¡Ú¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Û¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¡¢½üÂâ¸å½é¤ÎÆüËÜ¸ø±é¡ª¡Ø2025 ¥½¥ó¡¦¥¬¥ó FANMEETING¡ãROUND £²¡äIN JAPAN¡ÙFOD¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®·èÄê¡ª
https://fod.fujitv.co.jp/title/10ex¡¡¡ÊÇÛ¿®¥Úー¥¸¡Ë
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹FOD¤Ë¤Æ¡¢´Ú¹ñÇÐÍ¥¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¤Î£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡Ø2025 ¥½¥ó¡¦¥¬¥ó FANMEETING¡ãROUND £²¡äIN JAPAN¡Ù¤ÎÌÏÍÍ¤òÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø2025 ¥½¥ó¡¦¥¬¥ó FANMEETING¡ãROUND £²¡äIN JAPAN¡Ù¡ÊC¡Ë2025 NAMOOACTORS / Warner Music Korea / WORLD ENTERTAINMENT LLC.
¡Ø¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ù¡Øµ¤¾ÝÄ£¤Î¿Í¡¹¡§¼ÒÆâÎø°¦¤ÏÍ½Â¬ÉÔÇ½?!¡Ù¡ØSweet Home-²¶¤ÈÀ¤³¦¤ÎÀäË¾-¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¡£Á¡ºÙ¤Ê´¶¾ðÉ½¸½¤È°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¹ñÆâ³°¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¡¢¡È¼¡À¤Âå´ÚÎ®¥¹¥¿ー¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë²£ÉÍBUNTAI¡¢11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËNHKÂçºå¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ´Æü¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡ªËÜ¸ø±é¤Ï¡¢11·î£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¥½¥¦¥ë¡¦±äÀ¤Âç³Ø100¼þÇ¯µÇ°´Û¥³¥ó¥µー¥È¥Ûー¥ë¤Ç¤Î¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Ø¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¡ãROUND £²¡ä¤Ï¡¢¥«ー¥ìー¥¹¤Ç¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÈROUND¡É¤È¡¢¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¡ÖS¡×¤òÈ¿Å¾¤µ¤»¤¿¡È£²¡É¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢¡ÖÇÐÍ¥¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¤ÎÂè£²¥¹¥Æー¥¸¡×¡Ö¿·¤¿¤Ê½ÐÈ¯¡×¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹õ¤Î¥ìー¥·¥ó¥°¥¹ー¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢ÎÏ¶¯¤¤´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤ë¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¡£¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¤È¤ª¤ê¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤¬ºÆ¤ÓÆ°¤½Ð¤¹´¶Æ°¤Î½Ö´Ö¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£ËÜ¸ø±é¤ÎÇÛ¿®ÆüÄø¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¡£Â³Êó¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
FOD¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯£¹·î¤ËÅìµþ¡¦NHK¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥½¥ó¡¦¥¬¥ó 2023 FANMEETING IN JAPAN ～BY YOUR SIDE～¡Ù¤âÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡ª
¡þ¡¡ÇÛ¿®³µÍ×
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø2025 ¥½¥ó¡¦¥¬¥ó FANMEETING¡ãROUND £²¡äIN JAPAN¡Ù
¢£ÇÛ¡¡¡¡¿®¡§FOD¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Í½Äê¡¡¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¢£½Ð¡¡¡¡±é¡§¥½¥ó¡¦¥¬¥ó
¢£¼ç¡¡¡¡ºÅ¡§NAMOOACTORS / Warner Music Korea / WORLD ENTERTAINMENT LLC.
¢£U¡¡R¡¡L¡§https://fod.fujitv.co.jp/title/10ex¡¡(ÇÛ¿®¥Úー¥¸)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://fod.fujitv.co.jp/title/1012/¡Ê¡Ø¥½¥ó¡¦¥¬¥ó 2023 FANMEETING IN JAPAN ～BY YOUR SIDE～¡Ù¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://song-kang.jp/¡¡¡Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Úー¥¸¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://x.com/SONGKANG_JP¡¡¡ÊÆüËÜ¸ø¼°X¡Ë
¡þ¡¡FOD¡¡³µÍ×
FOD¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¸ø¼°¤ÎÆ°²è¡¦ÅÅ»Ò½ñÀÒÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£·î³Û1,320±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡ÖFOD¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥³ー¥¹¡×¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É10ËüËÜ°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¤È200»ï°Ê¾å¤Î»¨»ï¤¬¸«ÊüÂê¡¦ÆÉ¤ßÊüÂê¡£70Ëüºý°Ê¾å¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ëè½µ¶âÍË¤ÏTOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤Î±Ç²è¤ò1,200±ß(ÀÇ¹þ)¤È¤ªÆÀ¤Ë´Õ¾Þ¤Ç¤¤ëÆÃÅµ¡ÖFOD¥Õ¥é¥¤¥Ç¥¤¡×¤âÄó¶¡Ãæ¤Ç¤¹¡£
¢£URL¡§https://fod.fujitv.co.jp/