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÃ¥¤¤¥³¥¹¥È¤òÁýÂç¤µ¤»¤ë¡Ö¥ªー¥Ðー¥Ø¥Ã¥É¡×¤Îæ«
¹âÅÙ¤Ê²Ä»ë²½¤ä¼«Æ°±þÅú¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëNDR¤Ê¤É¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Äー¥ë¤¬ÉáµÚ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¡È¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¡É¤Î¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢½ÅÊ£¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ä°Å¹æ²½ÄÌ¿®¡¢ÉÔÍ×¤Ê¥í¥°¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Äー¥ë¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢½èÍýÉé²Ù¤¬ÁýÂç¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Äー¥ëËÜÍè¤ÎÀÇ½¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤º¡¢¸í¸¡ÃÎ¤ä¸«Æ¨¤·¤Î²¹¾²¤È¤Ê¤ê¡¢±¿ÍÑ¸úÎ¨¤âÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Í¥Àè¤¹¤Ù¤´Æ»ëÂÐ¾Ý¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤Ä¤«¤º¡¢¥¢¥éー¥ÈÂÐ±þ¤¬Â°¿Í²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¤É¤³¤í¤«¸½¾ì¤ÎÈèÊÀ¤È¥³¥¹¥È¤ÎÁý²Ã¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤Ï¡¢Æ³ÆþºÑ¤ß¤Î¥Äー¥ë¼«ÂÎ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Çー¥¿¤Î¼Á¡É¤¬¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¥ªー¥Ðー¥Ø¥Ã¥É¡×¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤æ«¤³¤½¡¢º£¸«Ä¾¤¹¤Ù¤ËÜ¼ÁÅª¤Ê¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Åê»ñ¤ÎROI¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯±¿ÍÑ¡×¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤ò¾Ò²ð
¹âÅÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Äー¥ë¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¥Äー¥ë¤ËÆÏ¤¯¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î¼Á¤ÈÎÌ¤òÅ¬ÀÚ¤ËÀ©¸æ¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯±¿ÍÑ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¡È¥ªー¥Ðー¥Ø¥Ã¥É¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Äー¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÂ»¤Ê¤¤¡¢¸í¸¡ÃÎ¤ä¸«Æ¨¤·¡¢±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤ÎÁý²Ã¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ï¡¢¸ø¶¦µ¡´Ø¤äÂçµ¬ÌÏ¤Ê¶âÍ»¡¢À½Â¤¶È¤Ê¤É¤Î´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤ÎITÉôÌç¤ËÂ°¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ã´Åö¼Ô¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Åê»ñ¤ÎROI¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÎºÇÅ¬²½¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¡¢¡ÖNetwork Packet Broker¡Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥Ñ¥±¥Ã¥È¥Ö¥íー¥«ー¡Ë¡×¤ÎÌò³ä¤È³èÍÑË¡¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£Keysight¤Î¥Ñ¥±¥Ã¥Èµ»½Ñ¤äTap¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸«Æ¨¤·¤ä²á¾ê½èÍý¤òËÉ¤°¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤ò¡¢ºÇ¿·¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯²ÝÂê¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÆ³ÆþºÑ¤ß¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯²Ä»ë²½¤Ë¤è¤ë±¿ÍÑºÇÅ¬²½¤Î»ëÅÀ¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
