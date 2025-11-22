¹ë²Ú¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Ù¥ó¥ÈTHE JSSA TOKYO Meetup Vol.62Start up Grand Prix 2025¤ÎÆþ¾Þ¼Ô·èÄê¡ª
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¶¨²ñ¡ÊÂåÉ½Íý»ö¡§²¬Î´¹¨¡Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î³×¿·¤ä¿·»Ô¾ì¤ÎÁÏÂ¤¡¢¼¡À¤Âåµ»½Ñ¤Î³«È¯¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë10¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤È¡¢ÏÃÂê¤Î·Ð±Ä¼Ô¤È¤Î¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡ÖTHE JSSA TOKYO Meetup Vol.62 Start up Grand Prix 2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¨²ñ¥¹¥Ý¥ó¥µー´ë¶È7¼Ò¤«¤é¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤âÄó¶¡¤µ¤ì500Ì¾¼å¤ÎVC,CVC,¿·µ¬»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È»Ù±ç¼Ô¡¢ÊóÆ»¿Ø¤¬»²²Ã¿½¹þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¡¦Ì¾¾Î¡§¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¶¨²ñ¼çºÅ¡ØTHE JSSA TOKYO Meetup Vol.62 Start up Grand Prix 2025¡Ù
¡¦³«ºÅÆü¡§2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¦³«ºÅ»þ´Ö¡§11»þ30Ê¬～20»þ£³£°Ê¬
¡¦¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¶¨²ñ¡ÊËÜÉô¡§ÂçºåÃÓÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§²¬ Î´¹¨¡Ë¡¡
¶¦ºÅ¡§¹Á¶èÎ©»º¶È¿¶¶½¥»¥ó¥¿ー -
¡Ú»ö¶È³µÍ×¡Û
ÅÐÏ¿¼Ô400Ëü¿Í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥ê¥Ã¥È¥ê¥ó¥¯¡×¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¸Ä¿Í³èÆ°¼ç¤Î¥Õ¥¡¥ó·ÁÀ®¡¦¼ý±×²½¤òÈ¼Áö»Ù±ç¡£³èÆ°¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀß·×¤«¤é°Æ·ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢´ë¶È¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤òºÇÅ¬¤Ë¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡ÖTHE JSSA TOKYO Meetup¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¡Ö¥¹¥¿ーÃÂÀ¸¡ßM-1GP·Á¼°¡×¤Ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Î¡¢Âè£±²ó¤ËºÇÍ¥½¨¾Þ¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿³ºº°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤âÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆÏÀÉ¾¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¡¤Á¶Ú¤ò¶¦¤Ë¸«½Ð¤¹È¼ÁÕ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤ÇÉ¾²Á¤ò²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢½Ð¾ì¼ÔÁ´°÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤â°ìÈÌ¼Ò²ñ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¡¢°ìÈÌ´¶³Ð¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ÆÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¬Î´¹¨ÂåÉ½¤ÎÅª³Î¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£JSSA¤ò¤´¾Ò²ð²¼¤µ¤Ã¤¿ÊÀ¼Ò¥¨¥ó¥¸¥§¥ëÅê»ñ²È¤Î¿¹ËÜÀé²ì»Ò¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÊÀ¼Ò¤òÄ¾ÀÜ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤é¤µ¤ë¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¡¢µ¯¶È²È¤ÎÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¨¥³¥Î¥ßーÁ´ÂÎ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×
¥¹¥Ý¥ó¥µー¾Þ
»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¾Þ
TieUps³ô¼°²ñ¼Ò CEO ¾®¸¶»Ë·¼»á
RSMÀ¶ÏÂ´ÆººË¡¿Í¾Þ
³ô¼°²ñ¼ÒProrium ÂåÉ½¼èÄùÌò Àî¾åÂó¿Í»á
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥Í¥¯¥µ¥¹¾Þ
³ô¼°²ñ¼ÒAPILLOX ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³²¼²í¹°»á
