¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ²ÃÆþÆâÄê¡¡Ä¹ºê¸©Î©¹ñ¸«¹â¹»½êÂ°¸¶ÅÄ¹â¸×Áª¼ê¤Î²ÃÆþÆâÄê²ñ¸«¥ì¥Ýー¥È
2026¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ø²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤¿¡¢Ä¹ºê¸©Î©¹ñ¸«¹â¹»(°Ê²¼¡¢¹ñ¸«¹â¹»)½êÂ°¡¦¸¶ÅÄ¹â¸×Áª¼ê¤Î²ÃÆþÆâÄê²ñ¸«¤¬¡¢ºòÆü¡Ê11/21¡Ë¡¢¹ñ¸«¹â¹»¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¸«¹â¹»¤Î±ÊÅÄ¿ôÇÏ¹»Ä¹¡¢¥µ¥Ã¥«ーÉôÌÚÆ£·òÂÀ´ÆÆÄ¡¢¸¶ÅÄ¹â¸×Áª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤«¤é¤Ïº´Æ£ÀµÈþ¶¯²½ÉôÄ¹¡¢¾å³ø¹¹Ô¶¯²½Ã´Åö¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢²ÃÆþ¤Ë»ê¤ë·Ð°Þ¤ä¸¶ÅÄÁª¼ê¤Î»×¤¤¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ±ÊÅÄ¹»Ä¹°§»¢
¡ÖËÜ¹»3Ç¯¤Î¸¶ÅÄ¹â¸×Áª¼ê¤¬¡¢2026Ç¯¥·ー¥º¥ó¤«¤é¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï4·î¤Ë¹»Ä¹¤È¤·¤ÆÃåÇ¤¤·¡¢¥êー¥°Àï¤â´ÑÀï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢100Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÁª¼ê¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò¸ÝÉñ¤·Â³¤±¤ë»Ñ¤Ë¿¼¤¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¸«¹â¹»¤ÏÍèÇ¯ÅÙ¡¢ÁÏÎ©60¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇ¯¤Ë¿·¤¿¤Ê¥×¥íÁª¼ê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÎå¤ß¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡×
¢£ º´Æ£ÀµÈþ ¶¯²½ÉôÄ¹°§»¢
¡Ö¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¸¶ÅÄÁª¼ê¤È¶¦¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îý½¬»²²Ã¤ò·Ð¤Æ¥ª¥Õ¥¡ー¤ò½Ð¤·¤¿ºÝ¡¢ËÜ¿Í¤ÏÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤³¤½¥¯ー¥ë¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Éô²°¤ò½Ð¤¿½Ö´Ö¤ËÂç¤¤Ê¥¬¥Ã¥Ä¥Ýー¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡ØËÍ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¤³ÍÆÀ·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾å³ø¶¯²½Ã´Åö¤«¤éÀâÌÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ ¾å³ø¹¹Ô ¶¯²½Ã´Åö°§»¢
¡Ö¸¶ÅÄÁª¼ê¤¬¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¹ñ¸«¹â¹»´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë²¹¤«¤¯Á÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¶¥¹¥Ñ¤Ï¡ÈÈ¯·¡¤È°éÀ®¡É¤ò¼´¤Ë¡¢¸ÄÀ¤¢¤ëÁª¼ê¤òÃµ¤·°é¤Æ¤ëÊý¿Ë¤Ç¥¹¥«¥¦¥È³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡Ø¹ñ¸«¹â¹»¤ËÌÌÇò¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢10·î¸åÈ¾¤Î4Æü´Ö¡¢Îý½¬»²²Ã¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¤Î°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢
»ß¤á¤ë¡¦½³¤ë¤Î´ðËÜµ»½Ñ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤
¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¡¢Áê¼ê¼éÈ÷ÁÈ¿¥¤òÊø¤¹Àï½Ñ´ã¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Ç¤Ï½ÐÎÏ¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä
¾ÍèÀ¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ëÁª¼ê¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥¶¥¹¥Ñ¤Î¹¶·â¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¥ª¥Õ¥¡ー¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¢£ ¸¶ÅÄ¹â¸×Áª¼ê °§»¢
