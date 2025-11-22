ÏÂ¿´¤ÎäÑ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¤«¤ó¤¶¤·²°wargo¡Ù¤«¤é¡¢¿¼³¤¤Ë¤æ¤é¤á¤¯³¤·î¤ÎÆóÏ¢äÑ¤¬ÅÐ¾ì
¡ØÆüËÜ¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÀ¤³¦¤Ø¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢äÑ¡Ê¤«¤ó¤¶¤·¡Ë¤äÏÂ»±¡¦ÏÂÊÁ»±¡¢È¤Åù¤ÎÏÂ¾®Êª¤È¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¦¥¹¥Ñ¥°¥Ã¥ºÀìÌçÅ¹¤òÁ´¹ñ¤ÇÊ£¿ôÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÏÂ¿´¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹ ÃÒ¹¨¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡§9271¡Ë¤Ï¡¢11·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¼«¼Ò¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¡Ø¤«¤ó¤¶¤·²°wargo¡ÙÅ¹ÊÞµÚ¤ÓEC¥µ¥¤¥È¡ÖThe Ichi¡ÊºÂ»Ô¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¿·ºî¡Ö2025Åßµ¨¸ÂÄê Ë¢Ë÷³¤·îÆóÏ¢äÑ¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¿¼³¤¤Î¸¸ÁÛ¤«¤é¡¢Ñ³¤¤µ±¤¤ò½É¤·¤¿³¤·î¤ÎäÑ¤¬Åßµ¨¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£
¿¼³¤¤ÇÍÉ¤ì¤ë³¤·î¤Î¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢¹¬±¿¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ð¥í¥Ã¥¯É÷¤Îµ±¤¤È¡¢Ë¢Ë÷¤ò»×¤ï¤»¤ë´Ý¤¤¥Óー¥º¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ÇÈÌÏÍÍ¤ò¹ï¤ó¤À³¤·î¤Î¥Ñー¥Ä¤È¡¢¿åÌÌ¤Îßê¤á¤¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Á¥§ー¥ó¤¬¡¢Æ°¤¯¤¿¤Ó¤ËÁ¡ºÙ¤Ê¸÷¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£¥Á¥ãー¥à¤Ï¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ç¡¢äÑ¤È¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Î2way¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÀÅ¤±¤µ¤äÊ¿ÏÂ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë³¤·î¤Î¥â¥Áー¥Õ¤Ï¡¢ÏÂÁõ¤Ë¤âÅß¤ÎÁõ¤¤¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¡¢Æü¾ï¤ËÍ¥¤·¤¤µ±¤¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£Åß¤Îßê¤á¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥â¥Áー¥Õ¤Ç»Å¾å¤²¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÅßµ¨¸ÂÄêäÑ¤Ç¤¹¡£
2025Åßµ¨¸ÂÄê Ë¢Ë÷³¤·îÆóÏ¢äÑ - ¶â
2025Åßµ¨¸ÂÄê Ë¢Ë÷³¤·îÆóÏ¢äÑ -¶ä
¾¦ÉÊ³µÍ×
ÈÎÇä²Á³Ê¡§9,790±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§¥í¥ó¥°¼´Ä¹¤µ¡§Ìó12.5cm¡¿U¥Ô¥óÄ¹¤µ¡§Ìó6.5cm¡¿¥í¥ó¥°²¼¤¬¤ê¡§Ìó11.5cm
U¥Ô¥ó²¼¤¬¤ê¡§Ìó5cm¡¿¥Á¥§ー¥ó¡Ê¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È»þ¡Ë¡§Ìó21cm
ÁÇºà¡§¶ä¡§¿¿ï«¡Ê¥Ë¥Ã¥±¥ë¥á¥Ã¥¡Ë¡¢¥¬¥é¥¹¥Óー¥º¡¢³¥Óー¥º
¡¡¡¡¡¡¶â¡§¿¿ï«¡Ê¥Ô¥ó¥¯¥´ー¥ë¥É/¥¤¥¨¥íー¥´ー¥ë¥É¡Ë¡¢¥¬¥é¥¹¥Óー¥º¡¢³¥Óー¥º
¡Ø¤«¤ó¤¶¤·²°wargo¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ç¤¢¤ëÅÁÅý¹©·Ý¤È¸½Âå¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿äÑ¡Ê¤«¤ó¤¶¤·¡Ë¤ò¼è¤ê°·¤¦¡¢ÆüËÜ¿ï°ì¤Î¼êºî¤ê¤«¤ó¤¶¤·ÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£´ë²è¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦À¸»ºÅ¹ºî¤ê¡Êweb¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¡¦ÈÎÇä¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹©Äø¤ò¼«¼Ò¤Ç¹Ô¤¦¡ÖÀ½Â¤¸µÄ¾ÈÎ¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤¿¥â¥Îºî¤ê¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HP¡§https://wargo.jp/collections/kanzashi
X¡§https://x.com/kanzashiyawargo
Instagram¡§https://www.instagram.com/kanzashiya.theichi/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÏÂ¿´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜÊ¸²½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÄó°Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Í¡¹¤¬ÆüËÜ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤ÈÅÁÅýÊ¸²½¡¦µ»½Ñ¤Î·Ñ¾µ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¡ÖËÌºØ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡×¡Ö¤«¤ó¤¶¤·²°wargo¡×¡ÖÈ¤¤äËüºî¡×¡Ö¤«¤¹¤¦¹©Ë¼¡×¡Ömusumusu¡×¤ÎÏÂ¾®Êª¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢Íá°á¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¦¥¹¥Ñ¥°¥Ã¥ºÅù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´ë²è¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤äEC¥µ¥¤¥È¡ÖThe Ichi¡×¤Î±¿±Ä¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Â¾¼ÒÀ½ÉÊ¤ÎOEM»ö¶È¤ä»Ò²ñ¼Ò¤Î½ÉÇñ»ö¶È¤â´Þ¤á¤ÆÉý¹¤¯»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÆüËÜ¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÀ¤³¦¤Ø¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿¥â¥Î¤ä¥³¥È¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤ËºÆÄó°Æ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¡¡¼Ò¡¡Ì¾¡§¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÏÂ¿´
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§¡¡9271¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¡Ë
Âå¡¡É½¡¡¼Ô¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¿¹ ÃÒ¹¨
Àß¡¡Î©¡¡Ç¯¡§¡¡2003Ç¯2·î
½¾ ¶È °÷ ¿ô¡§¡¡182Ì¾¡ÊÈóÀµµ¬¼Ò°÷¤ò´Þ¤à¡Ë
»ñ¡¡ËÜ¡¡¶â¡§¡¡1,036,686,564±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â¤ò´Þ¤à¡Ë
»ö ¶È Æâ ÍÆ¡§¡¡¾¦ÉÊ´ë²è¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦À½Â¤¡¢Å¹ÊÞÀß·×¡¦±¿±Ä¡¢Web¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦EC¥µ¥¤¥È±¿±Ä¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
»Ò¡¡²ñ¡¡¼Ò¡§¡¡¥Þ¥¤¥°¥ì³ô¼°²ñ¼Ò
U¡¡R¡¡L¡¡¡§¡¡https://www.wagokoro.co.jp/
¥Ö¥é¥ó¥É¾ðÊó¡§https://wargo.jp/blogs/shop-list/index