Êõ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¾Þ
³ô¼°²ñ¼ÒLacuS ÂåÉ½¼èÄùÌò ¸ÅÄÅ±ÍÎ¦»á
EY¿·ÆüËÜÍ¸ÂÀÕÇ¤´ÆººË¡¿Í¾Þ
³ô¼°²ñ¼Ò½¨¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥ÖLABÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²ÈÂ¼½¨Ìé»á¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
³ô¼°²ñ¼ÒU-DAKE ÂåÉ½¼èÄùÌò£Ã£Å£Ï »°Âð ÀµÎ´»á
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥Ó¥Ã¥¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¾Þ
LOOVIC³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò »³Ãæ µý»á
Åì³¤Åìµþ¾Ú·ô¾Þ
³ô¼°²ñ¼ÒNURSY ¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò Ê¡²¬¸ü»Ö»á
ÅÐÃÅ¼Ô
£±. ³ô¼°²ñ¼ÒAPILLOX¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³²¼²í¹°
ÁÏ¶È´Ö¤â¤Ê¤¤¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç½é¤á¤Æ¤Î1¿ÍÌÜºÎÍÑ¤ò»Ï¤á¤ë´ë¶È¤È1¿¦¼ï¤Ç¤Î¥á¥ó¥Ðー·Ð¸³¤ò¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç·Ð¸³¤·¥êー¥Àー¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤µá¿¦¼Ô¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë1¿ÍÌÜ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¸½¾õ¤ÏWeb¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://apillox.jp/
£². ³ô¼°²ñ¼Ò½¨¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥ÖLAB ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²ÈÂ¼½¨Ìé
¥¹¥Þー¥ÈÇÀ¶È¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤·¡¢Áý¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ëÃæµ¬ÌÏÍïÇÀ²È¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤ÆÆüËÜ¤ÎÇÀ²È¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÁÏ¤ê¡¢ÁÐÊý¤Î¥íー¥«¥ë¥¨¥ê¥¢¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
https://www.syuinnovativelab.com/
£³. ³ô¼°²ñ¼ÒProrium ÂåÉ½¼èÄùÌò Àî¾åÂó¿Í
"À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬»ý¤ÄÀìÌçµ»½Ñ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤·¡¢
¾ì½ê¤òÌä¤ï¤º³Ø¤Ù¤ë¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
https://www.prorium.co.jp
£´. TieUps³ô¼°²ñ¼Ò CEO ¾®¸¶»Ë·¼
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¤ÈÆ³Æþ»Ù±ç
https://tieups.com/
£µ. ³ô¼°²ñ¼ÒLacuS ÂåÉ½¼èÄùÌò ¸ÅÄÅ±ÍÎ¦
À¤³¦½é¡¢¥·¥Ë¥¢¸þ¤±´°Á´±ÉÍÜ¿©¥Ö¥é¥ó¥É Me TIME FOODS¤Î³«È¯¡¢ÈÎÇä¡£
https://lacus.co.jp/
£¶. ³ô¼°²ñ¼ÒNURSY ÂåÉ½¼èÄùÌò Ê¡²¬¸ü»Ö
"´Ç¸î»Õ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ê¤éNURSY¥Êー¥·¥£
Í»ñ³Ê¼Ô¤Î´Ç¸î»Õ¸ÂÄê¤ÇÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¢¥×¥ê¾å¤Ç´Ç¸î¤Î»Å»ö¤òÃµ¤·¡¢1Æü¿ô»þ´ÖÃ±°Ì¤«¤éÆ¯¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¥µー¥Ó¥¹
»Å»ö¤ò°ÍÍê¤¹¤ë»ÜÀß¤Î½é´üÈñÍÑ¡¢¹¹¿·ÈñÍÑ¤Ï0±ß
»Å»ö¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¡¢¥ïー¥«ー¤¬¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï1±ß¤â¤«¤«¤é¤º°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ½ÐÍè¤Þ¤¹"
https://nursy.co.jp
£·. ³ô¼°²ñ¼ÒU-DAKEÂåÉ½¼èÄùÌò£Ã£Å£Ï »°Âð¡¡ÀµÎ´
AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼«Æ°½»ÂðÀß·×¥Äー¥ë¡ÖAI·úÃÛ²ÈU-DAKE¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬´ÊÃ±¤ËÍýÁÛ¤Î²È¤ò·ú¤Æ¤é¤ì¤ë¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://u-dake.com/
£¸. ³ô¼°²ñ¼ÒGenics ¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò ±ÉÅÄ¡¡¸»
