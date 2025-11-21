¿Íµ¤ÇÛ¿®¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¥é¥ÖBL¡ª ³Þ´Ö½ß¤µ¤ó¡¦Ãæß·¤Þ¤µ¤È¤â¤µ¤óBL¥Ü¥¤¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¡Ú¿À²ó¡Û¥¤¥±¥á¥óÇÛ¿®¼Ô¤Ë¥ê¥¢ÆÌ¤·¤Æ¤ß¤¿¡ÙÇÛ¿®¾ðÊó¡ª
KADOKAWAÈ¯¤ÎBL¥ìー¥Ù¥ë¡Ø¥Õ¥ëー¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤È¡Ø¤¢¤¹¤«¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹CL-DX¡ÙºîÉÊ¤Î¥Ü¥¤¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØCIEL¥Õ¥ëー¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Î¿·ºî¥Ü¥¤¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÇÛ¿®¾ðÊó¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬È¯Çä¤·¤¿¡Ø¡Ú¿À²ó¡Û¥¤¥±¥á¥óÇÛ¿®¼Ô¤Ë¥ê¥¢ÆÌ¤·¤Æ¤ß¤¿¡Ù¡ÊÃø¡§¹õÅÄ¤¯¤í¤¿¡Ë¤Î¥Ü¥¤¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯²½¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Î¥Ü¥¤¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢¥¯ー¥Ç¥ì¤Ê¿Íµ¤ÇÛ¿®¼Ô¡¦haruÌò¤ò³Þ´Ö½ß¤µ¤ó¡¢haru¤È°ø±ï¤Î¤¢¤ë±ê¾å·Ï¤¬¤à¤·¤ã¤éÇÛ¿®¼Ô¡¦¥ì¥ªÌò¤òÃæß·¤Þ¤µ¤È¤â¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤¹¡£
Ï¢Æü¡¢À¸ÇÛ¿®Ãæ¤Ëharu¤Î¼«Âð¤ËÆÍ·âË¬Ìä¤¹¤ë¥ì¥ª¡£²¿ÅÙÌÜ¤«¤ÎË¬Ìä»þ¡¢¡ÖÇÛ¿®³°¤À¡×¤È¹ð¤²¤ë¤Èharu¤¬Éô²°¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ――¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥é¥Ö¥³¥áBL¤Ç¤¹¡£
µÇ°¤¹¤Ù¤1²óÌÜ¤Ï¡¢2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë21»þ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤Ë¤ÆÇÛ¿®Í½Äê¡ª
ÅÐ¾ì¿ÍÊª¡õ¥¥ã¥¹¥È
haruÌò¡§³Þ´Ö½ß¤µ¤ó
¥ì¥ªÌò¡§Ãæß·¤Þ¤µ¤È¤â¤µ¤ó
À§Èó¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÈÆ°²è¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
½ñ»ï¾ðÊó
¡Ø¡Ú¿À²ó¡Û¥¤¥±¥á¥óÇÛ¿®¼Ô¤Ë¥ê¥¢ÆÌ¤·¤Æ¤ß¤¿¡Ù
Ãø¼Ô¡§¹õÅÄ¤¯¤í¤¿
Äê²Á¡§814±ß¡ÊËÜÂÎ740±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯8·î17Æü
È½·¿¡§B6È½
¥Úー¥¸¿ô¡§178¥Úー¥¸
¥ìー¥Ù¥ë¡§¥Õ¥ëー¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹
ISBN¡§978-4-04-683695-3
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
KADOKAWA公式書誌詳細ページ
作品詳細ページ・試し読みはこちら :
https://comic.mf-fleur.jp/lineup_magazine/cb197/
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ÜºÙ¾ðÊó
¡ØCIEL¥Õ¥ëー¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖBL¥Ü¥¤¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£
ºîÉÊ¤ÎÏ¢ºÜÁ´ÏÃ¤ò¥Ü¥¤¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯²½¤·¡¢¡ÈÆÉ¤à¡ßÊ¹¤¯¡É¤Î¥Ë¥åー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¿ï»þÇÛ¿®Ãæ¡ª¡ÊYouTube¥Ý¥ê¥·ー¤Ë½¾¤¤¡¢°ìÉô½¤Àµ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ë
º£¸å¤â¿Íµ¤ºîÉÊ¤ò¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒBL¥Ü¥¤¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØCIEL¥Õ¥ëー¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¾ÜºÙ¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢CIELÊÔ½¸ÉôX¡¢¥Õ¥ëー¥ëÊÔ½¸ÉôX¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯!!
¡ÚCIEL¥Õ¥ëー¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡Ú¥Õ¥ëー¥ëÊÔ½¸ÉôX¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡ÚCIELÊÔ½¸ÉôX¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾ðÊó
¡ØCOMIC¥Õ¥ëー¥ë¡Ù
Ëè½µ¿åÍËÆü¹¹¿·¤ÎÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤á¤ëBL¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¡ØÅÅ»ÒÈÇCIEL¡Ù
´ñ¿ô·î30Æü¤Ë³ÆÅÅ»Ò½ñÅ¹¤è¤êÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëBLÅÅ»Ò»¨»ï¤Ç¤¹¡£
