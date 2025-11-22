



(C)舞台『魔道祖師』製作委員会

改編自晋江文学城簽約作者墨香銅臭同名小説





2026年に上演が決定した舞台『魔道祖師』遡芣編に関しまして、この度ティザービジュアルを解禁いたします！





ティザービジュアルには魏無羨（演・金子隼也）と藍忘機（演・廣瀬智紀）の二人が。第1弾公演のラストシーンに続き、鬼腕の謎を解明する旅路の様子が描かれています。





原作は、世界的メガヒットファンタジー小説『魔道祖師』。第1弾公演となる邂逅編（かいこうへん）が2025年3、4月に上演され、迫力ある殺陣や映像・照明・舞台美術などを駆使した演出は舞台ならではの『魔道祖師』として話題を博しました。





待望の第2弾公演は副題に遡芣編（そかいへん）と銘打ち、第1弾に続き、株式会社ソニー・ミュージックソリューションズと株式会社マーベラスが共同でお送りします。





■メインキャスト





■イントロダクション

原作は、作家・墨香銅臭（モーシャントンシウ）により、中国のオンライン小説サイトにて2015年10月から2016年3月にかけて連載されたBLファンタジー小説『魔道祖師』。

物語の舞台は、法術を使う者が妖魔や邪鬼を退治する架空の古代中国。強い絆で結ばれた2人の激動の運命を描いた緻密で壮大なストーリーと魅力的なキャラクターが反響を呼び、海外でも小説が翻訳、出版された。

ラジオドラマ、漫画、アニメ、実写ドラマなど様々なメディアミックスを展開し、映像作品はシリーズ累計150億回再生超。アジア各国で社会現象を巻き起こし、その人気はとどまることを知らず今では世界中で爆発的な人気を誇る。

日本では、2020年3月に実写ドラマ版「陳情令」（字幕版）が放送され、アニメ「魔道祖師」（字幕版・吹替版）放送、ラジオドラマ配信、原作小説和訳出版、さらに2024年には日本版漫画の連載開始と、たびたび大きな話題となっている。





舞台は2025年3月―4月、第1弾公演となる邂逅編（かいこうへん）を東京・京都にて上演。

多くの注目を集め、迫力ある殺陣や映像・照明・舞台美術などを駆使した演出は舞台ならではの『魔道祖師』として話題を博した。





そして2026年、第2弾公演の上演が決定。副題を遡芣編（そかいへん）と銘打ち、第1弾に続き、日本で『魔道祖師』のドラマ・アニメ・漫画を展開している株式会社ソニー・ミュージックソリューションズと、数々の舞台作品を手掛ける株式会社マーベラスが共同でお送りする。

ライブエンタテインメントでしか体感できない魅力が詰まった舞台『魔道祖師』遡芣編をお楽しみに。





■公演概要





【 Staff 】

原作：『魔道祖師』墨香銅臭

脚本・演出：伊勢直弘 音楽：坂部 剛・田川めぐみ

【 Cast 】

魏無羨 役：金子隼也 藍忘機 役：廣瀬智紀

江澄 役：和田琢磨（映像出演） 金凌 役：田村升吾

藍思追 役：中川月碧 藍景儀 役：土屋直武

温寧 役：佐藤信長 聶懐桑 役：持田悠生

曉星塵 役：北村健人 宋嵐 役：田鶴翔吾

薛洋 役：草地稜之

阿箐 役：朝倉ふゆな

ほか





【 Schedule 】

●東京公演

2026年3月20日(金・祝)～3月29日(日) シアターＨ

●京都公演

2026年4月3日(金)～4月5日(日) 京都劇場





【 Ticket 】

<チケット料金（税込／全席指定）>

前方指定席（1階前方5列以内） \16,000

一般指定席 \13,500





※ご購入後の席種や座席位置の変更、返金対応などは一切行えませんので、予めご了承の上ご購入ください

※未就学児のご入場はご遠慮願います。

また、未成年者は必ず保護者の承諾を得てからチケットの購入とご来場をお願いいたします





<チケットスケジュール>

・舞台公式HP先行（抽選）※最速先行

申込受付期間：2025年12月1日(月)12:00～12月10日(水)23:59

https://l-tike.com/st1/mdzs_stage2_official





・キャスト先行（抽選）

申込受付期間：2025年12月11日(木)12:00～12月19日(金)23:59

※キャストFC先行の実施の有無やお申込み方法は、各出演者ファンクラブのご案内をご確認ください





・マーベラスメンバーズ先行（抽選）

申込受付期間：2025年12月20日(土)12:00～12月29日(月)23:59

https://www.marv-m.jp/

マーベラスメンバーズへの会員登録(無料)・ログインが必要です





・オフィシャル先行／LEncore先行（抽選）

申込受付期間：2025年12月30日(火)12:00～2026年1月11日(日)23:59

https://l-tike.com/mdzs_stage2/

※LEncore先行のご利用には、事前にLEncoreカード（クレジットカード付き、年会費1,650円）への

お申し込みが必要となります（通常、審査から最短4営業日後に発送となります）





・プレリクエスト先行（抽選）

申込受付期間：2026年1月12日(月・祝)12:00～1月21日(水)23:59

https://l-tike.com/mdzs_stage2/





・一般発売（先着）2026年2月7日(土)12:00～

https://l-tike.com/mdzs_stage2/





■公演に関するお問い合わせ

マーベラス ユーザーサポート

https://www.marv.jp/support/st/

営業時間 10:00～17:00（土日祝日休業日を除く）

※営業時間外にいただいたお問い合わせは翌営業日以降のご返信となります





■チケットに関するお問い合わせ

ローソンチケット

https://faq.l-tike.com/





■公式HP&公式X（旧Twitter）アカウント

公式HP https://stage.mdzs.jp

公式Ｘ @mdzs_stage

推奨タグ #舞台魔道祖師 #ステそし