¸ý¹Ð¥±¥¢¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ög.eN¡×¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤¸ý¹Ð¥±¥¢¤òÆÏ¤±¡¢¸ý¹Ð¤«¤éÁ´¿È¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¿·¤·¤¤Í½ËÉ¤Î¤«¤¿¤Á¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡ª
https://genics.jp/
£¹. LOOVIC³ô¼°²ñ¼Ò ¥ëー¥Ó¥Ã¥¯¡¡¥«¥Ö¥·¥¥¬¥¤¥·¥ã ÂåÉ½¼èÄùÌò »³Ãæ¡¡µý
AI¤Ç¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¡¢¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¤ò²ò·è¤¹¤ë²»À¼DX TASK+al¡Ê¥¿¥¹¥«¥ë¡Ë¡£¸½¾ì¤Ç¶µ¤¨¤Ê¤¬¤é15ÉÃÏÃ¤¹¤À¤±¤Ç¡¢µ»Ç½·Ñ¾µ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£È¼Áö»Ù±çDX²½¤Ç²ÔÆ¯Èñ70%ºï¸º¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Î¥¿¦Î¨¤ò30%Äã¸º¡£¼«Î©¤·¤¿¥¿¥¹¥¯»Ù±ç¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¶ÈÌ³¥ß¥¹¤ò70%Äã¸º¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.loovic.co.jp
£±£°. ³ô¼°²ñ¼ÒDoctock ¥É¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦°å»Õ ´ÝÌÜ¡¡¶³Ê¿
Ì®Çï·×Â¬¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÂ±¡¥ì¥Ù¥ë¤Î¼Á¤Î¹â¤¤±¿Æ°¤òÃ¯¤·¤â²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë±¿Æ°¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¹ñÆâ´ë¶È¸þ¤±¤Î¥µー¥Ó¥¹¤«¤é³«»Ï¤·¸ÜµÒ¸þ¤±¤ËÅ¸³«¡¢¤½¤Î¸å¹ñÎ©½Û´Ä´ïÉÂ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Î¿®ÍêÅÙ¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ¤³¦Å¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
https://doctock.jp/
¥Ô¥Ã¥Á¿³ºº°÷
¡»¿³ºº°÷¡¡
¡ÚÅì¾ÚP¡Û¥¸¥ã¥Õ¥³ ¥°¥ëー¥× À¾ÆüËÜ»Ù¼ÒÄ¹ ¥Ñー¥È¥Êー ¹â¸¶¿ðµª»á
¡ÚÅì¾ÚP¡Û»°°æ½»Í§³¤¾å ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¶¥¤¥óÉô ÉôÄ¹ Æ£ÅÄ ·ò»Ê»á
¡ÚÅì¾Ú£Ç¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò ÉÙÅÄÄ¾¿Í»á
¡ÚÅì¾ÚG¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ó¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à ÂåÉ½¼èÄùÌò ¶â»ÒÍÎÊ¸»á
¡ÚTPM¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È ÂåÉ½¼èÄùÌò »ÍµÜ¹ÀÆó»á
³ô¼°²ñ¼Ò·ÄØæ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö ¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë ÌîÂ¼ Ä¾»ù»á
³ô¼°²ñ¼Òkubell kubell BPaaS¥Õ¥¡¥ó¥É ¥Ñー¥È¥Êー ¿¹ ²íÏÂ»á
Gazelle Capital ÂåÉ½¥Ñー¥È¥Êー ÀÐ¶¶ ¹§ÂÀÏº»á
³ô¼°²ñ¼ÒANOBAKA ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¥Þ¥Íー¥¸¥ãー ¸¶ Í¤Íý»Ò»á
W fund ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー º´Æ£ Ä¾µª»á
DIMENSION³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥Ç¥åー¥µー ¸Å²È¹Âç»á
¥¹¥Ñー¥¯¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ê¥¹¥È º´Æ£ Î©´ð»á
DG Daiwa Ventures ¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ÅÏÊÕ ÂçÏÂ»á
Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢³ô¼°²ñ¼Ò ¥Áー¥à¥êー¥Àー·óCVCÅý³ç¥Þ¥Íー¥¸¥ãー »þµ×¹Ò°ì»á
RSMÀ¶ÏÂ´ÆººË¡¿Í¥·¥Ë¥¢¥Ñー¥È¥Êー£É£Ð£Ï»Ù±ç¼¼ºÇ¹âÀÕÇ¤¼Ô ÃæÂ¼ Ä¾¼ù»á
³ô¼°²ñ¼ÒPower Angels ÂåÉ½¼èÄùÌò »³ËÜÉÒ¹Ô»á
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥³¥¢ÁÏ¶È¼Ô ¥¨¥ó¥¸¥§¥ëÅê»ñ²È ÅçÅÄ Âç²ð»á
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ê¥¨¥ó¥¸¥§¥ëÅê»ñ²È¡Ë Ê¡ÅÄ ÏÂÇî»á
³ô¼°²ñ¼Òº´Çì¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä ÂåÉ½¼èÄùÌò º´Çì ¹ÀÆó»á
ÊÛÍý»ÎË¡¿ÍÇòºä ÁÏ¶ÈÊÛÍý»Î Çòºä°ì»á
°ËÆ£Ãé¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º General Partner ¾®Àî¡¡¹ä»á
¢¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆÃÄ§
