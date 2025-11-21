´ð½àÆü¤Þ¤Ç»Ä¤ê¶Ï¤«¡ª³ô¼çÍ¥ÂÔºÇ¹âÍø²ó¤ê5.6¡ó°Ê¾å¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àÍ¥ÂÔ¶æ³ÚÉô¡×³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¹þ¤á¤¿ÂåÉ½¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¿·¤¿¤Ë¸ø³«
¥¸¥§¥¤¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ÃæÂ¼ÆÆ¹°¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î´Ô¸µ¤Î¶¯²½¤ÈÅö¼Ò¤ÎÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ºÇ¹âÍø²ó¤ê5.6¡ó°Ê¾å(¢¨)¡¢6,000¼ïÎà°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤«¤éÁª¤Ù¡¢¤µ¤é¤Ë20,000ÅÀ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¾¦ÉÊ¤âÁªÂò²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥¸¥§¥¤¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥àÍ¥ÂÔ¶æ³ÚÉô¡×¤ò¿·Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ð½àÆü¤Î11·îËö¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Î·Ð°Þ¤äÀ©ÅÙ¤Ë¹þ¤á¤¿³ô¼çÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¤ÎÃæÂ¼¤è¤ê¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ÃæÂ¼ÆÆ¹°¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
Åö¼Ò¤Ï»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤³¤½¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä´ðÈ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¼Â»Ü¤·¤¿³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÍ¥ÂÔÆâÍÆ¤Îºþ¿·¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢Åö¼Ò¤Î³ô¼ç´Ô¸µ¤ò¤è¤ê°ìÁØ¶¯²½¤·¡¢Åö¼Ò¤¬Ä¹´üÅª¤ÊÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬Åª¤Ê»Üºö¤Ç¤¹¡£
¤«¤Í¤Æ¤è¤ê³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Ï¡¢Í¥ÂÔÆâÍÆ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë½¼¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤Îµ®½Å¤Ê¤´°Õ¸«¤òÄºÂ×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ï¡¢¤½¤Î³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤Î´üÂÔ¤È¤´Í×Ë¾¤Ë¿¿Ùõ¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤ÎÄó¶¡¡×¤«¤é¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¾¦ÉÊ¤È¸ò´¹²ÄÇ½¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥àÍ¥ÂÔ¶æ³ÚÉô¤ÎÆ³Æþ¡×¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³ô¼çÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Í¥ÂÔ²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»ä¤¿¤Á¤¬³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤ÈÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¶¦ÁÏ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¡¢ÉþÌô»ØÆ³¡¢½èÊýÌô¤ÎÂðÇÛ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ë¡ÖSOKUYAKU¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¿Í¤È¼Ò²ñ¤ò·ò¹¯¤ËÈþ¤·¤¯¡×¤Î·Ð±ÄÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢Ã¯¤Ç¤â°å»Õ¡¦ÌôºÞ»Õ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤êÌô¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ÎDX²½¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨Åª¡¦¸ú²ÌÅª¤Ê°åÎÅÂÎÀ©¹½ÃÛ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤¬Ä¹´üÅª¤ËÅö¼Ò¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢SOKUYAKU¤¬Ã´¤¦¼Ò²ñÅª¤Ê°ÕµÁ¤Ë¤´´üÂÔ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤´´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯»ö¶È´ðÈ×¤ò¶¯¸Ç¤Ë¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆSOKUYAKU¤ÎÉáµÚ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¹ñ²È¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤¢¤ë°åÎÅ¤ÎÂÎÀ©¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢ËÜ¶È¤òÄÌ¤¸¤¿´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ô¼çÍÍ¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤ò¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤È¤·¡¢¶¦¤Ë¼Ò²ñ¤ò·ò¹¯¤ËÈþ¤·¤¯¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢³§ÍÍ¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¿´¤è¤ê¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Î³µÍ×
(1)ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë³ô¼çÍÍ
