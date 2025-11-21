°Å¹æ»ñ»ºÈÎÇä½ê¡ÖCoin Estate¡×¡¢£¸ÌÃÊÁÆ±»þ¼è°·¤¤³«»ÏÍ½Äê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
FINX JCrypto³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄÄ ³¤Æ¡¦°Ê²¼¡ÖFINX JCrypto¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢°Å¹æ»ñ»ºÈÎÇä½ê¡ÖCoin Estate¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥ó¥É¥Ó¥ë¥É(BNB)¡¢¥½¥é¥Ê(SOL)¡¢¥Éー¥¸¥³¥¤¥ó(DOGE)¡¢¥Ý¥ê¥´¥ó(POL)¡¢¥È¥í¥ó(TRX)¡¢¥«¥ë¥À¥Î(ADA)¡¢¥¢¥Ð¥é¥ó¥Á(AVAX)¡¢¤Ú¤Ú(PEPE)¤Î£¸ÌÃÊÁ¤Î¼è°·¤¤¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.coinestate.co.jp/
¼è°·¤¤³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
²¼µ¤Î£¸ÌÃÊÁ¤Î°Å¹æ»ñ»º¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÈÎÇä½ê¤Ç¤Î¼è°·¤¤¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¼è°·¤¤³«»ÏÆü»þ
2025Ç¯11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë£¹»þ00Ê¬¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨2025Ç¯11·î25Æü»þÅÀ¤Ç¤Ï¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¼è°ú¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¼¡²ó¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤ÆÂÐ±þÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨¼è°·¤¤³«»ÏÁ°¤Ë¥µー¥Ó¥¹²èÌÌ¾å¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼è°ú¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¼è°·¤¤³«»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²þ¤á¤ÆX¡Ê@CoinEstateJP https://x.com/CoinEstateJP ¡ËÅù¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Æþ½Ð¸Ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¿·µ¬¤Ë¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤¹¤ë°Ê²¼¤Î8ÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½Êª¤ÎÆþ¸Ë¤ª¤è¤Ó½Ð¸Ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¤´Äó¶¡¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Coin EstateÆâ¤Ç¤ÎÇäÇã¤Î¤ß¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢ÂÐ±þ¤ò³«»Ï¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿·µ¬¼è°·¤¤ÄÌ²ß°ìÍ÷
¥Ó¥ë¥É¥¢¥ó¥É¥Ó¥ë¥É(BNB)
¥½¥é¥Ê(SOL)
¥Éー¥¸¥³¥¤¥ó(DOGE)
¥Ý¥ê¥´¥ó(POL)
¥È¥í¥ó(TRX)
¥«¥ë¥À¥Î(ADA)
¥¢¥Ð¥é¥ó¥Á(AVAX)
¤Ú¤Ú(PEPE)
FINX JCrypto³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
FINX JCrypto¤Ï¡¢°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¥µー¥Ó¥¹¡ÖCoin Estate¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤Ç¤¹¡£¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óETF¤òÊÝÍ¤¹¤ë¥¢¥Ù¥Ëー¥ë¥°¥ëー¥×¡ÊAvenir Group¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë°Å¹æ»ñ»º»ö¶È¤ÎÃæ³Ë»ö¶È²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤ËWeb3 ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÂæÅì°ìÃúÌÜ24ÈÖ£¹¹æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄÄ¡¡³¤Æ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹¶È¡Ú´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹ Âè00012¹æ¡Û ¡¿ ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú¶È¡ÚÅìµþÅÔÃÎ»ö¡Ê1¡ËÂè109600¹æ¡Û
²ÃÆþ¶¨²ñ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ°Å¹æ»ñ»ºÅù¼è°ú¶È¶¨²ñ
¡Ú¤´Ãí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦°Å¹æ»ñ»º¤ÏËÜË®ÄÌ²ßËô¤Ï³°¹ñÄÌ²ß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ±ßÅù¤ÎË¡ÄêÄÌ²ß¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¹ñÅù¤Ë¤è¤ê¤½¤Î²ÁÃÍ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢¼è°ú²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Î²ÁÃÍ¤¬Ãø¤·¤¯¸º¾¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤äÂ»¼º¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦°Å¹æ»ñ»º¤Ï¡¢ÂÐ²Á¤ÎÊÛºÑ¤ò¼õ¤±¤ë¼è°úÁê¼ê¤ÎÆ±°Õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¢Âå²Á¤ÎÊÛºÑ¤Î¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£