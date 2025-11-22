Ê¡²¬¸©Ê¡ÄÅ»Ô¡¢³Ø¹»µë¿©¤ÎµíÆý¤òÄä»ß¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¡ª
Ê¡²¬¸©Ê¡ÄÅ»Ô¤Ç2025Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢¾®Ãæ³Ø¹»¤Îµë¿©¤Ç¤Î°ûÍÑµíÆý¤¬¥¢¥ì¥ë¥®ー¤äÆýÅüÉÔÂÑ¾É¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤Ê¤·¤Ç¤âÄä»ß¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÍÍ¡¹¤ÊÍýÍ³¤ÇµíÆý¤òÀÝ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤²ÈÄí¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âµß¤¤¤Ë¤Ê¤ë¿·¤·¤¤À©ÅÙ¤À¡£
Ê¡ÄÅ»Ô¤Ç¤Ï³Ø¹»µë¿©¤À¤±¤ÇÇ¯´Ö£µËüËÜÁêÅö°Ê¾å¤ÎµíÆý¤¬ÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÌµÂÌ¤¬¸º¤ë¤³¤È¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¡Ö³Ø¹»µë¿©¤Ë¤ª¤±¤ëµíÆý¤ÎÁªÂòÀ©¤Ë´Ø¤¹¤ëÀÁ´ê¡×¤¬»Ô¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë½Ð¤µ¤ì¡¢ºÎÂò¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤À¡£
¡Ê¡ÖÀÁ´ê¡×¤È¤Ï´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÑ²½¤ò¹ÔÀ¯¤äµÄ²ñ¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯Îð¤ä½»µïÃÏ¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÃ¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¡£¡Ë
2022Ç¯¤Ë¤ÏÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¤Ç»÷¤¿¼ñ»Ý¤ÎÀÁ´ê¤¬ºÎÂò¤µ¤ì2023Ç¯¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ì¤Ë¼¡¤¤¤Ç»ÔÌ±¤Ë¤è¤ëµíÆýÁªÂòÀ©¤ÎÀÁ´ê¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤¿£²¤ÄÌÜ¤Î»öÎã¤À¡£
¥«¥ë¥·¥¦¥àÀÝ¼è¤ËÂç»ö¤Ê¤Ï¤º¤ÎµíÆý¤ò¤Ê¤¼ÁªÂòÀ©¤Ë¤¹¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÆüËÜ¿Í¤ò´Þ¤á¥¢¥¸¥¢¿Í¤ÎÌó9³ä¤¬ÆýÅü¤òÊ¬²ò¤·¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¼Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆýÅüÉÔÂÑ¾É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¬¡¢Ó®ÆýÎà¤È¤·¤ÆÎ¥Æý¤·¤¿¸å¤ÏÆý¤ò¾Ã²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡ÖÆýÅüÉÔÂÑÀ¡×¤È¸Æ¤ÖÊý¤¬Å¬ÀÚ¤À¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤â¡¢³Ø¹»µë¿©¤ÇµíÆý¤¬¤Û¤Ü¶¯À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤¯¤é¤¤¤À¡£
ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤â¤È¤â¤Èµí¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µíÆý¤ÏÀï¸å¤Þ¤Ç¤Û¤Ü°û¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£³Ø¹»µë¿©¤ËµíÆý¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤â¡¢ÇÔÀï¸å¥¢¥á¥ê¥«¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÌµÍý¤ËµíÆý¤ò°û¤ß¿É¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿»Ò¤É¤âÃ£¤¬Â¿¿ô¤¤¤ë¡£
Ê¡ÄÅ»Ô¤Ç¤â¡¢½¢³ØÁ°¤ÏµíÆý¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ò¤¬¡¢¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï²æËý¤·¤Æ°û¤ß¡¢¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¥È¥¤¥ì¤ËÁö¤ëÃëµÙ¤ß¤¬Æü¾ï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼ÂÎã¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤Î»ùÆ¸¤Î³Ø¹»¤ÇµíÆý¤òÄä»ß¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤¤¿Æü¤Î¤³¤È¤À¡£
¥¯¥é¥¹¤Î»Ò¤¬Èà¤Ë
¡Ö¤Íー¡ª¤Íー¡ªÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¥Ë¥åー¥¹¤è¡ª
µíÆý¡¢°û¤Þ¤ó¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¡ª
»ä¤µー¡¢º£¤Þ¤Ç¤µ¡¢°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ë°û¤ó¤Ç¤¿¤ó¤è¡ª¤ä¤«¤é¤µ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¯¤Ã¤Æ¡ª¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤¤¤ä¼Â¤Ï¥ª¥ì¤â¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í
