¤ªÃã³ä¤ê¤Î¿·Äó°Æ¡Ö¶À·î¿À³ä¡×¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»ÏÆ°¡¡¶À·î£±¡§±¨Î¶Ãã£´¤Î¡È²«¶âÈæ¡É¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¡Ö¶À·î¿À³ä¥¦ー¥í¥ó¥Ï¥¤¡×
¡¡¥µ¥ó¥È¥êー¡Ê³ô¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¶À·îGreen¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯11·î²¼½Ü¤è¤ê¤ªÃã³ä¤ê¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö¶À·î¿À³ä¡×¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¶À·îGreen¡×¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Í³¤Ê³ä¤êÊý¤òÁÊµá¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤è¤ê¿È¶á¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¤ªÃã³ä¤ê¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¡¢Âè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¶À·î¿À³ä¥¦ー¥í¥ó¥Ï¥¤¡×¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¶À·î1¡§±¨Î¶Ãã4¤Î¡È²«¶âÈæ¡É¡ÊÅö¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤Ç¡¢±¨Î¶ÃãËÜÍè¤Î»Ý¤ß¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¥¦ー¥í¥ó¥Ï¥¤¤¬²ÈÄí¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¶À·î¿À³ä¥¦ー¥í¥ó¥Ï¥¤¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë3Ì¾¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¥ÐーÊ¸²½¤ä¤ª¼ò¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¿Íµ¤YouTuber¤ÎSTAY BAR.¤µ¤ó¡¢¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î¼òÂ¼¤æ¤Ã¤±¡¢¤µ¤ó¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥ÓCOWCOW¤µ¤ó¤Ë¤â¼ÂºÝ¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö¶À·îGreen¡×¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡Ö¶À·î¿À³ä¥¦ー¥í¥ó¥Ï¥¤¡×¤ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤ª¼ò¤Î¥×¥í¡¢¤ª¼ò¹¥¤¤¬¸ì¤ë¡È¿À³äÈæÎ¨¡É¤È¤Ï
¡¡¡Ö¶À·î¿À³ä¥¦ー¥í¥ó¥Ï¥¤¡×¤È¤Ï¡¢¶À·î1¡§±¨Î¶Ãã4¤ÎÈæÎ¨¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¶À·îGreen¡×¤ÎÀ¡¤ó¤ÀÌ£¤ï¤¤¤È±¨Î¶Ãã¤Î¥³¥¯¤È¹á¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¥¥ì¤Î¤¢¤ë¸å¸ý¤¬ºÇ¤â°ú¤Î©¤Ä¡È²«¶âÈæ¡É¤Î°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°û¤ß¸ý¤È¿´ÃÏ¤è¤¤Í¾±¤¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¥¦ー¥í¥ó¥Ï¥¤¤ò¡¢²ÈÄí¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¡È²«¶âÈæ¡É¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¡Ö¶À·î¿À³ä¥¦ー¥í¥ó¥Ï¥¤¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢3Ì¾¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆ°²è¤ò11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¥ÐーÊ¸²½¤ä¤ª¼ò¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÈ¯¿®¤¹¤ëYouTuber¤Ç¤¢¤ëSTAY BAR.¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢1:4¤Î¡È²«¶âÈæ¡É¤¬À¸¤àÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¡¢²ÈÄí¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃúÇ«¤Ë²òÀâ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¿Íµ¤¤Î¼òÂ¼¤æ¤Ã¤±¡¢¤µ¤ó¡¢·Ú²÷¤Ê¥Èー¥¯¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ëCOWCOW¤µ¤ó¤Ë¤â¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡Ö¶À·î¿À³ä¥¦ー¥í¥ó¥Ï¥¤¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡3Ì¾¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¶À·î¿À³ä¥¦ー¥í¥ó¥Ï¥¤¡×¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¶À·îGreen¡×¤Î¿·¤¿¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤È¤·¤Æ¤Î¤ªÃã³ä¤ê¤ÎÄêÈÖ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´¼«Âð¤Ç¤â¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£STAY BAR. ¤µ¤ó ¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¡¢¡È²«¶âÈæ¡á¿À³ä¡É¤òÃµ¤¹¤È¤¤¤¦¤´°ÍÍê¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤È´¶³Ð¤ò¤â¤È¤Ë¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1:2¤«¤é1:5¤Î´Ö¤Ç¡¢¤ï¤º¤«¤Êº¹¤Þ¤ÇÈæÎ¨¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¹á¤ê¡¦´Å¤ß¡¦Í¾±¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°ìÇÕ¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë³Î¤«¤á¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¶À·îGreen¡×¤ÎÀ¡¤ó¤ÀÌ£¤ï¤¤¤È±¨Î¶Ãã¤Î¥³¥¯¤È¥¥ì¤¬ºÇ¤â¼«Á³¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1:4¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡Ö¿À³ä¡×¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â¤´¼«Âð¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Û¤É¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°û¤à¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
