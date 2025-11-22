¥¿¥¤¥Ñ¡¦¥³¥¹¥Ñ¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢10Ç¯¸å¤Ëº¹¤¬¤Ä¤¯ËÜ¼ÁÅª¤Ê»Å»öÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤è¤¦¡¡¡Ø¤Ç¤¤ë¿Í¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë Ê£Íø¤Ç¿¤Ó¤ë»Å»ö½Ñ¡Ù¤¬È¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡ー¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Ã«¸ýÆà½ïÈþ¡Ë¤Ï2025Ç¯11·î21Æü¤Ë¡Ø¤Ç¤¤ë¿Í¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë Ê£Íø¤Ç¿¤Ó¤ë»Å»ö½Ñ¡Ù¡ÊµÜÏÆ·¼ÊåÃø¡Ë¤ò´©¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜÀè¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¡¢10Ç¯¸å¤âËÜÅö¤ËÄÌÍÑ¤·¤Þ¤¹¤«¡© ¥¿¥¤¥Ñ¡¦¥³¥¹¥Ñ½Å»ë¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½Ìä¤ï¤ì¤ë¡¢¡ÖÃ»´üÀ®²Ì¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÊ£ÍøÀ®Ä¹¡×¤ò¤â¤¿¤é¤¹»Å»ö¤Î¥³¥Ä¤È¤Ï¡£¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤äÊ£¿ô¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÌó50¼Ò¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦Ãø¼Ô¤¬¡¢¼ã¼ê»þÂå¤ËÍ¥½¨¤Ê¾å»Ê¤äÀèÇÚ¤¿¤Á¤«¤éÅ°ÄìÅª¤ËÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡ÈÀ®Ä¹´ðÈ×¤ò¤Ä¤¯¤ë»×¹Í¤È¹ÔÆ°¡É¤ò34¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»Ø¿Ë¤È¤·¤ÆÂÎ·Ï²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ã»´ü¹çÍý¼çµÁ¤«¤é¡ÖÊ£Íø¤Ç¿¤Ó¤ëµ»½Ñ¡×¤Ø
¤¤¤Þ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¥¿¥¤¥Ñ¡¦¥³¥¹¥Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¯À®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òSNS¤Ç¼«Ëý¤·¥Õ¥©¥í¥ïー¤òÁý¤ä¤¹――ËÜ½ñ¤¬¶µ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÖÃ»´ü¹çÍý¼çµÁ¡×¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¡¢»×¹Í¡¦¹ÔÆ°¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¡ÈÊ£Íø¡É¤Ç¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ïnote³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÁÏºî¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖÁÏºîÂç¾Þ2024¡×¥Ó¥¸¥Í¥¹ÉôÌç¤ÇÆþÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ø¡ÖÆ¬¤Î²óÅ¾¤¬Â®¤¤¡×¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡Ù¤ò¼ýÏ¿¡£SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Å»ö½Ñ¤ò¿ôÂ¿¤¯·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»Å»ö¤ÇÆÍ¤È´¤±¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤ÏºÍÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µ»½Ñ
²ÝÂê¤Î¥»¥ó¥¿ー¥Ô¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÅÝ¤¹¡¢¤¿¤¿¤Âæ¤ÏÃ¡¤«¤ì¤ëÍ¾Çò¤òºî¤ë¡¢¼êÃÊ¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤ºÌÜÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢¤É¤ó¤Ê²ñ¼Ò¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¿¦¼ï¤Ç¤âÌò¤ËÎ©¤Ä¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë»Å»ö¤Î¤ä¤êÊý¡¦¹Í¤¨Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
- ¥¿¥¤¥Ñ¡¿¥³¥¹¥Ñ¤ËÊÐ¤Ã¤¿»Å»ö½Ñ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤¤¿Í
- À®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±´ü¤ò²£ÌÜ¤Ë¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë20Âå¼Ò²ñ¿Í
- À®Ä¹¤¬Æ¬ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë30Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó
- ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ä¥Áー¥à°éÀ®¤ËÇº¤à¥êー¥ÀーÁØ
¢£ÌÜ¼¡
½ø¾Ï¡¡20Âå¸åÈ¾¤«¤é¿¤Ó¤ë¿Í¤Ï¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë
Âè£±¾Ï¡¡À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥¥ë£±.¡¡¥½¥Õ¥È¥¹¥¥ë¤Ç¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÅÚÂæ¤ò¶¯²½¤¹¤ë
Âè£²¾Ï¡¡À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥¥ë£².¡¡³Ø¤ÓÊý¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢ÃæÄ¹´ü¤Ç¼«°é¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Ë¤Ê¤ë
Âè£³¾Ï¡¡À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥¥ë£³.¡¡¿Í´Ö´Ø·¸¤ä´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢µ¡²ñ¤È±¿¤ò°ú¤´ó¤»¤ë
¡ÚÃø¼Ô¾ðÊó¡Û
µÜÏÆ·¼Êå¡Ê¤ß¤ä¤ï¤¡¦¤±¤¤¤¹¤±¡Ë
³ô¼°²ñ¼Òunname ÂåÉ½¼èÄùÌò¡£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡£Æü·ÐCOMEMO¥ー¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¥êー¥Àー¡£1991Ç¯3·îÀ¸¤Þ¤ì¡£¼¢²ì½Ð¿È¡¢Î©¶µÂç³ØÂ´¡£2014Ç¯¡¢¿·Â´¤Ç³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÆþ¼Ò¡£¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÏ¡¢´ðÁÃÆ°ºî¤Ê¤É¤Î¥½¥Õ¥È¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤·¡¢Web¹¹ð±¿ÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ·î´Ö1.5²¯±ß¤Î±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤ò¤¢¤²¤ë¡£2017Ç¯¡¢¾å¾ìÁ°¤ÎBASE³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥¢¥×¥ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃ´Åö¡£2018Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ú¥¤¥ßー¤ËCMO¤È¤·¤Æ»²²è¤·¡¢BtoB¥Þー¥±¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Þ¤Ç¹Ô¤¦¡£2019Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Òunname¤òÁÏ¶È¡£BtoB´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËÎß·×Ìó50¼Ò¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡£¸½ºß¤ÏÁí¹ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢»Ù±ç¶ÈÌ³°Ê³°¤Ë¡¢¸¦½¤»ö¶È¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÒÆâSlack¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö³°¤ËÈ¯¿®¤·¤Ê¤¤¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢X¤Ènote¤Ç20～30Âå¸þ¤±¤ËÈ¯¿®¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡È¡ÖÆ¬¤Î²óÅ¾¤¬Â®¤¤¡×¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡É¤¬note¼Ò¼çºÅ¤ÎÁÏºîÂç¾Þ2024ÆþÁª¡£ËÜ½ñ¤¬½é¤ÎÃøºî¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú½ñÀÒ³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¤Ç¤¤ë¿Í¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë Ê£Íø¤Ç¿¤Ó¤ë»Å»ö½Ñ¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î21Æü
´©¹Ô¡§¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡ー¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó
»ÅÍÍ¡§Ã±¹ÔËÜ¡Ê¥½¥Õ¥È¥«¥Ðー¡Ë¡¿328¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4799332115