¡ÖËÜÆü¤Ï¤ªË»¤·¤¤Ãæ¡¢¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥´ー¥ë¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÍí¤ó¤Ç¡¢¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤ÎJ2¾º³Ê¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ ¥á¥Ç¥£¥¢¼Áµ¿±þÅú(°ìÉôÈ´¿è)
Q. ¼«¿È¤ÎÆÃÄ§¡¦¥»ー¥ë¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
A. ¡ÖÁ°¸þ¤¤Ç¥Üー¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿ºÝ¤Î¼þ°Ï¤Î»È¤¤Êý¤ä¡¢¶¹¤¤¶ÉÌÌ¤Ç¤ÎÂÇ³«ÎÏ¤¬¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Q. ¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤ÎÎý½¬´Ä¶¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤¿¡©
A. ¡ÖÅ·Á³¼Ç¤¬2ÌÌ¤¢¤ê¡¢Ê·°Ïµ¤¤â¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥×¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¡¢¸å¤í¤«¤éÃúÇ«¤Ë¤Ä¤Ê¤°¥µ¥Ã¥«ー¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡×
Q. ½éÇ¯ÅÙ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
A. ¡ÖºÇ½é¤Ï5ÆÀÅÀ5¥¢¥·¥¹¥È¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Êº´Æ£¶¯²½ÉôÄ¹¤«¤é¡Ø¾¯¤Ê¤¤¤Í¡Ù¤ÎÀ¼¡Ë
1Ç¯ÌÜ¤Ï10ÆÀÅÀ10¥¢¥·¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
2Ç¯ÌÜ¤Ï¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆWÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Q. ¶¯²½Éô¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤ÎÌÜÉ¸¤ò¤É¤¦É¾²Á¡©
º´Æ£¶¯²½ÉôÄ¹
¡Ö¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¤ËÃ£À®²ÄÇ½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Q. ¸¶ÅÄÁª¼ê¤Ï¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¡©¡ÊÌÚÆ£´ÆÆÄ¡Ë
A. ¡Ö1Ç¯À¸¤Î¤³¤í¤ÏÉé¤±¤óµ¤¤¬¶¯¤¯¡¢¤½¤ì¤¬¹Ô¤²á¤®¤Æ¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·2～3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤´¶¤¬²êÀ¸¤¨¡¢¹ÔÆ°¤ä»ÑÀª¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤µ¤ì¤ë¥Áー¥à¤ò¤Ä¤¯¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤µ¤ó¤Ø¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤·¡¢¤µ¤é¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
Q. ¤É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¡©¡Ê¶¯²½Éô¡Ë
A. ¡ÖFW¡¢¥µ¥¤¥É¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ïー¥Õ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥·¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÀÅÀÎÏ¤â¿¤Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¹¶¼é¤Î¥ー¥×¥ìー¥äー¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Q. Îý½¬»²²Ã»þ¡¢ÀèÇÚ¤ÎÃæÅçÂç²ÅÁª¼ê¤«¤é¤Ï¡©
A. ¡Ö¤´ÈÓ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤«¡¢¤É¤¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥Ý¥°¥Ð¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤Ë¥×¥ìー¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï±Û¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Q. ¥¶¥¹¥Ñ¤Î¥µ¥Ã¥«ー¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
A. ¡ÖGK¡¦CB¡¦¥Ü¥é¥ó¥Á¤ò»È¤Ã¤¿¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢Ãæ±û¤òµ¯ÅÀ¤Ëº¸±¦¤ØÅ¸³«¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤âÃæ±û¤Ç¼õ¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¯¥í¥¹¤«¤é¥´ー¥ë¤òÁÀ¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬Í¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×