¿ÀÆàÀî¸©Î©Éñ²¬¹â¹»¡ß³ùÁÒ¥Ñ¥¹¥¿¡ª¹â¹»À¸¹Í°Æ¤Î¤â¤Á¤â¤ÁÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¤¬¸ÍÄÍ¥â¥Ç¥£¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ª

¸ÍÄÍ¥â¥Ç¥£¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò´Ý°æ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ÀÄÌî ¿¿Çî¡Ë7F³ùÁÒ¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¹â¹»À¸¤¬¹Í°Æ¤·¤¿ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö³ùÁÒ¥Ñ¥¹¥¿¡×¤È¤Ï
³ùÁÒ¥Ñ¥¹¥¿¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ËÌó200Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ëÀ¸¥Ñ¥¹¥¿ÀìÌç¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÏÂÉ÷¤äÍÎÉ÷¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡¡£Å¹Æâ¤Ï¡Ö¤ªºÂÉß¡×¤È³ùÁÒÄ¦¤ÎÆâÁõ¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÏÂ¥â¥À¥ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¿©»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¢£ÃÏ¸µ¤Î¹â¹»À¸¤È¶¦ÁÏ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¸ÍÄÍ¥â¥Ç¥£¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¡¦¼Ò²ñ¤È¶¦ÁÏ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¡ÖÉñ²¬¹â¹»¡ß³ùÁÒ¥Ñ¥¹¥¿¡ß¸ÍÄÍ¥â¥Ç¥£¡×¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¡ÖÃÏ°è¶¦ÁÏ¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿³ùÁÒ¥Ñ¥¹¥¿¤È¸ÍÄÍ¥â¥Ç¥£¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹çÃ×¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶áÎÙ¤Ë³Ø¹»¤¬Â¿¤¤¸ÍÄÍÃÏ¶è¤Ç¡¢³ØÀ¸¤È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¸ÍÄÍ¤Î³¹¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë²è¤«¤éÈ¾Ç¯¤«¤±¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦Éñ²¬¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¼«Í³¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÍÑ¤¤¤Æ³ùÁÒ¥Ñ¥¹¥¿¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥á¥Ë¥åー¤ò¹Í°Æ¡£½¾Íè¤Î¥Ñ¥¹¥¿¥á¥Ë¥åー¤Î³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È³ùÁÒ¥Ñ¥¹¥¿Å¹Ä¹¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤ê¥³¥é¥ÜÍ¥½¨¾¦ÉÊ¤¬·èÄê¤·¡¢¤ªÅ¹¤Ç¤ÎÄó¶¡¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¼¤Ò¡¢¤ªÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ì»®¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥³¥é¥ÜÍ¥½¨¾¦ÉÊ
ä£¤ÈºùÉ±·Ü*¤Î¤¹¤¾Æ¤É÷¥Ñ¥¹¥¿
1,419±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ä£¤È¹ñ»º¤Î¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢´Å¿É¤¤¤¹¤¾Æ¤É÷¥½ー¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ï¤é¤«¤ÊºùÉ±·Ü¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¥Ø¥ë¥·ー¤Ë»Å¾å¤¬¤ëÅÀ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Íñ²«¤òÍí¤á¤ì¤Ð¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤È¥³¥¯¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÏÂ¤ò´¶¤¸¤ë°ì»®¤Ç¤¹¡£
*¹ñ»º·Ü¡¡ºùÉ±»ÈÍÑ
¤Û¤«¤Ë¤â¤³¤ó¤Ê¥á¥Ë¥åー¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¡ª
ÀË¤·¤¯¤âÈÎÇä¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Éñ²¬¹â¹»¤Î¥Æー¥Þ¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¡Ö»ç¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥á¥Ë¥åー¤¬ºÇ½ªÁª¹Í¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª»Â¿·¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç»×¤ï¤ºÌÜ¤ò°ú¤¯°ì»®¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¤¤ª¤«¤ë¤Ü¤Êー¤é¡ÊÈóÇäÉÊ¡Ë
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë～¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
³«ºÅ¾ì½ê¡§¸ÍÄÍ¥â¥Ç¥£ 7F ³ùÁÒ¥Ñ¥¹¥¿
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～21:00
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ÍÄÍ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
