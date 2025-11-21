¡ØºÇ¿·¤Î¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Æ°¸þ¤È´ë¶È¤¬¼è¤ë¤Ù¤¼ÂÁ©ÅªÂÐºö¡ÚOCEANBRIDGE DAY¡Û¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¢£¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Î¹ªÌ¯²½¤ÈEDR°ÍÂ¸ËÉ¸æ¤Î¸Â³¦¤¬¸²ºß²½
¶áÇ¯¤Î¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÃ±½ã¤Ê°Å¹æ²½·¿¤«¤é¿Ê²½¤·¡¢É¸Åª·¿¹¶·â¡¦¾ðÊóÀà¼è¡¦Ç§¾Ú¾ðÊó¤ÎÃ¥¼è¡¦ÆâÉô³È»¶¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¿ÁØÅª¤Ê¶¼°Ò¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£EDR¡ÊEndpoint Detection and Response¡Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤ÊËÉ¸æ¼êÃÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¯Æþ¸å¤Î¸¢¸ÂÍôÍÑ¤ä²£Å¸³«¤ÎËÉ»ß¤Þ¤Ç¤Ï¥«¥Ðー¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥ê¥âー¥È¥¢¥¯¥»¥¹¤ä¥¯¥é¥¦¥ÉÏ¢·È¤¬¾ïÂÖ²½¤¹¤ë¸½ºß¡¢¶³¦·¿ËÉ¸æ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿Àß·×¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¶·â¤Î½é´üÃÊ³¬¤ÇÉÔ¿³¤ÊÇ§¾ÚÁàºî¤ä¥¢¥¯¥»¥¹µóÆ°¤ò¸¡ÃÎ¡¦¼×ÃÇ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¡¢º£¡¢´ë¶È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢VPN¤ä¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¤Î´Ä¶¤òÁ°Äó¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÎÀ©¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥é¥¦¥É³èÍÑ¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢ËÉ¸æÁØ¤ÎÅý¹ç¤¬¿Ê¤Þ¤º±¿ÍÑ¤ÎÊ£»¨²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£EDR¤¬¹¶·â¸¡ÃÎ¤òÃ´¤¦°ìÊý¤Ç¡¢Ç§¾Ú¡¦¥¢¥¯¥»¥¹´ÉÍý¡¦´Æºº¥í¥°¤ÏÊÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÆ°ºî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áê¸ß¤Î´ØÏ¢¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂÐ½è¤¬ÃÙ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÃ¯¤¬¡×¡Ö¤É¤³¤«¤é¡×¡Ö²¿¤Ë¡×¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò²£ÃÇÅª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ëÂ¿ÁØËÉ¸æ¤Ïµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó¡£Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿±¿ÍÑ¤³¤½¤¬¡¢¹¶·â¤Î³È»¶¤òµö¤¹ºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ç§¾Ú¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡¦´Æºº¤òÅý¹ç¤·¤¿ËÉ¸æÀß·×¤Ç¡¢EDR¤òÊä´°¤¹¤ë¿¿¤ÎÂ¿ÁØËÉ¸æ¤Ø
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ISL Online¡¢UserLock¡¢Token2 ¡¢FileAudit¤Ê¤É¤Î¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸À½ÉÊ¤ò³èÍÑ¤·¡¢´ûÂ¸¤ÎEDR¤òÊä´°¤¹¤ë¡ÖÅý¹ç·¿ËÉ¸æ¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡×¤Î¼ÂÁõ¼êË¡¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥æー¥¶ーÇ§¾Ú¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹´ÉÍý¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ëÁàºî¤Î´Æºº¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç²Ä»ë²½¤·¡¢°Û¾ï¹ÔÆ°¤òÂ¨ºÂ¤Ë¸¡ÃÎ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¼¥í¥È¥é¥¹¥È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿ËÉ¸æÀß·×¤ò¡¢¸½¾ì±¿ÍÑ¼Ô¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯Æ³Æþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àß·×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢EDR¤Î¸¡ÃÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¡¢Èï³²³ÈÂç¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¡Ö¼ÂÁ©Åª¤ÊÂ¿ÁØËÉ¸æ¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ansible Playbook ¤ÎÉÊ¼Á¤äÀßÄê¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢°ÍÂ¸´Ø·¸¤Î²Ä»ë²½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë SBOM¡ÊSoftware Bill of Materials¡ËÀ¸À®¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ Steampunk Spotter ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ç§¾Ú¡¦¥¢¥¯¥»¥¹´ÉÍý¤È¤¤¤Ã¤¿±¿ÍÑ¥ì¥¤¥äー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¼«Æ°²½¤½¤Î¤â¤Î¤Î°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¹½À®¤ÎÀÈ¼åÀ¤ä¸íÀßÄê¤ò»öÁ°¤Ë¸¡½Ð¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¶¯¸Ç¤ÇÈ´¤±·ê¤Î¤Ê¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¥Þ¥¸¥»¥ß¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö»²²Ã¼Ô¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
