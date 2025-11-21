¡Ú ÀÅ²¬¸© ¡ß eiicon ¡Û10¼Ò¤Î»ö¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎºÎÂò¤¬·èÄê¡ªÀÅ²¬¸©¼Â¾Ú¼Â¸³¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¡ÖCO-LAB Shizuoka¡×
¡¡ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAUBA¡Ê¥¢¥¦¥Ð¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òeiicon¡Ê¥¨¥¤¥³¥ó ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§Ê¸µþ¶è¸å³Ú¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÂ¼ °¡Í³»Ò¡¢°Ê²¼¡Öeiicon¡×¡Ë¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¤È¤È¤â¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡ØÀÅ²¬¸©¼Â¾Ú¼Â¸³¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¡ÖCO-LAB Shizuoka¡Ê¥³¥é¥Ü¥·¥º¥ª¥«¡Ë¡×¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ËÜÇ¯8·î¤è¤êÁ´¹ñ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ëÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ö¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊç½¸¡£
9·î12Æü¤ÎÄùÀÚ¤Þ¤Ç¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Â¿¤¯¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×10¼Ò¤Î»ö¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤³¤³¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
https://shizuoka.eiicon.net/co-lab-shizuoka2025/
ÀÅ²¬¸© ¡ß eiicon¡ØÀÅ²¬¸©¼Â¾Ú¼Â¸³¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¡ÖCO-LAB Shizuoka¡×¡Ù
¢£¡ØÀÅ²¬¸©¼Â¾Ú¼Â¸³¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¡ÖCO-LAB Shizuoka¡×¡Ù
¸©ÆâÁ´°è¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡ßÃÏ°è¤Î¶¦ÁÏ¤Ç²ÝÂê²ò·è¤ËÄ©¤à
ÀÅ²¬¸©¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤é¸òÄÌ¡¦ÊªÎ®¤ÎÍ×½ê¤È¤·¤Æ±É¤¨¡¢À½Â¤¶È¡¢°ì¼¡»º¶È¡¢´Ñ¸÷¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»º¶È¤¬ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£¡¢¿Í¸ýÎ®½Ð¤äÃÏ°è¸ÇÍ¤Î¹½Â¤Åª²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤·¡¢¼¡¤Î»þÂå¤Ë¸þ¤±¤¿Å¾´¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÅ²¬¸©¼Â¾Ú¥µ¥Ýー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖCO-LAB Shizuoka¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÈÃÏ°è¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢ÀÅ²¬¸©Á´°è¤ò¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ËÄ©¤à¡¢¼Â¾Ú¼Â¸³¥µ¥Ýー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¼Â¾Ú¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¡È¼Ò²ñ¼ÂÁõ¡É¤Þ¤Ç¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à ºÎÂò·èÄê¤Þ¤Ç
2025Ç¯8·î8Æü¤è¤ê9·î12Æü¤Þ¤Ç¡¢ÃÏ°è¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»²²è37ÃÄÂÎ¤È¤È¤â¤Ë¡¢
¡¡£±¡¥´Ñ¸÷¡¦¾¦¶È³èÀ²½¡¡£²¡¥¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦ËÉºÒ¡¦¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡¡£³¡¥¹ÔÀ¯²ÝÂê¡¡£´¡¥ÇÀÎÓ¿å»º¡¦¿©
¡¡£µ¡¥¥â¥Î¤Å¤¯¤ê³èÀ²½¡¡£¶¡¥¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¡£·¡¥Ã¦ÃºÁÇ¡¦ESG
°Ê¾å7¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤òÄó¼¨¤·¡¢¥Æー¥Þ¤Ë·¸¤ëÃÏ°è²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÊç½¸¡£