ËèÇ¯11·îËöÆü¤ÎÅö¼Ò³ô¼çÌ¾Êí¤ËµºÜ¤Þ¤¿¤ÏµÏ¿¤µ¤ì¤¿4Ã±¸µ¡Ê400³ô¡Ë°Ê¾åÊÝÍ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ô¼çÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢2025Ç¯11·îËöÆü¤ò´ð½àÆü¤È¤¹¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤è¤êÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(2)ÊÑ¹¹¸å¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ÎÆâÍÆ
2025Ç¯°Ê¹ß¡¢ËèÇ¯11·îËöÆü¸½ºß¤Î³ô¼çÌ¾Êí¤ËµºÜ¤Þ¤¿¤ÏµÏ¿¤µ¤ì¤¿4Ã±¸µ¡Ê400³ô¡Ë°Ê¾åÊÝÍ¤Î³ô¼çÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢²¼É½¤ÎÄÌ¤êÊÝÍ³ô¼°¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ³ô¼çÍ¥ÂÔ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼çÍ¥ÂÔ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢³ô¼çÍÍ¸ÂÄê¤ÎÆÃÀß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¥§¥¤¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥àÍ¥ÂÔ¶æ³ÚÉô¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¾ÍèÄÌ¤êÅö¼Ò¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ªÊÆ¤ä¥Ö¥é¥ó¥Éµí¤Ê¤É¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥°¥ë¥á¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤ä°ûÎÁÎà¡¢ÌÃ¼ò¡¢ÅÅ²½À½ÉÊ¡¢Áª¤Ù¤ëÂÎ¸³¥®¥Õ¥È¤Ê¤É6,000¼ïÎà°Ê¾å¤Þ¤Ç³È½¼¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤«¤é³ô¼çÍÍ¤´¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¤ª¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¹¥¤ß¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë20,000ÅÀ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú³ô¼çÍ¥ÂÔ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉ½¡Û
¡Ú¿ÊÄè¾ò·ï¡Û
2025Ç¯°Ê¹ß¡¢ËèÇ¯11·îËöÆü¸½ºß¤Î³ô¼çÌ¾Êí¤Ë¡¢4Ã±¸µ¡Ê400³ô¡Ë°Ê¾åÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼çÍÍ¤È¤·¤ÆµºÜËô¤ÏµÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡£
¡Ú·«±Û¾ò·ï¡Û
³ô¼çÍ¥ÂÔ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÍâÇ¯5·îËöÆü¤ª¤è¤Ó11·îËöÆü¤Î³ô¼çÌ¾Êí¤Ë¤Æ¡¢Æ±°ì³ô¼çÈÖ¹æ¤ÇÏ¢Â³3²ó°Ê¾åµºÜ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ß·«±Û¤»¤Þ¤¹¡Ê1²ó¤Î¤ß¡Ë¡£11·îËöÆü¤Î¸¢Íø³ÎÄêÆü¤Þ¤Ç¤Ë³ô¼çÈÖ¹æ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ¹´üÊÝÍÆÃÅµ¡Û
2025Ç¯°Ê¹ß¡¢·ÑÂ³ÊÝÍ´ü´ÖÇ¯¿ô¤¬6¤«·î°Ê¾å¤Î³ô¼çÍÍ¤Ï¾åµ¡Ú³ô¼çÍ¥ÂÔ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉ½¡Û¤Î¡Ö6¤«·î°Ê¾å¾õ·ÑÂ³ÊÝÍ¡×¤ÇÄê¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÑÂ³ÊÝÍ´ü´ÖÇ¯¿ô¤¬6¤«·î°Ê¾å¤È¤Ï¡¢ËèÇ¯5·îËöÆü¤ª¤è¤Ó11·îËöÆü¤Î³ô¼çÌ¾Êí¤Ë¤Æ¡¢Æ±°ì³ô¼çÈÖ¹æ¤ÇÏ¢Â³¤·¤Æ2²ó°Ê¾åµºÜ¤Þ¤¿¤ÏµÏ¿¤µ¤ì¡¢¤«¤Ä4Ã±¸µ¡Ê400³ô¡Ë°Ê¾å·ÑÂ³ÊÝÍ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤½¤ÎÂ¾
³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤Ë³«¼¨¤Î¾å¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò³ô¼çÍÍÀìÍÑWEB¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¥§¥¤¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥àÍ¥ÂÔ¶æ³ÚÉô¡×¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ÎURL
(https://jfrontier.premium-yutaiclub.jp/)¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨11·î21Æü¸½ºß¤Ï¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¥µ¥¤¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¦ÉÊ¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï£±·îÃæ½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥¸¥§¥¤¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥àÍ¥ÂÔ¶æ³ÚÉô¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»
¥×¥ì¥ß¥¢¥àÍ¥ÂÔ¶æ³ÚÉô¡¡¥Ø¥ë¥×¥Ç¥¹¥¯
TEL¡§0120-980-965
¼õÉÕ»þ´Ö¡§¸áÁ°£¹»þ～¸á¸å£µ»þ¡ÊÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¸¥§¥¤¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹ ¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2934¡Ë
Àß¡¡Î©¡§2008Ç¯6·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ÃæÂ¼ ÆÆ¹°
ËÜ¡¡¼Ò¡§¢©150-0031 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®9-8 KN½ÂÃ«3 4³¬
»ñËÜ¶â¡§564É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯5·îËö»þÅÀ¡Ë
£Ô£Å£Ì¡§03-6427-4662¡ÊÂåÉ½¡Ë
£Õ£Ò£Ì¡§https://jfrontier.jp/
¢¨³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ÎÊÑ¹¹¤ò¸øÉ½¤·¤¿8/25¤«¤éÄ¾¶á1¥«·î¤Î½ªÃÍÊ¿¶Ñ¤Ë¤Æ»»½Ð