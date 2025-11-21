¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¡ÚPC´ÉÍý¡Û¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÈID¤ò¡Ö°ÂÁ´¡×¤Ë¡¢¡Ö³Ú¡×¤Ë¡¢¡Ö¸úÎ¨Åª¡×¤Ë±¿ÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¡ÖÊ£»¨²½¤¹¤ëID´ÉÍý¤È¹â¤Þ¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¡×
Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤ÎID¤ä¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤Î´ÉÍý¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ê£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥¹¥Æ¥à¤´¤È¤ËÊ¬»¶¤·¤¿ID´ÉÍý¤ä¡¢Áý²Ã¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢ÆÃ¸¢ID¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½――¤³¤ì¤é¤Ï¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤Þ¤ê¤ä±¿ÍÑÉé²Ù¤ÎÁýÂç¤ò¾·¤¡¢¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖID¤Î°ì¸µ´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÇ§¾Ú´ðÈ×¤ÎÅý¹ç¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¼¥í¥È¥é¥¹¥È¤äÂ¿Í×ÁÇÇ§¾Ú¤ÎÆ³Æþ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×――¤½¤ó¤Ê¸½¾ì¤ÎÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡Ö²ÝÂê²ò·è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¾Ò²ð¡×
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢PC¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ëIntune¤äAutoPilot¤Ë¤è¤ë¥¼¥í¥¿¥Ã¥Á¥×¥í¥Ó¥¸¥ç¥Ë¥ó¥°¡¢IDÅý¹ç¡¦¥¼¥í¥È¥é¥¹¥ÈÂÐ±þ¡¢AI³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÊÝ¼é¥µー¥Ó¥¹¤Î¿Ê²½¡¢IT»ñ»º¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡¦ÇÑ´þ¤Þ¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î²ÝÂê¤ä»öÎã¡¢ºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ïー¥¯»þÂå¤ËºÇÅ¬¤Ê±¿ÍÑ¥â¥Ç¥ë¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖPC´ÉÍý¤Î¸úÎ¨²½¡×¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¡×¡Ö±¿ÍÑ¥³¥¹¥Èºï¸º¡×¡ÖID´ÉÍý¡×¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤Î²ÝÂê²ò·è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¡¢ITÀïÎ¬¤äÁÈ¿¥±¿±Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¶ÈÌ³±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿¸úÎ¨Åª¤ÊAD/Entra ID°Ü¹Ô¼êË¡¤ò¾Ò²ð¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢Quest On Demand Migration¤ò³èÍÑ¤·¤¿°ÂÁ´¤ÊAD¡¿Entra ID°Ü¹Ô¼êË¡¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢´ûÂ¸´Ä¶¤ò»ß¤á¤º¤ËÃÊ³¬Åª¤Ê°Ü¹Ô¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¼ÂÁ©Åª¥¢¥×¥íー¥Á¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¼«Æ°²½¤ÈÉ¸½à²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ð¥·¥¹ÉôÌç¤Î²ÔÆ¯¤òºï¸º¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿IT±¿ÍÑ´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶Ú¤ò¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆ³Æþ»öÎã¤È¤È¤â¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
¥¯¥¨¥¹¥È¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
Dell Technologies
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2-20¡¡¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]
¥Þ¥¸¥»¥ß¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö»²²Ã¼Ô¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2-20¡¡¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]