Â¿¿ô¤Î±þÊç»ö¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¸·Àµ¤Ê½ñÎà¿³ºº¡¢¤µ¤é¤Ë¿³ººÄÌ²á¼Ô¤ÈÃÏ°è¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤è¤ë¼Â¾Ú·×²èÎ©°Æ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×10¼Ò¤ÎºÎÂò¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¢ºÎÂò¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
£±. ³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ë
¡Ø°ìÊâ¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë·ò¹¯¼÷Ì¿±ä¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù
£². ³ô¼°²ñ¼ÒmBiRS
¡Ø¥Çー¥¿³èÍÑ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡ª¥¤¥ó¥Õ¥é¾ðÊó¶¦Í¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¼Â¾Ú¡Ù
£³. ³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥ê¥¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë
¡ØAI¤ò³èÍÑ¤·¿¦¿Í¤Î¥«¥ó¥³¥Ä·Ð¸³¤òÌ¤Íè¤Ë·Ò¤²¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¹½ÁÛ¡Ù
£´. GREEN OFFSHORE³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ø½é´üÅê»ñ¤ÎÊÉ¤ò²õ¤¹¡Ö¸åÉÕ¤±¡×¥¹¥Þー¥ÈÇÀ¶È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ù
£µ. codeless technology³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ø»È¤¤´·¤ì¤¿Ä¢É¼¤äExcel¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤Ã¤¿DX²½¤ÇÀ½Â¤¸½¾ì¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤Èµ»½Ñ·Ñ¾µ¤ò²ò·è¡ª¡Ù
£¶. First Penguins³ô¼°²ñ¼Ò
¡ØSchool UnitedーÃÏ°è¤È³Ø¹»¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤·¤¤¶µ°é¥¤¥ó¥Õ¥éー¡Ù
£·. ³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥¤¥¬ー
¡Ø¥Ð¥¤¥ªÃº¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¤ÎÌ¤ÍøÍÑ»ñ¸»½Û´Ä¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¥µー¥Ó¥¹¡Ù
£¸. Blue Farm³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ø¹ÌºîÊü´þÃÏ¤òºÆÀ¸¤·¡¢ÃãÈª¤«¤éÃ¦ÃºÁÇ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¼Â¾Ú»ö¶È¡Ù
£¹. Workauto³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ø¸ø±à¤ä²ÏÀî¤ÎÅÚ¼êÅù¤ÎÁð´¢¤êºî¶È¤Î¼«Æ°²½¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é´ÉÍý¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¾Ú¡Ù
£±£°. ³ô¼°²ñ¼ÒONE TERASU
¡ØShisaly »ë»¡¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è²ÝÂê²ò·è»ö¶È¡Ù
°Ê¾å
¤Ê¤ª¡¢ÃÏ°è¥Ñー¥È¥Êー¤È¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´À°¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë°Ê²¼¤Î£²¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢°ú¤Â³¤È¼Áö»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ûー¥ó
¡Ø¤Ò¤È¤êÎ¹¤Ë¤è¤ëË¡¿ÍÍµë¼èÆÀÂ¥¿Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤¿½ÉÇñÊ¿Æü²ÔÆ¯Áý¡¦ÃÏ°è¼þÍ·Â¥¿Ê¤Î¼Â¾Ú¡Ù
¡¦¥æ¥Ë¥½¥Ã¥¯¹çÆ±²ñ¼Ò
¡ØAVS ¡ÊActive Volunteer System¡Ë¡¡～¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Ãç²ðÁÈ¿¥¸þ¤±DX»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹～¡Ù
¢¢º£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦2025Ç¯12·î～2026Ç¯2·î¡§ ÃÏ°è¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦¤Ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¡£
