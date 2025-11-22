Ãæ¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¶å½Å»ç¡ÙDVD-SETÈ¯Çä·èÄê¡ªËÜÆü¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡ªÈ¯ÇäÆü¤ÈÆ±Æü¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¤â¥¹¥¿ー¥È¡ª
Ãæ¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ö¶å½Å»ç¡ã¤¤å¤¦¤¸¤å¤¦¤·¡ä DVD-SET1¡×¤ÎÈ¯Çä¤¬2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÆ±Æü¤Ë¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë¤â¥¹¥¿ー¥È¡ªËÜÆü11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖÄÄ¾ðÎá¡×¤Î²¹¾ð¡Ê¥¦¥§¥ó¡¦¥Á¥ó¡ËÌò¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¡Ö²ÖÎá¾î¤Î²ÚÎï¤Ê¤ë·×²è¡×¤Ç¤ÏÌ¥ÏÇ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿¥â¥ó¡¦¥ºー¥¤ー¤È¡¢¡ÖÀ±´Á»¸à¥¡×¤ÎÃ¼Àµ¤ÊÌòÊÁ¤È³Î¤«¤Ê±éµ»¤Ç°ìÌö¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉ¡¢¥êー¡¦¥æ¥ó¥ë¥¤¤¬Ì´¤Î¶¦±é¡ª½÷ÀÈÇ½ô³ë¹¦ÌÀ¡ßÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤ÎÇ¯²¼Éð¾¡¢ÁêÀÈ´·²¤ÊºÇ¹â¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ç±é£²¿Í¤¬Ì¥¤»¤ë·ãÆ°¤Î°¦¤ÎÊª¸ì¡£"2024Ç¯No.1»þÂå·à"¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤Âç¥Ò¥Ã¥ÈÅ¾À¸¥é¥Ö»Ë·à¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
(C)SHANGHAI YOUHUG MEDIA CO.,LTD.
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ü¶å½Å»ç¡ã¤¤å¤¦¤¸¤å¤¦¤·¡ä DVD-SET1
»ÅÍÍ¡§DVD6ËçÁÈ
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²Á³Ê¡§\15,000¡ÊÀÇÈ´¡Ë
https://www.amazon.co.jp/dp/B0G2BH61TB/
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
¢£Disc1 : Âè1ÏÃ～Âè2ÏÃ
¢£Disc2 : Âè3ÏÃ～Âè4ÏÃ
¢£Disc3 : Âè5ÏÃ～Âè6ÏÃ
¢£Disc4 : Âè7ÏÃ～Âè8ÏÃ
¢£Disc5 : Âè9ÏÃ～Âè10ÏÃ
¢£Disc6 : Âè11ÏÃ～Âè12ÏÃ¡¢ÆÃÅµ±ÇÁü¡Ê¥á¥¤¥¥ó¥°Part1¡Ë
¡ãÉõÆþÆÃÅµ¡ä
¢£¥«¥éー¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È16P¡¡¢£¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥Õ¥©¥ÈÉ÷¥«ー¥É¡Ê2Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë
¡ãÅ¹ÊÞ¹ØÆþÆÃÅµ¡ä
¢£Amazon¡Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·ー¥È5ËçÁÈÉÕ¡Ë
https://www.amazon.co.jp/dp/B0G2BHR375/
¡Ú¥ì¥ó¥¿¥ë¾ðÊó¡Û
