¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡ª¡ÛÌÚºà»º¶È¤Î³°¹ñ¿ÍºÎÍÑ¤òÌµÎÁ¤Ç³«»Ï¤Ç¤¤ë¡ª
¢£ ÌÚºà»º¶È¤Î¿¼¹ï¤Ê¿ÍºàÉÔÂ¤Ë¡È¥¼¥í±ß¤ÇÄ©Àï¡É¤Ç¤¤ë´ü´Ö¸ÂÄê ´ë²è
³ô¼°²ñ¼ÒA-station¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±üÂ¼¿¿¹°¡Ë¤Ï¡¢ÌÚºà»º¶È¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÆÃÄêµ»Ç½¡¦ÌÚºà»º¶È¡¡ºÎÍÑ¥³¥ó¥µ¥ëÎÁ0±ß¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡× ¤ò 2025Ç¯11·î1Æü～2026Ç¯5·î31Æü ¤Î´ü´Ö¤Ë¿½¹þ¤·¤¿»ö¶È½ê ¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢´ë¶ÈÂ¦¤ÎºÎÍÑÈñ¤ò¡È´°Á´ÌµÎÁ¡Ê0±ß¡Ë¡É¤È¤·¡¢Æþ¿¦¤Þ¤ÇÈñÍÑÉéÃ´¥¼¥í¤Ç³°¹ñ¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤ò³«»Ï¤Ç¤¤ë ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ³°¹ñ¿ÍºàºÎÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤â¡¢Æ³Æþ¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ VISA¤Î¼èÆÀ¤ÏÊÌÅÓ »öÌ³¼ê¿ôÎÁ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£±. ´°Á´0±ß¤ÇºÎÍÑ¥¹¥¿ー¥È¡ÊºÎÍÑ¥³¥ó¥µ¥ëÎÁ ÌµÎÁ¡Ë
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤«¤éºÎÍÑ·èÄê¤Þ¤Ç¤Î ´ë¶ÈÉéÃ´¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½é¤á¤Æ¤Î´ë¶È¤Ç¤â¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ÆºÎÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£². ¹ÔÀ¯¡¦Âç»È´Û¤ÈÏ¢·È¤·¤¿Æ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤»Ù±çÂÎÀ©
A-station¤Ï¡¢ÎÓÌîÄ£¥»¥ß¥Êー¤Î±¿±Ä¤ä¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Âç»È´Û¤È¤Î¶¨Æ¯¤Ê¤É¡¢
¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¼ÂÀÓ¤ò¶¯¤ß¤Ë¤·¤¿ ¡È°Â¿´¡¦Æ©ÌÀ¤Ê»Ù±çÂÎÀ©¡É ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
£³. ºÎÍÑ¸å¤Î³Î¼Â¤ÊÄêÃå»Ù±ç¼ÂÀÓ¡ÊÄêÃåÎ¨98%¤Î¼ÂÀÓ¡Ë
A-station¤Ï¡¢²ð¸î¡¦·úÀß¡¦¥Ó¥ë¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤Ê¤ÉÊ£¿ôÊ¬Ìî¤Ç
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¿Íºà¡ÈÄêÃåÎ¨98%¡É¤È¤¤¤¦¹â¤¤¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÅÐÏ¿»Ù±çÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÆâ¤Ë¡ÈÌÚºàÀìÌç¤Î³ØÀ¸¡¦Â´¶ÈÀ¸¡É¤¬Â¿¿ôÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
ÌÚºàÀìÌç¤ÎÃÎ¼±¤ò»ý¤ÄÍ¥½¨¤Ê¼ã¼ê¿Íºà¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¶¯¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü ¢¨Ãí°Õ»ö¹à
ÅÏ¹ÒÈñ¡¦½»µï½àÈ÷Èñ¤Ê¤É¤Î¼ÂÈñ¤Ï´ë¶ÈÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê¡§¼ãÇ¯ÁØ³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¤ÌÚºà»º¶È
ÌÚºà»º¶È¤ÏÃÏÊý¤òÃæ¿´¤ËËýÀÅª¤Ê¿ÍºàÉÔÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã¼êºÎÍÑ¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤¹¡£ÆÃÄêµ»Ç½À©ÅÙ¤Î³èÍÑ¤Ï¤½¤Î²ò·èºö¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
½é´üÈñÍÑ¤¬¹â¤¯´¶¤¸¤é¤ì¡¢Æ³Æþ¤Î°ìÊâ¤¬Æ§¤ß½Ð¤·¤Å¤é¤¤´ë¶È¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¸½ºß¡¢À¤³¦Åª¤Ë¿Íºà³ÍÆÀ¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÌÚºà»º¶È¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤ÄÍ¥½¨¤Ê³°¹ñ¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¡ÈÀä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡É ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤ÎÃæ¡¢´ë¶È¤¬¡Ö¤Þ¤º¤Ï»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¡×¤¿¤á¤ÎÆ³Æþ¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒA-station ±üÂ¼¿¿¹°¡Ë
¡ÖÌÚºà»º¶È¤ÏÃÏ°è¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê»º¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤Ï¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÆÃÄêµ»Ç½¡ÊÌÚºà»º¶È¡Ë¤Î»î¸³¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Èº£¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î½éÆ°¤³¤½¡É¤¬¡¢
Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ëºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥° ¤Ç¤¹¡£
À¤³¦Åª¤Ë¿Íºà³ÍÆÀ¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢
ÆüËÜÂ¦¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì»ÑÀª¤ò¼¨¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤ÏÂ¾¹ñ¤ØÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ ¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¼¥í±ß¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ³Æþ¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¡¢
¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬°Â¿´¤·¤Æ³°¹ñ¿Íºà¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢
Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤ò³Î¼Â¤ËºÎÍÑ¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³°¹ñ¿Íºà¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡È´°Á´0±ß¡É¤Ç³°¹ñ¿ÍºÎÍÑ¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒA-station
Ã´Åö¡§¹ÊóÃ´Åö
¥áー¥ë¡§info@a-station.co.jp
ÅÅÏÃ¡§06-6966-1500
¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ¡¦´ë¶ÈË¬Ìä¤É¤Á¤é¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ë
¢£²áµî´ØÏ¢µ»ö
¡¦Âè°ì²ó¡ÖÌÚºà»º¶ÈÊ¬Ìî ³°¹ñ¿Íºà¼õÆþ¤ì¥»¥ß¥Êー¡×À¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ªÎ»(2025Ç¯11·î11Æü)
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000125252.html
¡¦ÆüÅÄ»Ô¤Ë¤Æ¡ÖÆÃÄêµ»Ç½ ÌÚºà¿Íºà ´¿·Þ²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡Ê2025Ç¯11·î4Æü¡Ë
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000125252.html
¡¦ÆÃÄêµ»Ç½¡ÖÌÚºà»º¶È¡×¤ÇÁ´¹ñ½é ¡Ê³ô¡ËA-station¤¬ÆüÅÄ»Ô¤ÇÀè¶îÅª¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ
¡Ê2025Ç¯10·î23Æü¡Ë
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000125252.html
¡¦¡Ú³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¡ÛÎÓ¶È¡¦ºàÌÚ»º¶È ÆÃÄêµ»Ç½³°¹ñ¿Í¸ÛÍÑ¥»¥ß¥Êー¡¡ ¡¡ÆüÅÄÌÚºà¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡ß¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¶¦ÏÂ¹ñÂç»È´Û¡ß¡Ê³ô¡Ë A-station ¤¬¶¦Æ±³«ºÅ¡Ê2024Ç¯9·î13Æü¡Ë
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000125252.html