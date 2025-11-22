¥·¥å¥¬ー¡¦¥Ù¥¤¥Ö¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Âç´ÓÌ¯»Ò¡£Åìµþ¡¦¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ²¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë°ìÌë¸Â¤ê¤ÎµÇ°¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤òWOWOW¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡ª
¡¡ÅÁÀâÅª¥Ð¥ó¥É¡¢¥·¥å¥¬ー¡¦¥Ù¥¤¥Ö¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¡¢1975Ç¯¤Ë¥×¥í¡¦¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿Âç´ÓÌ¯»Ò¡£Èà½÷¤Î¥Ç¥Ó¥åー50¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£²ñ¾ì¤Ï¹±Îã¤ÎÇ¯Ëö¸ø±é¤Î²ñ¾ì¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿Åìµþ¡¦¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ²¡£¥ì¥®¥å¥éー¥Ð¥ó¥É¡¦¥á¥ó¥Ðー¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ñー¥«ー¡¢º´¶¶²Â¹¬¡¢¥Ï¥Ê¥ì¥°¥ß¡¢ÀÄÍÕ»Ô»Ò¤È¤¤¤¦¡¢Èà½÷¤ÎÂÀ×¤ò¤¿¤É¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤ä¡¢Èà½÷¤Î²»³Ú¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦ÃíÌÜ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤¦¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¡ÈµÇ°¤Î±ã¡É¤È¤Ê¤ë¡£50Ç¯¤ÎÎò»Ë¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÁª¶Ê¡¢¹ë²Ú¤Ê´é¿¨¤ì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âµ¤¿´¤ÎÃÎ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¸«¤É¤³¤íÄ°¤¤É¤³¤í¤ÎËÉÙ¤µ¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¡£
¡¡¶áÇ¯¤Î¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¡¦¥Öー¥à¤ÎÃæ¡¢³¤³°¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂç´ÓÌ¯»Ò¡£2026Ç¯2·î¤Ë¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç½é¤Î³¤³°¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Ë¤â»ö·ç¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î50¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¾ðÊó¡Û
Âç´ÓÌ¯»Ò ¥³¥ó¥µー¥È 2025 ¡ÚCelebrating 50 Years¡Û
¡¡2026Ç¯1·îÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê¡¡
¡¡¢¨ÊüÁ÷ÇÛ¿®½ªÎ»¸å～1¥«·î´Ö¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¡¼ýÏ¿Æü¡§2025Ç¯11·î22Æü
¡¡¼ýÏ¿¾ì½ê¡§Åìµþ¡¡¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ²
¡ãÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¡ä
¡¡https://www.wowow.co.jp/music/onukitaeko/