¡ÚÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯·ë²ÌÂ®Êó¡ÛÅìµþ¥Ñ¥ïー¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー½êÂ° Ä¹Æâ ÃÒ Áª¼ê¤¬ÃË»Ò800m½à·è¾¡¤Ë½Ð¾ì µÏ¿2Ê¬25ÉÃ01
¡¡¥¨¥Í¥ë¥®ーÊ¬Ìî¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÅìµþ¥Ñ¥ïー¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÜ¶¶ ½à¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ä·Ð¸³¤òÍ¤¹¤ë¿Íºâ¤Î³èÌö¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢D&I¡Ê¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡Ë¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ä°³Ð¤Ë¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¶¥µ»³èÆ°¤ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤ËÅö¼Ò½êÂ°Áª¼ê¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Åö¼Ò½êÂ°¤ÎÄ¹ÆâÃÒÁª¼ê¤¬Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Î¦¾å¶¥µ» ÃË»Ò800m½à·è¾¡¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢µÏ¿2Ê¬25ÉÃ01¤Ç¥ìー¥¹¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿ー¥È¤«¤éÃæÈ×¤Þ¤Ç¥ìー¥¹¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¤â¡¢ÅÓÃæµÓ¤¬Ú»¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¥Úー¥¹¤¬Íî¤Á¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ìー¥¹¤ò´°Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¤ÏÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¡¦¥²ー¥à¥º¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢½êÂ°Áª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤áÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤ÎÄ©Àï¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹ÆâÃÒÁª¼ê ¶¥µ»¸å¥³¥á¥ó¥È
¥ìー¥¹¤ÎÅÓÃæ¤ÇÂ¤¬¤Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¹¶¤á¤¿·ë²Ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ÎÁö¤ê¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë²ù¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î£¸Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤Àµ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Î±Ê±ó¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤È·ò¾ï¼Ô¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ø¡Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂç¤¤Ê±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¥µ»Ãæ¤ÏÊäÄ°´ï¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼ÂºÝ¤Ï²¿¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¤«¤é¤Î±þ±ç¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Åö¼Ò¤ÎD¡õI¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò½êÂ°¡¦»Ù±çÁª¼ê¡ÊÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÆüËÜÂåÉ½Áª½Ð¼ïÌÜ¡Ë
[¼Ì¿¿º¸¤«¤é]
±ó»³è½À¸Áª¼ê¡ÊÃË»Ò¥Ï¥ó¥ÞーÅê¤²¡¦2026Ç¯Æþ¼ÒÍ½ÄêÆâÄê¼Ô¡Ë
ÌçÏÆ¿éÁª¼ê(½÷»Ò4¡ß100m¥ê¥ìー¡¦4¡ß400mÃË½÷º®¹ç¥ê¥ìー¡Ë
Ä¹ÆâÃÒÁª¼ê(ÃË»Ò800m¡Ë
Âíß·ÎÊÅÍÁª¼ê¡ÊÃË»Ò¥µ¥Ã¥«ー¡¦2026Ç¯Æþ¼ÒÍ½ÄêÆâÄê¼Ô¡Ë
ËÌÃ«¹¨¿ÍÁª¼ê(ÃË»ÒËÀ¹âÄ·¤Ó¡Ë
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ä·Ð¸³¤òÍ¤¹¤ë¿Íºâ¤Î³èÌö¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë·Ò¤¬¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢¡Ö½÷À³èÌö¡¦¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¡×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿ä¿Ê¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Ø¤Î¥¹¥Ýー¥Ä»Ù±çÅù¤òÄÌ¤¸¤¿¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ê¤É¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥¢¥¹¥êー¥È»Ù±ç¤Î»Üºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ÏÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¤Î¶¨»¿¤ä¡¢ÆüËÜ¥Ç¥ÕÎ¦¾å¶¥µ»¶¨²ñ¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¡¢ÆüËÜ¤í¤¦¼Ô¥µ¥Ã¥«ー¶¨²ñ¤È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÉáµÚ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢Åö¼Ò¤Ç¤ÏÌçÏÆ ¿é¡¦Ä¹Æâ ÃÒ¡¦ËÌÃ« ¹¨¿Í¤Î3Ì¾¤¬½êÂ°¤·¡¢¤µ¤é¤ËÆâÄê¼Ô¤ÎÂíß· ÎÊÅÍ¡¦±ó»³ è½À¸¡Ê2026Ç¯4·îÆþ¼ÒÍ½Äê¡Ë¤ò²Ã¤¨¤¿·×5Ì¾¤Î¥Ç¥Õ¥¢¥¹¥êー¥È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½êÂ°¥¢¥¹¥êー¥È¤Ï¶¥µ»¤Ç¤Î³èÌö¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼ÒÆâ³°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅØÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤äÂ¿ÍÍÀ¤òÂº½Å¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ò¹¤á¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¥¹¥Ýー¥Ä¤Ø¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤ä¼ÒÆâ¤Î¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¡¢Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