¡¦2026Ç¯3·î19Æü¡§ À®²ÌÊó¹ð²ñ¡÷ÀÅ²¬»ÔÆâ
¢¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÃÏ°è¥Ñー¥È¥Êー
¸©Æâ¤ÎÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡¢¸©Æâ¼«¼£ÂÎ¡¢¾¦¹©²ñ¡¦¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¢»Ù±çµ¡´Ø¡¢»ö¶È²ñ¼ÒÅù¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡¡Ìò³ä¡§ÃÏ°è¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÄó¶¡¡¢¼Â¾Úµ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤ÎÄó¶¡ ¤Ê¤É
¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤ÎÃÏ°è¥Ñー¥È¥Êー¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
¡ãÇ®³¤»Ô¥¨¥ê¥¢¡ä
Ç®³¤»Ô¡¡
¡ã°ËÅì»Ô¥¨¥ê¥¢¡ä
°ËÅì»Ô¡¢°ËÅì¾¦¹©²ñµÄ½ê
¡ãÈØÅÄ»Ô¥¨¥ê¥¢¡ä
ÈØÅÄ»Ô
¡ã³ÝÀî»Ô¥¨¥ê¥¢¡ä
ÅçÅÄ³ÝÀî¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¢ÉÍ¾¾¤¤¤ï¤¿¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¿FUSE
¡ã²ìÌÐÃÏ°è¥¨¥ê¥¢¡ä
»°Åç¿®ÍÑ¶â¸Ë
¡ã¸ÐÀ¾»Ô¥¨¥ê¥¢¡ä
¸ÐÀ¾»Ô¡¢ÉÍ¾¾¤¤¤ï¤¿¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¿FUSE
¡ãÀÅ²¬»Ô¥¨¥ê¥¢¡ä
ÀÅ²¬»Ô¡¢ÀÅ²¬¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢ÀÅÀ¶¿®ÍÑ¶â¸Ë
¡ãÅçÅÄ»Ô¥¨¥ê¥¢¡ä
ÅçÅÄ»Ô¡¢ÅçÅÄ³ÝÀî¿®ÍÑ¶â¸Ë
¡ã¿þÌî»Ô¥¨¥ê¥¢¡ä
¿þÌî»Ô
¡ã¾ÂÄÅ»Ô¥¨¥ê¥¢¡ä
¾ÂÄÅ»Ô
¡ãÉÍ¾¾»Ô¥¨¥ê¥¢¡ä
ÉÍ¾¾»Ô¡¢ÉÍ¾¾¤¤¤ï¤¿¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¿FUSE
¡ãÂÞ°æ»Ô¥¨¥ê¥¢¡ä
ÂÞ°æ»Ô¡¢ÅçÅÄ³ÝÀî¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¢ÉÍ¾¾¤¤¤ï¤¿¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¿FUSE
¡ãÉÙ»Î»Ô¥¨¥ê¥¢¡ä
ÉÙ»Î»Ô
¡ãÆ£»Þ»Ô¥¨¥ê¥¢¡ä
Æ£»Þ»Ô¡¢ÅçÅÄ³ÝÀî¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¢ÀÅÀ¶¿®ÍÑ¶â¸Ë
¡ãËÒÇ·¸¶»Ô¥¨¥ê¥¢¡ä
ËÒÇ·¸¶»Ô
¡ã»°Åç»Ô¥¨¥ê¥¢¡ä
»°Åç¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¢LtG Startup Studio
¼¡À¤Âå»º¶È´ØÏ¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
AOI¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢ICOI¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢ÀÅ²¬¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ê¼¡À¤Âå¼«Æ°¼Ö¡Ë¡¢ChaOI¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¥Õ¥©¥È¥ó¥Ð¥ìー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢MaOI¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
»Ù±çµ¡´Ø¡¦»Ù±çÃÄÂÎ¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒÀÅ²¬¶ä¹Ô¡¢ÀÅ²¬¸©¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óµòÅÀSHIP¡¢ÀÅ²¬¸©¿®ÍÑÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÀÅ²¬¿·Ê¹¼Ò¡¦ÀÅ²¬ÊüÁ÷³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í ÀÅ²¬Âç³Ø¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÀÅ²¬¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¶¨²ñ¡¢´ë¶ÈÁÈ¹ç ÀÅ²¬MUGEN¡¢¾¼ÏÂÀß·×³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÂçÆü¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ð¥Æ¥£ー
¢¨2025Ç¯11·î17Æü¸½ºß¡£
¢¨ÃÏ°è¥Ñー¥È¥Êー¤Ï°ú¤Â³¤Êç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»²²è¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸©Æâ¤ÎÃÄÂÎ¤Ï¡¢»öÌ³¶É¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊºÇ½ª±þÊçÄùÀÚ¡§2025Ç¯12·î15Æü¡Ë