¡Ö¤¨¡ªËÍ¤âµíÆý¤¤é¤¤¤Ê¤ó¤è¡Ä¡×¤È
¿ô¿Í¤¬½¸¤Þ¤êµíÆý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
µíÆý¤òÃÇ¤ëÍýÍ³¤ÏÍÍ¡¹¤À¡£
¾å¤ÎÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤¹»Ò¤â¤¤¤ì¤ÐÃ±¤Ë·ù¤¤¤Ê»Ò¤âÂ¿¤¤¡£
¹¥¤·ù¤¤¤À¤È°û¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÆüËÜ¿©¤È¹ç¤ï¤º¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÂÎ¼Á¤È¤â¹ç¤¦¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤µíÆý¤¬·ù¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Âº½Å¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡£
µë¿©¤ÇµíÆý¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï1Æü¤Î¥«¥ë¥·¥¦¥àÀÝ¼èÎÌ¤Î50%¤òµë¿©¤ÇÊä¤¦¤¿¤á¤À¡£°ìÊý¡¢Îã¤¨¤Ð¸ÕËãÂç¤µ¤¸2ÇÕ¤Ë¤âµíÆý¥Ñ¥Ã¥¯1ËÜÊ¬¤Î¥«¥ë¥·¥¦¥à¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤ÜÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢µíÆýÀ¸»º¤Î¤¿¤á¤Ëµí¤¿¤Á¤Ë²¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ê¡¢Äñ¹³¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¡ÄÅ»Ô¤Ç¤ÎÀÁ´ê¼Ô¤¬»Ï¤á¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ðÌ¾¡Ö³Ø¹»µë¿©¤ÎµíÆý¤òÁªÂòÀ©¤Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î³Ø¹»µë¿©¤ÎµíÆý¤Î¤¿¤á¤ËÌó£´ËüÆ¬¤ÎÊìµí¤¿¤Á¤¬¤Û¤ÜËèÇ¯¿Í´Ö¤Î¼ê¤Ë¤è¤êÇ¥¿±¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»º¤ó¤À»Ò¶¡¤Ï°ú¤Î¥¤µ¤ì¡¢¤½¤Î»Ò¤¬Íº¤Î¾ì¹ç¤ÏÆù¤È¤·¤Æ»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
7³ä°Ê¾å¤ÎÍïÇÀ¾ì¤Ç¤Ïµí¤¿¤Á¤Ï·Ò¤¬¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡¢Æ±¤¸¤È¤³¤í¤Ç¿©¤Ù¡¢ÇÓ¤»¤Ä¤·¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÍè¤Î¼÷Ì¿¤ÏÌó20Ç¯¤À¤¬¡¢Ê¿¶Ñ5~6Ç¯¤ÇÉÂµ¤¤Ê¤É¤ÇÆýµí¤È¤·¤ÆÌòÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°µ¡¤ÏÍÍ¡¹¤À¤¬¡¢³Ø¹»µë¿©¤ÎµíÆý¤òÁªÂòÀ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£
2022Ç¯¤ÎÂ¿Ëà»Ô¤ËÂ³¤¡¢º£²ó2024Ç¯¤ËÊ¡ÄÅ»Ô¤ÇºÎÂò¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀÁ´ê¤ÎÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¡¢¼¯»ùÅç»Ô¡¢¿À¸Í»Ô¡¢Âçºå»Ô¡¢°¦ÃÎ¸©3»Ô¡¢Åìµþ4¶è¡¢¿·³ã¸©¾å±Û»Ô¡¢»³·Á¸©ÊÆÂô»Ô¤Ê¤É¤Ç¤â¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤äµÄ²ñ¤ËµíÆýÁªÂòÀ©¤ÎÀÁ´ê¤äÄÄ¾ð¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
Ê¡²¬¸©¤ÎÈÓÄÍ»Ô¤Ç¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤¬»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ÈÏÃ¤·¤¿·ë²Ì¡¢µë¿©²Ý¤Î²ÝÄ¹¤È¤âÌÌÃÌ¤·¡¢2025Ç¯ÅÙ¤«¤é»ÔÁ´ÂÎ¤Ç°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤Ê¤·¤Ç¤âµíÆý¤òÄä»ß¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ê¡ÄÅ»Ô¤ËÀÁ´ê¤·¤¿¹â¶¶Í´õ»á¤Ï¤³¤¦½Ò¤Ù¤ë¡£
¡Ö¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ËÀÁ´ê¤¹¤ë¤Î¤Ï°Õ³°¤È´ÊÃ±¤Ç¤·¤¿¡£³Ø¹»µë¿©¤ÎµíÆýÁªÂòÀ¤¬ÆüËÜÃæ¤Ë¹¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µí¤ÎÆý¤ÎÌµÂÌ¤ò¸º¤é¤»¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¹ç¤Ã¤¿°û¤ßÊª¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦µ®½Å¤Ê¿©°é¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
2024Ç¯10·î¡¢Ê¡ÄÅ»Ô¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñÄêÎã²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ³Ø¹»µë¿©¤ÎµíÆýÁªÂòÀ©¤Ë´Ø¤¹¤ëÀÁ´ê¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤¿¡£ÀÁ´ê¼Ô¤Î¹â¶¶Í´õ»á¤ÏÆ±Ç¯2·î¤Ë¤â»÷¤¿¼ñ»Ý¤ÎÀÁ´ê¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤ÏÉÔºÎÂò¤À¤Ã¤¿¡£