³«»ÏÆü¡§2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë
Vol.1～6¡ÊÂè1ÏÃ～Âè12ÏÃ¡Ë
¢£¤¢¤é¤¹¤¸¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
µþ¾ë¤ÇÂÀ»Ò¤È·Ä²¦¤Ë¤è¤ë¹Ä°ÌÁè¤¤¤¬·ã²½¤¹¤ëÃæ¡¢ãå¾¼¡Ê¥É¥¦¡¦¥¸¥ã¥ª¡Ë¤ÏÍÄ¤¤º¢¤ËÊì¤òË´¤¯¤·¡¢¾¦ºÍ¤â¤Ê¤¤¤¦¤¨¤Ë½÷ÊÊ¤Î°¤¤É×¤Î¤¤¤ë²Ç¤®Àè¤Ç¡¢ÉÂ¤ò²¡¤·¤ÆÂç¹õÃì¤È¤·¤Æ°ì²È¤Î»ö¶È¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ëå¤ÈÉ×¤ÎÌ©ÄÌ¸½¾ì¤ÇÊì¤Î»à°ø¤òÃÎ¤ê¡¢²È¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£Æ»Ãæ¤ÇÁø¶ø¤·¤¿Äê¹ñ·³¤Î¾¯¿ã¡¦Á×ËÏ¡Ê¥½¥ó¡¦¥âー¡Ë¤Ë»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·Ä²¦ÇÉ¤Î·³¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÎ¾·³¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡£²¿¼Ô¤«¤ÎÊü¤Ã¤¿Ìð¤Ë¡¢Á×ËÏ¡Ê¥½¥ó¡¦¥âー¡Ë¤â¤í¤È¤â»É¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢°Å°Ç¤Ø¤ÈÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢²áµî¤Îµ²±¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢Êì¤ÎÀ¸Á°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿ーーÏÃËÜ¡Ö¾¼À¤Ï¿¡×¤È²áµî¤Îµ²±¤òÉð´ï¤È¤·¤Æ±¿Ì¿¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢º§°ù¤òÁÂ¤ß¤Ä¤Ä¤â¡¢±¿Ì¿¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Á×ËÏ¡Ê¥½¥ó¡¦¥âー¡Ë¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤æ¤¯¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ãå¾¼¡Ê¥É¥¦¡¦¥¸¥ã¥ª¡ËÌò¡§ÌÒ»ÒµÁ¡Ê¥â¥ó¡¦¥ºー¥¤ー¡Ë
Á×ËÏ¡Ê¥½¥ó¡¦¥âー¡ËÌò¡§Íû繇±Ô¡Ê¥êー¡¦¥æ¥ó¥ë¥¤¡Ë
ÉÄ°ÂÁÇ¡Ê¥ß¥¢¥ª¡¦¥¢¥ó¥¹ー¡ËÌò¡§¹¦Àã»ù¡Ê¥³¥ó¡¦¥·¥å¥¨¥¢¥ë¡Ë
µª±Ó ¡Ê¥¸ー¡¦¥è¥ó¡ËÌò¡§²ÆÇ·¸÷ ¡Ê¥·¥¢¡¦¥¸ー¥°¥¢¥ó¡Ë
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
´ÆÆÄ¡§Á½·Ä·æ¡Ê¥¾¥ó¡¦¥Á¥ó¥¸¥¨¡Ë¡ÖÉ÷·îÊÑ～¹¬¤»¤ò´ê¤¦Ä³¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á～¡×
¶¦Æ±´ÆÆÄ¡§³ÔË¯¡Ê¥°¥ª¡¦¥Õ¥©¥ó¡Ë¡Ö²ÈÂ²¤ÎÌ¾¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡×
µÓËÜ¡§ìËÉËÉË¡Ê¥¸¥¢¡¦¥Ó¥ó¥Ó¥ó¡Ë¡ÖÄÀ¹á¤ÎÌ´¡×
¸¶ºî¡§吱吱¡Ê¥¸ー¥¸ー¡Ë¡Ö½î½÷¹¶Î¬(Îø¿´¤Ï¶Ì¤ÎÇ¡¤)¡×
(C)SHANGHAI YOUHUG MEDIA CO.,LTD.
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ö¶å½Å»ç¡×ºîÉÊ¸ø¼°X¡§https://x.com/ZZMM9_
¥½¥Ëー¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥ºÇÛµëºîÉÊ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÊASIALL¡Ë¡§https://asiall.jp/