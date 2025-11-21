¤¿¤ó¤Ð¤é¥¹¥ー¥Ñー¥¯ 11 ·î 22 Æü¤è¤ê¥×¥ì¥ªー¥×¥ó·èÄê¡¡11 Ç¯¤Ö¤ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÂçºþ¿· ²÷Å¬¶õ´Ö¤òÌó 2 ÇÜ¡¿535 ÀÊ¤ËÁýÀÊ
¡¡¤¿¤ó¤Ð¤é¥¹¥ー¥Ñー¥¯¡Ê·²ÇÏ¸©¾ÂÅÄ»Ô¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§¹â¶¶ ¹¯ÈÏ¡Ë¤Ï¡¢2025-2026 ¥¦¥£¥ó¥¿ー¥·ー¥º¥ó¤Î±Ä¶È³«»ÏÆü¤ò 2025 Ç¯ 11 ·î 29 Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ì½µ´ÖÁ°¤Î 11 ·î 22 Æü¡ÊÅÚ¡Ë～ 24 Æü¡Ê·î¡Ë¤Î 3 Æü´Ö¸ÂÄê¤ÇÂÔË¾¤Î¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯Àã»³¥·ー¥º¥ó¤Î´¶Æ°¤È¶½Ê³¤ò¤¼¤Ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢2014 Ç¯°ÊÍè 11 Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥¾ー¥È¥»¥ó¥¿ーÆâ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖON¡õOFF¡×¤òÁ´ÌÌ²þÁõ¤·¡¢¾²ÌÌÀÑ¤òÌó 2 ÇÜ¤ÎÌó 790 Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤Ø³ÈÂç¡¢ºÂÀÊ¿ô¤â½¾Íè¤Î 290 ÀÊ¤«¤é 535 ÀÊ¤Ø¤ÈÂçÉý¤ËÁýÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤Ê¥¬¥é¥¹Áë¤«¤é¥Õ¥¡¥ß¥êー¥³ー¥¹¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ë²Ã¤¨¡¢¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¾®¾å¤¬¤ê¤ÎÍ½ÌóÀÊ¤â¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿©»ö¤«¤éµÙ·Æ¤Þ¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤È¤´°ì½ï¤Ë¡¢²÷Å¬¤Ë¥¹¥ー¡¦¥¹¥Îー¥Üー¥É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ 11 ·î 22 Æü～ 24 Æü¤Ï 3 Æü´Ö¸ÂÄê¥×¥ì¥ªー¥×¥ó·èÄê¡ª
¡¡·²ÇÏ¸©¡¦¾ÂÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤¿¤ó¤Ð¤é¥¹¥ー¥Ñー¥¯¡×¤Ï¡¢É¸¹â¤¬¹â¤¯¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¥Ñ¥¦¥Àー¥¹¥Îー¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥ー¾ì¤Ç¤¹¡£¼óÅÔ·÷¤«¤é¼Ö¤ÇÌó 2 »þ´Ö¤Î¹¥¥¢¥¯¥»¥¹¤È¡¢¥³ー¥¹¤Î 8 ³ä¤¬´Ë¤ä¤«¤Ê¼ÐÌÌ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥Ã¥º¥Ñー¥¯¡Ö¤¿¤ó¤Ð¥é¥ó¥É¡×¤ä¤½¤ê¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ê¤É¤ª»Ò¤µ¤Þ¸þ¤±ÀßÈ÷¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àã»³¥Ç¥Ó¥åー¤ÎÊý¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025-2026 ¥¦¥£¥ó¥¿ー¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢´¨ÇÈ¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ë¤è¤ê 2025 Ç¯ 11 ·î 29 Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î±Ä¶È³«»ÏÍ½Äê¤ò1½µ´ÖÁ°ÅÝ¤·¤·¡¢2025 Ç¯ 11 ·î 22 Æü¡ÊÅÚ¡Ë～ 24 Æü¡Ê·î¡Ë¤Î 3 Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î 3 Æü´Ö¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿ー¥³ー¥¹¤Î³êÁö¡¢Âè 5 ¥ê¥Õ¥ÈÅù¤¬¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢1 Æü·ô¤òÆÃÊÌÎÁ¶â¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤´¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ï 11 ·î 29 Æü¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤«¤é»È¤¨¤ë¡ÖÈ¾³Û³ä°ú·ô*¡×¤â¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖON¡õOFF¡×¤òÁ´ÌÌ²þÁõ¤·¡¢¥°¥ëー¥×¤ä¤´²ÈÂ²¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤â¤·¤ä¤¹¤¤¶õ´Ö¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Û¤«¡¢²°³°¤Ë¤¢¤êÅ·¸õ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ë²°º¬¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥ー¾ì¤Ç¤ÎÂÚºß¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¤â¤Î¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
*È¾³Û³ä°ú·ô¡§Äê²Á1Æü·ô¤«¤éÈ¾³Û¤È¤Ê¤ë³ä°ú·ô¡ÊÍ¸ú´ü¸Â¡§2025Ç¯11·î29Æü(ÅÚ)～12·î26Æü(¶â)¡Ë
¥×¥ì¥ªー¥×¥ó±Ä¶È³µÍ× :
https://www.tambara.co.jp/winter/news/1122preopen/
¢£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê³ÈÂç¡¦ÁýÀÊ¡Ë
¡¡º£²ó¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖON¡õOFF¡×¤Ï¡¢¥ê¥Õ¥È¤ò»È¤ï¤º¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ç¥¥Ã¥º¥Ñー¥¯¤Ë¤â¶á¤¤Î©ÃÏ¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤ÎÌó 395 Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¦290 ÀÊ¤«¤é¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤ÏÌó 790 Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¦535 