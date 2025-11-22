¡Ú12,800±ß¤ÎÆÃ²Á¤Ë¡ÛChromebook ¤¬Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¤Ç48¡óOFF¡£¹â¥³¥¹¥Ñ¥Îー¥ÈPC¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¥»ー¥ë
³ô¼°²ñ¼ÒTaurus¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Èー¥é¥¹¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡Ë¤ÏAmazon¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀè¹Ô¥»ー¥ë¡Ê11·î21Æü~11·î23Æü¡ËµÚ¤Ó¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡Ê11·î24Æü~12·î1Æü¡Ë¤ËÀ°È÷ºÑ¤ßÉÊPC¤òºÇÂç48%OFF¤Î¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
AmazonÆâ¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://www.amazon.co.jp/stores/page/83534D92-EF78-44C1-B37B-C6EA64C554F7
https://www.amazon.co.jp/stores/MonsterStorage/page/83534D92-EF78-44C1-B37B-C6EA64C554F7?lp_asin=B0DSZP43RW&ref_=ast_bln
¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡×¤ÇÀ°È÷ºÑ¤ßÉÊPC¤¬¤ªÆÀ¡ª
Monster Storage¤Ï¡¢11·î24Æü¡Ê·î¡Ë0:00¤«¤é12·î1Æü¡Ê·î¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ëNEC¤äÉÙ»ÎÄÌ¤ÎÀ°È÷ºÑ¤ßÉÊPC¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿Íµ¤¥Ñ¥½¥³¥ó¤òºÇÂç48%OFF¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡ª
¤Þ¤¿¡¢11·î21Æü (¶â) 0:00～11·î23Æü (Æü) 23:59¤Î¡ÖÀè¹Ô¥»ー¥ë¡×¤Ç¤â¥»ー¥ëÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥»ー¥ë´ü´Ö¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
Monster Storage¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.amazon.co.jp/stores/MonsterStorage/page/83534D92-EF78-44C1-B37B-C6EA64C554F7?lp_asin=B0CDFT13D8&ref_=ast_bln(https://www.amazon.co.jp/stores/MonsterStorage/page/83534D92-EF78-44C1-B37B-C6EA64C554F7?lp_asin=B0CDFT13D8&ref_=ast_bln)
<Monster Storage¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー>
- ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥ÇーÀè¹Ô¥»ー¥ë´ü´Ö¡§11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë0:00～11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
- ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー´ü´Ö¡§11·î24Æü¡Ê·î¡Ë0:00～12·î1Æü¡Ê·î¡Ë23:59
- ¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¥æー¥¶ー¡§Amazon¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý
º£²ó¤ÎÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð
º£²óÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥ì¥Î¥Ü¤Î¥¯¥íー¥à¥Ö¥Ã¥¯¡£
¹â¤¤ÉÊ¼Á¤ÈÀÇ½¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤ÇÆü¾ï»È¤¤¤ä»Å»öÍÑÅÓ¤È¤·¤Æ¤âÉ¾²Á¤Î¹â¤¤¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§24,800±ß¢ª48¡óOFF¢ª¥»ー¥ë²Á³Ê¡§12,800±ß
Lenovo Chromebook
Lenovo Chromebook
Chrome book¤Ç¿·¤·¤¤ËèÆü¤ò
ÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤¿¤é¤¹¤°»È¤¨¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºîÀ¡£½Å¤¿¤¤ÀßÄê¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢»Å»ö¤ä³Ø½¬¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£·³ÍÑµ¬³Ê¤ÎÂÑµ×À¤ÈÄ¹»ý¤Á¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤â°Â¿´¤Î1Âæ¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FJ7B87GK
MIL‑STD‑810H ¤Ë½àµò¤·¤¿ÂÑµ×Àß·×¡£³°½ÐÀè¤ä½ÐÄ¥»þ¤â°Â¿´¤·¤Æ»ý¤Á±¿¤Ó²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£USBType-C¡¢USBType-A¡¢HDMI¡¢¤Ê¤ÉËÉÙ¤ÊÃ¼»Ò¤òÅëºÜ¡£¼þÊÕµ¡´ïÀÜÂ³¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
·ÚÎÌ¡¦´è¾æ¥Ç¥¶¥¤¥ó
ChromeOS
ChromeOS ¤ò¥¯¥êー¥ó¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×ºÑ¤ß¤Ç¡¢ÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤Æ¤¹¤°¤ËÍøÍÑ³«»Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Google ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¡¦¥áー¥ë¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈºîÀ®¤Ê¤É¤Îºî¶È¤òÂ¨¥¹¥¿ー¥È²ÄÇ½¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅþÃå¸å 180 Æü´Ö¤ÎÆ°ºîÊÝ¾ÚÉÕ¤¤Î¤¿¤á¡¢½é¤á¤ÆÃæ¸Å Chromebook ¤ò¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤ëÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FJ7B87GK
Amazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡¢<11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë0:00~12·î1Æü¡Ê·î¡Ë23:59>¤Î´ü´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤éÌÂ¤ï¤º¤´ÃíÊ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
