¡Ú¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¡Û¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥µ¥×¥é¥¤¥äー¡ÖKELME¡×¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¶¥¹¥Ñ
¤¤¤Ä¤â¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ø²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢2020¥·ー¥º¥ó¤è¤ê 6¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿KELME¡Ê¥Èー¥¿¥¹³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¡Ë¤È¤Î·ÀÌó¤¬¡¢ 2025 ¥·ー¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤ÆËþÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯2·î23Æü¡¡2020ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿J£²¥êー¥°Âè1Àávs¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã
2021Ç¯2·î28Æü¡¡2021ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿J£²¥êー¥°Âè1Àávs¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ
2022Ç¯2·î19Æü¡¡2022ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿J£²¥êー¥°Âè1Àávs¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á
2023Ç¯2·î18Æü¡¡2023ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿J£²¥êー¥°Âè1Àávs¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ
2024Ç¯2·î25Æü¡¡2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ£²¥êー¥°Âè1Àávs¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC
2025Ç¯2·î15Æü¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ£³¥êー¥°Âè1ÀávsFCÎ°µå
¥Èー¥¿¥¹³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Áー¥à¤¬¶ì¤·¤¤»þ¤â¡¢´î¤Ó¤ËËþ¤Á¤¿»þ¤â¡¢¾ï¤Ë¥¯¥é¥Ö¤ò»Ù¤¨¡¢¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢Ç®¤¯¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¥¯¥é¥Ö°ìÆ±¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
