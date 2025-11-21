¡ÖÀ¤³¦³ô¼°¡¦¥¯¥ª¥ó¥Ä¡¦¥í¥ó¥°¥·¥çー¥È¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤Î¿·µ¬ÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»°°æ½»Í§ DS ¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§²®¸¶ÏË¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢11·î21Æü¤Ë¡¢ÄÉ²Ã·¿Åê¿®¡ÖÀ¤³¦³ô¼°¡¦¥¯¥ª¥ó¥Ä¡¦¥í¥ó¥°¥·¥çー¥È¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·/Ç¯1²ó·è»»·¿¡Ë¡¿¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê/Ç¯1²ó·è»»·¿¡Ë¡¿¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·/Ç¯4²ó·è»»·¿¡Ë¡¿¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê/Ç¯4²ó·è»»·¿¡Ë¤ò¿·µ¬ÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¤³¦³ô¼°¡¦¥¯¥ª¥ó¥Ä¡¦¥í¥ó¥°¥·¥çー¥È¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤ÎÆÃ¿§
1. À¤³¦¤ÎÀè¿Ê¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¾å¾ì³ô¼°¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥í¥ó¥°¥·¥çー¥È±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¥í¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡×¤È¡Ö¥·¥çー¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÁÈÆþÌÃÊÁ¤Ï¡¢¶¥ÁèÎÏ¡¦¼ý±×À¡¢»Ô¾ìÏ¢Æ°ÀÅù¤ËÃåÌÜ¤·¤ÆÁªÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¥í¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡×¤È¡Ö¥·¥çー¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡×¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥Ö¼è°ú¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
2. À¤³¦¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î»Ô¾ìÏ¢Æ°À¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¿®Â÷ºâ»º¤ÎÃæÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¥í¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡×¤È¡Ö¥·¥çー¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡×¤Î¹ç·×¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìÏ¢Æ°À¤¬¡¢À¤³¦¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¥í¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡×¤È¡Ö¥·¥çー¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÁí³Û¡Ê¥°¥í¥¹¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ë¤¬¡¢ºÇÂç¤Ç¿®Â÷ºâ»º¤Î½ã»ñ»ºÁí³Û¤Î7ÇÜÄøÅÙ¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÊÆ¥É¥ë°Ê³°¤ÎÄÌ²ß·ú¤Æ¤Î»ñ»ºÅù¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËÊÆ¥É¥ë·ú¤Æ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë°ÙÂØ¼è°ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ¼Â¼ÁÅª¤Ê±¿ÍÑ¤Ï¥¯¥ª¥ó¥Ä±¿ÍÑ¤Ë¶¯¤ß¤Î¤¢¤ëAQR¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Åê»ñÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë³°¹ñÅê»ñ¿®Â÷¤Î±¿ÍÑ¤Ï¡¢AQR¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È,¥¨¥ë¥¨¥ë¥·ー¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
4. °ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·/Ç¯1²ó·è»»·¿¡¢°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê/Ç¯1²ó·è»»·¿¡¢°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·/Ç¯4²ó·è»»·¿¡¢°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê/Ç¯4²ó·è»»·¿¤Î4¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò¼è¤ê°·¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ü¤·¤¯¤ÏÈÎÇä²ñ¼Ò¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
À¤³¦³ô¼°¡¦¥¯¥ª¥ó¥Ä¡¦¥í¥ó¥°¥·¥çー¥È¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·/Ç¯1²ó·è»»·¿¡Ë¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.smd-am.co.jp/fund/202002/
À¤³¦³ô¼°¡¦¥¯¥ª¥ó¥Ä¡¦¥í¥ó¥°¥·¥çー¥È¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê/Ç¯1²ó·è»»·¿¡Ë¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.smd-am.co.jp/fund/202102/
À¤³¦³ô¼°¡¦¥¯¥ª¥ó¥Ä¡¦¥í¥ó¥°¥·¥çー¥È¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·/Ç¯£´²ó·è»»·¿¡Ë¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.smd-am.co.jp/fund/202202/
À¤³¦³ô¼°¡¦¥¯¥ª¥ó¥Ä¡¦¥í¥ó¥°¥·¥çー¥È¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê/Ç¯£´²ó·è»»·¿¡Ë¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.smd-am.co.jp/fund/202302/
Åö¼Ò¤Ï°ú¤Â³¤¡¢¡ÖQuality of Life ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëºÇ¹â¤Î»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ø¡£¡×¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÅÍ×¤ÊÃí°Õ»ö¹à
¢£Åö»ñÎÁ¤Ï¡¢»°°æ½»Í§DS ¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬ºîÀ®¤·¤¿»ñÎÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡¤Ë´ð¤Å¤¯³«¼¨½ñÎà¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åö¥Õ¥¡¥ó¥É°Ê³°¤ÎÆÃÄê¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¡¦À¸Ì¿ÊÝ¸±¡¦³ô¼°¡¦ºÄ·ôÅù¤ÎÇäÇãÅù¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¼èÆÀ¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÈÎÇä²ñ¼Ò¤è¤ê¤ªÅÏ¤·¤¹¤ëºÇ¿·¤ÎÅê»ñ¿®Â÷ÀâÌÀ½ñ¡Ê¸òÉÕÌÜÏÀ¸«½ñ¡Ë¤ª¤è¤Ó·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌÅù¤ÎÆâÍÆ¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤´¼«¿È¤Ç¤´È½ÃÇ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Åê»ñ¿®Â÷ÀâÌÀ½ñ¡Ê¸òÉÕÌÜÏÀ¸«½ñ¡Ë¡¢·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌÅù¤ÏÈÎÇä²ñ¼Ò¤Ë¤´ÀÁµá¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Åö»ñÎÁ¤ËÅê»ñ¿®Â÷¤ÎÀâÌÀ½ñ¡Ê¸òÉÕÌÜÏÀ¸«½ñ¡Ë¤È°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤¬Â¸ºß¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÅê»ñ¿®Â÷ÀâÌÀ½ñ¡Ê¸òÉÕÌÜÏÀ¸«½ñ¡Ë¤¬Í¥Àè¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Åö»ñÎÁ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¼è¤é¤ì¤¿Åê»ñ¹ÔÆ°¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÏÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Åê»ñ¿®Â÷¤Ï¡¢ÃÍÆ°¤¤Î¤¢¤ë¾Ú·ô¡Ê³°¹ñ¾Ú·ô¤Ë¤Ï°ÙÂØÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë¤ËÅê»ñ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò´Þ¤à¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤Ï»Ô¾ì´Ä¶Åù¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¸µËÜ¤äÍø²ó¤ê¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Åê»ñ¿®Â÷¤Ï¡¢ÍÂÃù¶â¤äÊÝ¸±·ÀÌó¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ÍÂ¶âÊÝ¸±¡¦Ãù¶âÊÝ¸±¡¦ÊÝ¸±·ÀÌó¼ÔÊÝ¸îµ¡¹½¤ÎÊÝ¸î¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿ÅÐÏ¿¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¤´¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¡¢¡¡¡¡Åê»ñ¼ÔÊÝ¸î´ð¶â¤Î»ÙÊ§ÂÐ¾Ý¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Åö»ñÎÁ¤ÎÆâÍÆ¤ÏËÜ»ñÎÁºîÀ®Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ÍèÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Åö»ñÎÁ¤Ï»°°æ½»Í§DS ¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬¡¢¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ðÊóÅù¤Ë´ð¤Å¤ºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀµ³ÎÀ¡¦´°Á´À¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