ÀÊ¤Ë³ÈÂç¤·¡¢º®»¨»þ¤Ç¤â¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥²¥ì¥ó¥ÇÂ¦¤Ë¤ÏÂç·¿¥¬¥é¥¹¤ò¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤·¡¢¼«Á³¸÷¤¬¹ß¤êÃí¤°ÌÀ¤ë¤¤Å¹Æâ¤«¤é¥Õ¥¡¥ß¥êー¥³ー¥¹¤ÎÄ¯Ë¾¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¿·ÅÐ¾ì¡Ö¾®¾å¤¬¤êÀÊ¡×¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¤ªºÂÉß´¶³Ð¤Ç¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¡Ö¾®¾å¤¬¤êÀÊ¡×¤ò¿·Àß¡£¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤Î¤´²ÈÂ²¤ËÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¡¢ÍúÊª¤òÃ¦¤¤¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤³¤ÎÆÃÊÌÀÊ¤ÏwebÍ½Ìó¸ÂÄêÀÊ¤È¤·¤ÆÍÎÁ¤Ç¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÄÌ¾ïÀÊ¤â»öÁ°¤Ëweb¤ÇÍ½Ìó¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¡£ÅöÆü¤Îº®»¨¾õ¶·¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢³Î¼Â¤Ë¤ª¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ª¿©»ö¤äµÙ·Æ¤ò¤ª¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥¿ーÁ°¤Ë²°º¬¤ò¿·µ¬ÀßÃÖ
¡¡º£²ó¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥¿ーÁ°¤Ë²°º¬¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤Þ¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥¿ー¤¬²°³°¤Ë¤¢¤êÅ·¸õ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦´Ä¶¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²°º¬¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê°Å·¸õ»þ¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë¥ê¥Õ¥È·ô¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥óºþ¿·¤È»ÜÀß¶¯²½¤Ç¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹²÷Å¬¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¿¤ó¤Ð¤é¥¹¥ー¥Ñー¥¯¡£¤´²ÈÂ²¤ä¥°¥ëー¥×¤Ç¡¢¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥ì¥¸¥ãー¤È¤ª¿©»ö¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://www.tambara.co.jp/winter/ ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥¿ー²°º¬ÀßÃÖ´°À®¥¤¥áー¥¸
¢£¡ÖÅìµÞ¥ê¥¾ー¥Ä¡õ¥¹¥Æ¥¤ SMART CLUB¡×¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë»öÁ°¿½¹þ¡¦¥¹¥¯ー¥ëÍ½Ìó¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬¥¹¥¿ー¥È
¡¡ÅìµÞ¥ê¥¾ー¥Ä¡õ¥¹¥Æ¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»ÜÀß¤ÎÍøÍÑÅù¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤ÆÁê¸ßÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¶¦ÄÌ¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖÅìµÞ¥ê¥¾ー¥Ä¡õ¥¹¥Æ¥¤ SMART CLUB¡×¤Ë¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥Õ¥È·ôÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¥¹¥ー¡¦¥¹¥Îー¥Üー¥ÉÍÑÉÊ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤ä¥¹¥¯ー¥ë¤ÎWEB¿½¹þ¡¦Í½Ìó¤¬¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤¬º£µ¨¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Õ¥È·ô¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Í½Ìó»þ¤ÎÌÌÅÝ¤Ê¼êÂ³¤¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¡¢Åß¥·ー¥º¥ó¤Î¤´ÍøÍÑ¤ò¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ê¤â¤Î¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤¬°ìÃÊ¤ÈÊØÍø¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥µー¥Ó¥¹³È½¼¤Ë¤è¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈËç¿ô¤ä¥ì¥ó¥¿¥ëÍøÍÑ³Û¤¬Áý¤¨¤ë¤È²ñ°÷¥¹¥Æー¥¸¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿Î¨¤â¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖSMART CLUB¡×¤ò»È¤¨¤Ð»È¤¦¤Û¤É¡¢¥¦¥£¥ó¥¿ー¥·ー¥º¥ó¤«¤é¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥¹¥ー¤ä¥´¥ë¥Õ¡¢¥Û¥Æ¥ë*Åù¤ò¤ªÆÀ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
*ÅìµÞ¥¹¥Îー¥ê¥¾ー¥È¡¢ÅìµÞ¥´¥ë¥Õ¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤Ï°ìÉô»ÜÀß¤ò½ü¤¯
SMART CLUB¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.tokyu-rs.co.jp/smartclub/
¢£¤¿¤ó¤Ð¤é¥¹¥ー¥Ñー¥¯¡¡2025-2026 ¥¦¥£¥ó¥¿ー¥·ー¥º¥ó±Ä¶È³µÍ×
¡Ú±Ä¶È´ü´Ö¡Û2025 Ç¯ 11 ·î 29 Æü¡ÊÅÚ¡Ë～ 2026 Ç¯ 5 ·î 6 Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡ËÍ½Äê
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û8¡§30 ～ 16¡§00¡ÊÅÚÆü½Ë¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï 8¡§00～¡Ë
¡Ú½êºßÃÏ¡Û·²ÇÏ¸©¾ÂÅÄ»Ô¶Ì¸¶¹â¸¶
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡Û´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¡¿¾ÂÅÄIC¤è¤ê 19 km¡ÊÌó 30 Ê¬¡Ë
¡Ú¥³ー¥¹¿ô¡ÛÁ´ 8 ¥³ー¥¹¡ÊºÇÄ¹³êÁöµ÷Î¥ 2,550m¡Ë
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.tambara.co.jp/winter/