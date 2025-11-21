»°Âë»Ô¤Ç¡ÈÁ¡°ÝtoÁ¡°Ý¡É¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¥µー¥¥å¥éー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÀôÂçÄÅ»Ô¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§±±Ã«´îÀ¤É§¡¢°Ê²¼ TC-Net¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ»°Âë»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢2025Ç¯7·î¤è¤ê¡¢»ÈÍÑºÑ¤ß°áÎÁÉÊ¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤ÆÁ¡°Ý¤ØÌá¤¹¡ÈÁ¡°ÝtoÁ¡°Ý¡É¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼èÁÈ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ¡ÖÂè13²ó¤Õ¤¸¤ß¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ë¤Æ¡¢»ÔÌ±»²²Ã·¿¤Î¥ï¥ó¥Çー¸ÅÃå²ó¼ý¤ò½é¼Â»Ü¡£²ÈÄí¤«¤é»ý»²¤µ¤ì¤¿°áÎà¤¬¼¡¡¹¤È½¸¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò
¢§ ¸ÅÃå²ó¼ý¥Öー¥¹
ÃÄÂÎÌ¾Æþ¤ê¥Æー¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹¤â¸ÅÃå¤«¤éºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢§ »ÔÌ±¤Ë¤è¤ë¸ÅÃå¤Î»ý¤Á¹þ¤ß
²ÈÄí¤«¤é»ý»²¤µ¤ì¤¿°áÎà¤¬¼¡¡¹¤È²ó¼ýBOX¤Ø
¢§ ¤Î¤Ü¤ê´ú¤Ë¤è¤ë²Ä»ë²½
¡Ö¸ÅÃå²ó¼ýÃæ¡×¤Î¤Î¤Ü¤ê¤¬ÌÜ°õ
¢§ ²ó¼ý¶¨ÎÏ¼Ô¤Ë¤Ï¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¤òÂ£Äè
¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ÞÏ¢¤ì¤Î²ÈÄí¤âÂ¿¿ô»²²Ã
¢§ Fiber to Fiber ²ó¼ýBOX
Á¡°ÝtoÁ¡°ÝÂÐ±þ¤ÎÀìÍÑ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤âÁ¡°ÝÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ½Â¤
¢§ ²ó¼ý¤µ¤ì¤¿°áÎÁÉÊ¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»»þÅÀ¡Ë
»ÔÌ±´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤¹ÂçÎÌ¤Î°áÎÁÉÊ¤¬½¸ÀÑ
¢£»°Âë»Ô¤ÈTC-Net¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¹ñÆâ¤Ç¤ÏÇ¯´ÖÌó78Ëü¥È¥ó¤Î°áÎÁÉÊ¤¬ÇÑ´þ¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤¬¾ÆµÑ½èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°Âë»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢²ÈÄí¤«¤é¼êÊü¤µ¤ì¤ë°áÎà¤ÎÂ¿¤¯¤¬²ÄÇ³¤´¤ß¤È¤·¤ÆÇÓ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢»°Âë»Ô¤ÈTC-Net¤ÏÃÏ°è¤ÎÀ¸³è·÷¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÁ¡°ÝtoÁ¡°Ý¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡¤Õ¤¸¤ß¤Þ¤Ä¤ê¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Çー¸ÅÃå²ó¼ý¡Ê¼ÂÀÓ¡Ë
Æü»þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë
»ý¤Á¹þ¤ß¼Ô¡¡¡§88·ï
»ý¤Á¹þ¤ß½ÅÎÌ¡§218kg
- »ÔÌ±¤¬²ÈÄí¤«¤é»ý»²¤·¤¿°áÎÁÉÊ¤ò¼õÉÕ
- ¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¤òÂ£Äè
- »ÔÆâ¾ïÀßBOX¤Î¥Á¥é¥·¤ò¼êÅÏ¤·¡ÊÍâÆü¤«¤é¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡Ë
¥Á¥é¥·É½
¥Á¥é¥·Î¢
¢£¡¡¾ïÀß²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ë²ó¼ý
2025Ç¯7·î¤è¤ê¡¢»ÔÆâ3¥ö½ê¤Ë¾ïÀß²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀßÃÖ¡£
ÀßÃÖ¾ì½ê
* »°Âë»ÔÌò½êÂèÆóÄ£¼Ë¡Ê¤´¤ßÂÐºö²Ý¡Ë¡Ê½êºßÃÏ¡§»°Âë»ÔÌîºê1-1-1¡Ë
* ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»ÔÌ±¹©Ë¼¡Ê½êºßÃÏ¡§»°Âë»Ô¿¼Âç»û2-16-13¡Ë
* ¾ÃÈñ¼Ô³èÆ°¥»¥ó¥¿ー¡Ê½êºßÃÏ¡§»°Âë»Ô²¼Ï¢¿ý3-22-7¡Ë
@¤´¤ßÂÐºö²Ý
@¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»ÔÌ±¹©Ë¼
¢£ ¼Â»ÜÂÎÀ©
»°Âë»Ô¡§¹ÔÀ¯¹Êó¡¢²ñ¾ìÄó¶¡
TC-Net¡§´ë²èÅý³ç¡¢¥Öー¥¹±¿±Ä¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¡¢¥ì¥Ýー¥ÈºîÀ®
³ô¼°²ñ¼Ò¤â¤Ã¤«¤¤¥È¥é¥¹¥È¡§²ó¼ý¡¦ÊÝ´É¡¦½Ð²Ù
¢£ TC-Net¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¥µー¥¥å¥éー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï¡¢Á¡°Ý¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¡¦»ÔÌ±¤ÎÏ¢·È¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÁ¡°Ý½Û´Ä¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Éý¹¤¤ÃÏ°è¤ÇÁ¡°ÝtoÁ¡°Ý²ó¼ý¤ÎÆ³Æþ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÄÂÎÌ¾¡Ë °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¥µー¥¥å¥éー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯
Íý»öÄ¹¡Ë ±±Ã« ´îÀ¤É§ ¡ÎÂçÄÅÌÓ¿¥³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ï
½êºßÃÏ¡Ë ÂçºåÉÜÀôÂçÄÅ»Ô°°Ä®17ÈÖ24¹æ
URL¡Ë https://textile-c-n.com/
ÀßÎ©¡Ë 2022Ç¯4·î
¢£ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¥µー¥¥å¥éー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊTC-Net¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÀôÂçÄÅ»Ô°°Ä®17-24
Ã´Åö¡§¾®À¾
E-mail¡§k-konishi@rule-maker.co.jp
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§090-1850-4020