Æü¾ï¤Î°ìÇÕ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿©»ö¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¿´ÃÏ¤è¤¯³Ú¤·¤á¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´¼«Âð¤Ç¡Ö¶À·î¿À³ä¥¦ー¥í¥ó¥Ï¥¤¡×¤ò¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¼òÂ¼¤æ¤Ã¤±¡¢¤µ¤ó ¥³¥á¥ó¥È
20ºÐ¤Îº¢¤«¤é°ì½ï¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¿¿Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡Ö¶À·îGreen¡×¤È±¨Î¶Ãã¤ò1:4¤Ç³ä¤Ã¤¿¡Ö¶À·î¿À³ä¥¦ー¥í¥ó¥Ï¥¤¡×¤Ï¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¹á¤ê¤âÎÉ¤¯¡¢
°û¤ß´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç100ËüÅÀ¤Î½ÐÍè¤Ç¤·¤¿¡ª
²È°û¤ß¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ëºÇ¹â¤Î°û¤ßÊý¡ª¤ß¤ó¤Ê¤â¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡ª
¢£COWCOW¤µ¤ó ¥³¥á¥ó¥È
¡ãÂ¿ÅÄ·òÆó¤µ¤ó¡ä
¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨ÂÎÁà¤Î¡Ö¶À·î¿À³ä¡×¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤òºî¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÆ°²è¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿¡Ö¶À·îGreen¡×¤È¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë±¨Î¶Ãã¤Î¡Ö¿À³ä¡×¤Ç¹¢±Û¤·¥¹¥Ã¥¥ê¡ª
À§Èó³§¤µ¤ó¡¢Æ°²è¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¶À·î¿À³ä¥¦ー¥í¥ó¥Ï¥¤¡×¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ãÁ±¤·¤µ¤ó¡ä
¡Ö¶À·îGreen¡×¤Î¡Ö¿À³ä¡×¤ò°û¤ó¤Ç¤ß¤¿¤é¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¥¹¥Ã¥¥êÈþÌ£¤¤¡ª¡ª
±¨Î¶Ãã¤È¤Î1:4¤ÏÀµ¤Ë¿À¤ÎÈæÎ¨¡ª¡ª
1:4¤ÏÀäÂÐÎÉ¤¤¡ª¡ª
¤ß¤Ê¤µ¤ó¥¹¥Ã¥¥ê°û¤ó¤Ç¥Ë¥Ã¥³¥ê¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
¡Ö¶À·î¿À³ä¥¦ー¥í¥ó¥Ï¥¤¡×¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨～♫
¢£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
STAY BAR.
BARÊ¸²½¤ä¤ª¼ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÈ¯¿®¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤Î¡ÖÀ¾ÀîÂç¸ÞÏº¡×¤ò¼ç±é¤È¤¹¤ë¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢¥«¥¯¥Æ¥ëºî¤ê¤ä¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ASMRÆ°²è¤Ê¤É¤ÇÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢2023Ç¯¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô10Ëü¿Í¤òÃ£À®¡¢¶ä¤Î½â¡Ê¥·¥ë¥Ðー¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¢¥ïー¥É¡Ë¤ò¼õ¾Þ¡£¤Þ¤¿¡¢1,000Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ëºÆÀ¸¿ô¤ò¸Ø¤ëÆ°²è¤âÇÛ¿®¤·¡¢BAR½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤«¤é°¦¹¥²È¤Þ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤ÎÊý¡¹¤Ë»ëÄ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦°ì¤Î¤æ¤Ã¤±¡¢/yukke¡¡¡Ê½ñ¤¯¿Í/YouTuber¡Ë
¿·Â´È¾Ç¯¤Ç»Å»ö¤ò¼¤á¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¢±Ç²è¤äËÜ¡¢¤½¤·¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤ª¼ò¤ò¤Ò¤È¤ê°û¤ß¤¹¤ë»Ñ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëYouTubeÆ°²è¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï107.4Ëü¿Í¡Ê2024Ç¯6·î»þÅÀ¡Ë¤òÆÍÇË¡£Æ°²èÅê¹Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½ñÀÒ¤Î´©¹Ô¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤Ç³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡£
COWCOW
1993Ç¯4·î¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡£Ì¡ºÍ¡¦¥³¥ó¥È¡¦²Î¥Í¥¿¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Í¥¿¤Ç·à¾ì¤ËÎ©¤Á¡¢Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤âËèÇ¯³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¡£2011Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨ÂÎÁà¡×¤¬Âç¥Ö¥ìー¥¯¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë"¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ê¤³¤È"¤òÍÍ¡¹¤ÊÀ¤Âå¤Ë¸þ¤±¤ÆÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤òÄ¹Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