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢IPO¤äM¡õA¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹µ¯¶È²È¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡×¡Ö¥á¥ó¥¿ー¡×¡Ö¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾å¾ì´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¢Âç´ë¶È¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¡¢´ÆººË¡¿Í¡¢VC¡¢»Î¶È¡¢¹ÔÀ¯¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤ÎÎÉ¼Á¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Î¥Í¥Ã¥È¾ðÊó¡¢½ñÀÒ¤«¤é¤ÏÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤è¤¦¤ÊIPO¤äM&A¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿»öÎã¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é¤ÏÂçÊÑÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òËè²ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¶¨²ñ¡¡³µÍ×
Åö¶¨²ñ¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ËÍ¥½¨¤Ê¥á¥ó¥¿ー¤äÎÉ¼Á¤Ê»ñ¶âÄ´Ã£¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤ÊÂç´ë¶È¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡¢¾å¾ì¤äM&A¤ò¼Â¸½¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¡¢Âç´ë¶È¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¡¢´ÆººË¡¿Í¡¢¶ä¹Ô¡¢¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡¢VC¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢»Î¶È¤ÎÀìÌç²È¤¬ºÇÂç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤¬¤é¤â¶¦Â¸¤Ç¤¤ë¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆüËÜ¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÆÃÄ§¡ä
£±¡¥100Ì¾¤Î¾å¾ì·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÁÏ¶È·Ð±Ä¼Ô¤¬¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¡¦ÊÉÂÇ¤Á¤Ç·Ð±Ä²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¶¨²ñ¸ÜÌä¤Î¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡¢VC¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¡¢¶ä¹Ô¤«¤é¤ÎºÇÃ»ºÇÂ®¤Ç¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
£³¡¥¥¹¥Ý¥ó¥µー¤ä¸ÜÌä´ë¶È¤«¤é¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾å¾ì´ë¶È¤ò¿ï»þ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¶¨²ñ¡ä
¡¦²ñ°÷°ìÍ÷¡¡https://www.yumeplanning.jp/member/
¡¦¥á¥ó¥¿ー¸ÜÌä°ìÍ÷¡¡https://www.yumeplanning.jp/mentor/
¡¦¥¹¥Ý¥ó¥µー°ìÍ÷¡¡https://www.yumeplanning.jp/sponsor/
¡ãÂåÉ½Íý»ö¡§²¬ Î´¹¨¡ä
Ì´Å¸Ë¾³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê2013Ç¯¥Þ¥¶ー¥º¾å¾ì¡Ë¤òÁÏ¶È¡£2015Ç¯¤Ë¼Â¼Á¥Ð¥¤¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤Î¤Á¡¢2016Ç¯7·î¤«¤éÆüËÜ¤Ë¡È¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡É¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸½ºß¾å¾ì´ë¶È¤ÎÁÏ¶È·Ð±Ä¼ÔÃç´Ö70Ì¾°Ê¾å¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー20¼Ò¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ÆÅö¶¨²ñ¤ò±¿±ÄÃæ¡£¾å¾ìÁ°¸å¤Ë´Ù¤ë¼ºÇÔÂÎ¸³¤Î·Ñ¾µ¤ËÅØ¤á¡¢¤Þ¤¿¼«¿È¤Î30¿ôÇ¯´Ö¤ÎÀî¾å¤«¤éÀî²¼¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¡¢¥³ー¥Á¥ó¥°¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾¦¹æ ¡§ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¶¨²ñ
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½Íý»ö ²¬ Î´¹¨
¡¦½êºßÃÏ¡§ ¢©563-0021 ÂçºåÉÜÃÓÅÄ»ÔÈª1-6-28-201
¡¦ÀßÎ©¡§ 2016Ç¯£··î
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ IPO¡õM&A¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿·Ð±Ä»Ù±ç
¡¦URL¡§ https://www.yumeplanning.jp/
¢¨µºÜ¤Î²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾Åù¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
